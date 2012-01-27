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Strategy Analytics: Nokia global mobil telefon satışlarında liderliğini sürdürüyor

7 yıl
3,1b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında geçen yıl gerileme yaşayan ve liderliği kaptıran Nokia, buna rağmen mobil telefon pazarında birinciliğini devam ettiriyor.

Strategy Analytics verilerine göre mobil cihaz segmenti 1 milyar 550 milyon satış rakamını geçti ve geçen yıla göre yüzde 10 artış elde etti. Mobil telefon pazarında Nokia liderliğini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta 1.5 milyarıncı S40 telefonunu satan Nokia, 2011 4. çeyrekte 113 milyon cihaz satarak 2011 toplamını 417 milyona çıkardı. Samsung son çeyrekte 95 milyon mobil telefon sattı ve yıl genelinde 327 milyona yükseldi. Apple ise 37 milyon satışla yıl genelini 93 milyon rakamıyla kapattı.

Nokia'nın halen güçlü S40 telefonları satması liderliğini korumasına yardım ediyor. Samsung bu yıl ki 300 milyon mobil telefon tahminlerini aştı ve ikinci sıraya yerleşti. 4. çeyrekte satılan 95 milyon mobil telefonun 35 milyonu akıllı telefon oldu. Samsung'un bu yıl birinciliği alabileceğini tahminini yapabiliriz. Yeni yıldaki pazarlama stratejisi bunda etkili olacak. Nokia'nın yine bu yıl da 400 milyon seviyesini koruyacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon pazarında Apple ile mücadele eden Samsung, mobil cihaz pazarında da Nokia ile başabaş gidiyor.

Akıllı telefon pazarına baktığımızda son çeyrekte 155 milyon satış yapıldığını görüyoruz. Yıl bazında yüzde 54 artış ile rekor kaydedildi. Apple pazarda liderliği Samsung'dan devraldı. Samsung son analizlere göre 35 milyon akıllı telefon satarken Apple 37 milyon iPhone sattı. Ancak yıl genelinde liderlik yine Samsung'un. 100 milyondan fazla akıllı telefon satan Samsung, pazarın yüzde 20'sine hakim durumda. Apple ise 93 milyon akıllı telefon sattı.

2012 yılı için sıralamanın fazla değişmeyeceği öngörülüyor. Apple 100 milyon iPhone barajını geçerken Samsung yeni modelleriyle liderliğini sürdürecek.

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artcraft35 7 yıl en beğenilen
Core2han
Hala 3 boyutlu snake hayranı çok fazla

o eski 2100, 2300 lardaki yılanın yerini piton bile tutmaz
1 Yanıt Yanıtla +6
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Lepanto 7 yıl
Nokia'nın telefon satışlarında lider olması gayet doğal birşey. Akıllı telefon segmentinde yarışta geri kalsalar da hala bana kalırsa en iyi telefon üreticisi Nokia'dır.
Nokia'nın telefon satışlarında lider olması gayet doğal birşey. Akıllı telefon segmentinde yarışta geri kalsalar da hala bana kalırsa en iyitelefon...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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alpa07 7 yıl
Nokia gerçekten sağlam telefon yapıtor.Ama bu günden sonra almam
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K_Spartakus 7 yıl
nokia sağlam yapıyormuş falanda filanda , peki diğerleri kötümü yapıyor ?

yada nokia sağlam telefon yapıyorsa eleştirdiğiniz diğer firmaların üretim hatasından kaynaklanan problemler nokiada çıkmıyormu ? hatta şikayet var gibi sitelerde uzun uzadıya şikayetler yokmu ? bir tarafa b.k. atmadan önce diğer tarafa bakın .

ondan sonra en iyi telefon üreticisi demeyin .

nokia 1 milyar dolara yakın zarar açıklarken lumia serisinden elde ettiği 1 milyonluk adete sevinebiliyorsa söyleyecek hiçbirşey kalmıyor , bunun adına züğürt tesellisi deniliyor galiba .

hiiiç kendizi kasmayın az kaldı samsungun birinciliği elde etmesine .

nokia her cebe uygun telefon üretiyormuş nokia , vah vah vahh ....samsung üretmiyor yani ....ya piyasadan haberiniz yok yada görmemezlikten geliyorsunuz .

nokia ne üretiyorsa samsungta üretiyor ve satıyor , hatta daha uygun fiyata satıyor .

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nino4u 7 yıl
biri other ın ne anlama deldiqini bilmez laf atar biri bebekken kumda oynadıqı oyuncağı nokia sanar :D bi arkadaşada katılıyorum bu sitede bot çok yada androidden hisse senedi alıp öven ortaklar. Her nokia başlıqına çörekleniyolar. Ben symbiana alıştım symbian kullanırım sen native sisteme veya bi başkasına alıştın onu kullan bundan kimene ? Elit olmayamı çalışıy0nuz anlam veremedimki:S
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Cremiesto 7 yıl
Ne istediğinize bağlı bence nokia her bütçeye uygun telefon çıkartıyor herkesin kafasına sokmuşlar iphone iphone diye ben facebook twitter sürekli kullanmıyorum telefonda oyun oynamıyorum fotograf çekmiyorum yani telefonla çekiceğime profesyonel makinamı kullanırım daha iyi sırf yandaki kıza hava atıcam seviyem yükselicek diye iphoneda alıcak değilim dizayn güzel olan "işimi gören" telefon benim için en iyi telefondur nokia'nında işimi gören sınıfında baya modeli mevcut hesaplı olsa iphone alırdım ama bana fazla.
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XPerience 7 yıl
IceRulez

liderliği others grubu sürdürmüyormu ? benmi yanlış algılıyorum


Yanlış algılamışsın hocam Total akar alem bakar.

