Strategy Analytics: Nokia dünyanın en büyük Windows Phone cihazı satıcısı haline geldi

Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone'un daha yaygın kullanılması amacıyla geçtiğimiz yıl Nokia ile yaptığı ortaklığın meyvelerini toplamaya başlıyor. Pek çok otorite tarafından şiddetle eleştirilse de Nokia'nın büyük pazar payı Windows Phone için de büyük bir avantaj haline geldi.

Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırma Nokia'nın dünyanın en büyük Windows Phone satıcısı haline geldiğini ortaya koydu. 2011 son çeyrekte yapılan analize göre Windows Phone cihazları yüzde 36 büyüyerek 2.7 milyon üniteye ulaştı. Nokia ise bu çeyrekte elde ettiği yaklaşık 1 milyonluk satış rakamıyla Windows Phone satıcıları listesinde 1 numaraya yükseldi.

Son çeyrekte Windows Phone cihaz pazarında yüzde 33 pay elde eden Nokia, toplamda yüzde 66 pazar payı elde eden HTC, Samsung, LG gibi rakiplerini de geride bıraktı. Nokia bu çeyrekte HTC'nin pazar payından çalmış oldu.

Nokia'nın liderliğini bu yıl da pekiştirerek devam ettirmesi bekleniyor. Lumia 900 modeli ve MWC 2012 fuarında tanıtılacağı tahmin edilen iki yeni Lumia modeli ile bu yıla giriş yapacak Nokia'nın yıl sonunda çift haneli rakamlara ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar 1.5 milyon adet satıldığı tahmin edilen Lumia modelleri fuar sonrası yükselişe geçebilir.

