Strategy Analytics: Nokia dünyanın en büyük Windows Phone cihazı satıcısı haline geldi

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Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone'un daha yaygın kullanılması amacıyla geçtiğimiz yıl Nokia ile yaptığı ortaklığın meyvelerini toplamaya başlıyor. Pek çok otorite tarafından şiddetle eleştirilse de Nokia'nın büyük pazar payı Windows Phone için de büyük bir avantaj haline geldi.
Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırma Nokia'nın dünyanın en büyük Windows Phone satıcısı haline geldiğini ortaya koydu. 2011 son çeyrekte yapılan analize göre Windows Phone cihazları yüzde 36 büyüyerek 2.7 milyon üniteye ulaştı. Nokia ise bu çeyrekte elde ettiği yaklaşık 1 milyonluk satış rakamıyla Windows Phone satıcıları listesinde 1 numaraya yükseldi.
Son çeyrekte Windows Phone cihaz pazarında yüzde 33 pay elde eden Nokia, toplamda yüzde 66 pazar payı elde eden HTC, Samsung, LG gibi rakiplerini de geride bıraktı. Nokia bu çeyrekte HTC'nin pazar payından çalmış oldu.
Nokia'nın liderliğini bu yıl da pekiştirerek devam ettirmesi bekleniyor. Lumia 900 modeli ve MWC 2012 fuarında tanıtılacağı tahmin edilen iki yeni Lumia modeli ile bu yıla giriş yapacak Nokia'nın yıl sonunda çift haneli rakamlara ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar 1.5 milyon adet satıldığı tahmin edilen Lumia modelleri fuar sonrası yükselişe geçebilir.
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sen nereden okuyup anlıyorsun peki ?
adam gayet güzel bir benzetme ve karşılaştırma yapmış , konu windwos olsa bile androidli SGS2 örneği vermek yasakmı ? nokianın doğasına mı aykırı ..yada senin anlayışına mı karşı ?
doğrudur dil seçeneği fazla değil ama mevcut olarak içindeki dil seçeneği zaten dünyada konuşulan dillere sahip versiyon . ingilizceden tutun almanca ve italyanca gibi en çok konuşulan diller zaten mevcut ....eğer amerika ve avrupa gibi en önemli pazarlarda bu kadar satış yapıp sevinebiliyorsa vay haline nokianın ....çin pazarına zte ile giriş yapıyor windows phone ama öncesinde samsung ve htc zaten giriş yapmıştı ...şu anki satış durumu ortada değilmi ? nokia uzak doğu pazarında en güçlü uzak doğulu markalar karşısında akıllı telefonda ne kadar şanslı olabilirki ?
sony için bi şey demem gerçekten mükemmel tasarımlı telefonlar yapıyor.am aynı şeyi nokia için söylemem mümkün değil...
yaziyi okumadin sanirim kimin pazar payini aline aldigindan bahsetmis lg samsung htc firmalarinin her birinde wp7 sistemli telefonlar mevcut ama hicbiri nokianinki kadar sükse yapmadilar sattiklari telefonlar android dalinda iyi rakamlar olsada wp7 dalinda nokia en büyük üretici ve satici konumunda suan.
+1
ip4s ciktigi su kadar kisa surede 37milyon satti. androidin sadece 1 modeli sgs2 tek basina 20milyon satti. nokia 1milyon satis ile satmayan bir platformda liderligini kutluyor. komik gercekten.
Lumia serisinin satışa çıktığı ülke sayısı ile iPhone4S'in satışa çıktığı ülke sayısı eşit mi?
Tango güncellemesinden sonra Windows'a dil desteği gelecek ve satışa çıkacağı ülke sayısıyla birlikte cihaz satış sayısı da bununla orantılı olarak artacak.
Sırf giydirmiş olmak için giydirmeyin Nokia'ya.
Kardeş kusura bakmada nerenden okuyosun yazıyı? Konu wp bunu ayır edemiyosun daha
s. elop açıklama yapti senin bu yorumun üstüne: yemedi la bir şeyi mi diyorsun!
adam uyandı beyler kaçın siz ben onu oyalarım
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