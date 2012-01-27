Strategy Analytics: Nokia global mobil telefon satışlarında liderliğini sürdürüyor

Akıllı telefon pazarında geçen yıl gerileme yaşayan ve liderliği kaptıran Nokia, buna rağmen mobil telefon pazarında birinciliğini devam ettiriyor.





Strategy Analytics verilerine göre mobil cihaz segmenti 1 milyar 550 milyon satış rakamını geçti ve geçen yıla göre yüzde 10 artış elde etti. Mobil telefon pazarında Nokia liderliğini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta 1.5 milyarıncı S40 telefonunu satan Nokia, 2011 4. çeyrekte 113 milyon cihaz satarak 2011 toplamını 417 milyona çıkardı. Samsung son çeyrekte 95 milyon mobil telefon sattı ve yıl genelinde 327 milyona yükseldi. Apple ise 37 milyon satışla yıl genelini 93 milyon rakamıyla kapattı.





Nokia'nın halen güçlü S40 telefonları satması liderliğini korumasına yardım ediyor. Samsung bu yıl ki 300 milyon mobil telefon tahminlerini aştı ve ikinci sıraya yerleşti. 4. çeyrekte satılan 95 milyon mobil telefonun 35 milyonu akıllı telefon oldu. Samsung'un bu yıl birinciliği alabileceğini tahminini yapabiliriz. Yeni yıldaki pazarlama stratejisi bunda etkili olacak. Nokia'nın yine bu yıl da 400 milyon seviyesini koruyacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon pazarında Apple ile mücadele eden Samsung, mobil cihaz pazarında da Nokia ile başabaş gidiyor.





Akıllı telefon pazarına baktığımızda son çeyrekte 155 milyon satış yapıldığını görüyoruz. Yıl bazında yüzde 54 artış ile rekor kaydedildi. Apple pazarda liderliği Samsung'dan devraldı. Samsung son analizlere göre 35 milyon akıllı telefon satarken Apple 37 milyon iPhone sattı. Ancak yıl genelinde liderlik yine Samsung'un. 100 milyondan fazla akıllı telefon satan Samsung, pazarın yüzde 20'sine hakim durumda. Apple ise 93 milyon akıllı telefon sattı.





2012 yılı için sıralamanın fazla değişmeyeceği öngörülüyor. Apple 100 milyon iPhone barajını geçerken Samsung yeni modelleriyle liderliğini sürdürecek.