Stylus kalemli Huawei Mate X 2'nin tasarımı ortaya çıktı

Huawei'nin Mate X'in halefi olması beklenen yeni bir katlanabilir telefon için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 26 Eylül 2019 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (WIPO) veritabanına dahil edilen patent, Huawei Mate X'e oldukça benzeyen bir cihazı tarif ediyor.

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LetsGoDigital adlı internet sitesi, patentte yer alan taslak çizimlerden yola çıkarak birkaç render görsel oluşturdu. Katlanabilir telefonun tasarımı Mate X'e çok benzese de kamera modülünün bulunduğu kenar kısmında ekran kalemi için bir yuva bulunuyor. Mate X'te ise bu bölümde USB Type-C portunun yer aldığını belirtelim.

Patentte çok fazla detay yok

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-mate-x-2/

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Patent, kamera konfigürasyonu veya akıllı telefonunhakkında çok fazla bilgi vermiyor. Huawei Mate X'inniteliğinde piyasaya sürüleceğini düşünürsek daha gelişmiş bir yonga seti, dahaekran ve güncellenmiş bir kamera sistemine sahip olabilir. Ancak bunların şu an için birer tahminden ibaret olduğunugerekir.