Xiaomi Mi 9'un teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu büyük ihtimalle Mi 9 olacak. Ancak cihazın Mart ayında tanıtılması beklenen Mi MIX 3 5G versiyonundan önce resmiyet kazanması beklenmiyor. Bununla birlikte yeni bir sızıntı Mi 9'un Mart ayında piyasaya sürülebileceğini ortaya koydu. Açığa çıkan bilgiler arasında akıllı telefonun başlangıç fiyatı ve teknik özellikleri de var.

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Xiaomi Mi 9'un 6.4 inç Süper AMOLED ekran ile geleceği söyleniyor. Muhtemelen Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 görüntü oranı sunacak. Cihazın boyutlarının ise 155 x 75 x 7.6 mm olacağı belirtildi. Amiral gemisi gücünü X24 LTE modem içeren Snapdragon 855 yonga setinden alacak. X50 LTE modeme sahip olmaması Mi 9’un 5G bağlantısını desteklemeyeceği anlamına geliyor.

Mi 9'un fiyatı ne kadar olacak?

Akıllı telefonun başlangıç versiyonu 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Ancak bu hafızayı microSD kart aracılığı ile daha da genişletmek mümkün olacak. Xiaomi Mi 9'un arkasında üçlü kamera sistemi göreceğiz. Kamera modülündeki ana sensörün 48 megapiksellik Sony IMX586 olacağı belirtiliyor. Ön tarafta ise 24 megapiksel Sony IMX576 sensör içeren selfie kamerası yer alacak.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu 32W hızlı şarjı destekleyen 3.500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak. Ancak cihazda kablosuz şarj özelliğinin olmayacağı söyleniyor. Geldik en çok merak edilen kısma. Mi 9'un 2.999 yuan yani 436 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı bildirildi.

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