Edit:İmla
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CaRviLLE 7 yıl
Adam insan yarıne koyup cevap yazmış herkes herşeyi bilcek diye bişey yok bilmeyebilir geyiğinede sorabilir bunlara da gülünmez asıl ergen sensin
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MustafaNr 7 yıl
Lepanto
Nokianın telefon satışlarında lider olması gayet doğal birşey. Akıllı telefon segmentinde yarışta geri kalsalar da hala bana kalırsa en iyi telefon üreticisi Nokiadır.

Arkadaş Olayı Özetlemiş Akıllı Telefon Pazarında Ne Kadarda Geri Kalsalar Alt Segmentinde Liderlik Devam Eder.
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tamtamam 7 yıl
sungur 13
Orijinalden alıntı: IceRulez liderliği others grubu sürdürmüyormu ? benmi yanlış algılıyorum
Others bir marka değildir
Bu tabloda olmayan, mesela huawei,rım(yani blackberry dersek daha anlaşılır olur),motorola,sony ericsson(artık sadece sony olarak anılacaktır.),lg gibi markaların toplam satış değerini ifade etmek için Others, yani diğerleri sekmesi konumlandırılmış.

ben buna ergen yorum derim koptum.ciddiye almış yaw.
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nightsoldier 7 yıl tamtamam
tamtamam

sungur 13

IceRulez liderliği others grubu sürdürmüyormu ? benmi yanlış algılıyorum
Others bir marka değildir
Bu tabloda olmayan, mesela huawei,rım(yani blackberry dersek daha anlaşılır olur),motorola,sony ericsson(artık sadece sony olarak anılacaktır.),lg gibi markaların toplam satış değerini ifade etmek için Others, yani diğerleri sekmesi konumlandırılmış.

ben buna ergen yorum derim koptum.ciddiye almış yaw.


forumun amacı bılgılendırmek olduguna gore ben de cevap yazdım. Belkı arkadas dalga gecmek ıcın yazdı belkı de gercekten bılmıyordu. Dalga gecse bıle bu baslıgı okuyan onca ınsan arasında bılmeyenler cıkarda bunu anlar dıye yazdım.
Gercı az bı mantık yeter othersın ne oldugunu ama yarısma programlarındakı zır cahıl ınsanları gordujce yazmak ve bılgılendırmek geregı duyuyor ınsan....
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Silent Guardian 7 yıl
Nokia oyuncak fabrikası değil miydi ya?Telefon işine mi girmiş onlar?
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e-Militarist 7 yıl
Şimdi benim anlamadığım apple'ın samsung'un telefonları akıllı da nokia'nınkiler akılsız mı? Nokia niye akıllı telefon üretiminde geri kalmış oluyor? Buna kim karar veriyor? Sandık başına gidilip oy mu kullanılmış? Bildiğim kadarıyla apple'ın 4-5 tane akıllı telefonu var samsung'un 10 tane nokia'nın 10 tane falan. Mesele oyun uygulama bolluğuysa ve bir uygulamayı çıkartan firma android için ayrı ios için ayrı ayrı yayınlarken symbian için yayınlamıyorsa bu niye nokia'nın ayıbı oluyor? Mesele donanımsa ki ben donanımsal olarak n8 de bir eksiklik göremiyorum. Kasaysa kasa ekransa ekran kameraysa kamera. Apple ile samsung ile mars gezegenine canlı mı bağlanılıyor ne oluyor anlamıyorum ki.
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IceRulez 7 yıl
liderliği others grubu sürdürmüyormu ? benmi yanlış algılıyorum
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Lepanto 7 yıl
Nokia'nın telefon satışlarında lider olması gayet doğal birşey. Akıllı telefon segmentinde yarışta geri kalsalar da hala bana kalırsa en iyi telefon üreticisi Nokia'dır.
2 Yanıt Yanıtla +5
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nightsoldier 7 yıl IceRulez
IceRulez

liderliği others grubu sürdürmüyormu ? benmi yanlış algılıyorum

Others bir marka değildir

Bu tabloda olmayan, mesela huawei,rım(yani blackberry dersek daha anlaşılır olur),motorola,sony ericsson(artık sadece sony olarak anılacaktır.),lg gibi markaların toplam satış değerini ifade etmek için Others, yani diğerleri sekmesi konumlandırılmış.
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artcraft35 7 yıl en beğenilen
Core2han
Hala 3 boyutlu snake hayranı çok fazla

o eski 2100, 2300 lardaki yılanın yerini piton bile tutmaz
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E_Aydin35 7 yıl
Nokia mobil alanında elbette birinci olucak hiç belli olmaz Samsung ani sollama yapabilir ama ancak bunu akıllı telefon segmentinde yapar.. Bu tablo Nokia'nın liderliğinde böyle kalır.. :)
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