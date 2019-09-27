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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Stylus kalemli Huawei Mate X 2'nin tasarımı ortaya çıktı

    Huawei'nin yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Mate X 2 olarak anılan cihazın stylus kaleme sahip olacağını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'nin Mate X'in halefi olması beklenen yeni bir katlanabilir telefon için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 26 Eylül 2019 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (WIPO) veritabanına dahil edilen patent, Huawei Mate X'e oldukça benzeyen bir cihazı tarif ediyor.
    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen OnePlus TV sonunda resmen tanıtıldı"
    LetsGoDigital adlı internet sitesi, patentte yer alan taslak çizimlerden yola çıkarak birkaç render görsel oluşturdu. Katlanabilir telefonun tasarımı Mate X'e çok benzese de kamera modülünün bulunduğu kenar kısmında ekran kalemi için bir yuva bulunuyor. Mate X'te ise bu bölümde USB Type-C portunun yer aldığını belirtelim.

    Patentte çok fazla detay yok

    Patent, kamera konfigürasyonu veya akıllı telefonun diğer bileşenleri hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Huawei Mate X'in devamı niteliğinde piyasaya sürüleceğini düşünürsek daha gelişmiş bir yonga seti, daha yüksek çözünürlükte ekran ve güncellenmiş bir kamera sistemine sahip olabilir. Ancak bunların şu an için birer tahminden ibaret olduğunu unutmamak gerekir.

    https://nl.letsgodigital.org/smartphones/huawei-mate-x-2/ Yorum Yaz
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    borukuzen 10 dk.
    Huawei globaldeki sorunları çözerse Samsung Note ailesine ciddi bir rakip olabilir
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    orhanyaltir 52 dk.
    Google olmadan bu seviyede bir cihaz anlam ifade etmez gibi
    Huawei kullanıyorum ve seviyorum da bu markayı ancak Google gerçeği diye bişey var olmadan olmaz gibi drive haritalar hele ki olay store çok önemli
    Cihaz katlanabilir kalemli olup üzerine Google ve en iyi işlemci olursa note serisi silinir piyasadan öpmüş çok kullanışlı olur
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