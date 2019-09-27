Stylus kalemli Huawei Mate X 2'nin tasarımı ortaya çıktı

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Huawei'nin Mate X'in halefi olması beklenen yeni bir katlanabilir telefon için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 26 Eylül 2019 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (WIPO) veritabanına dahil edilen patent, Huawei Mate X'e oldukça benzeyen bir cihazı tarif ediyor.Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen OnePlus TV sonunda resmen tanıtıldı"
LetsGoDigital adlı internet sitesi, patentte yer alan taslak çizimlerden yola çıkarak birkaç render görsel oluşturdu. Katlanabilir telefonun tasarımı Mate X'e çok benzese de kamera modülünün bulunduğu kenar kısmında ekran kalemi için bir yuva bulunuyor. Mate X'te ise bu bölümde USB Type-C portunun yer aldığını belirtelim.
Patentte çok fazla detay yokPatent, kamera konfigürasyonu veya akıllı telefonun diğer bileşenleri hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Huawei Mate X'in devamı niteliğinde piyasaya sürüleceğini düşünürsek daha gelişmiş bir yonga seti, daha yüksek çözünürlükte ekran ve güncellenmiş bir kamera sistemine sahip olabilir. Ancak bunların şu an için birer tahminden ibaret olduğunu unutmamak gerekir.
https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-mate-x-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Huawei kullanıyorum ve seviyorum da bu markayı ancak Google gerçeği diye bişey var olmadan olmaz gibi drive haritalar hele ki olay store çok önemli
Cihaz katlanabilir kalemli olup üzerine Google ve en iyi işlemci olursa note serisi silinir piyasadan öpmüş çok kullanışlı olur