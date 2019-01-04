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Xiaomi Mi 9'un teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı

Xiaomi Mi 8'den bayrağı devralacak olan Mi 9'un hangi teknik özelliklere sahip olacağı ve başlangıç fiyatı internete sızdı. Akıllı telefon üç arka kamera ve 32W hızlı şarj desteği ile gelecek.
4 ay
26,7b
1
30
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu büyük ihtimalle Mi 9 olacak. Ancak cihazın Mart ayında tanıtılması beklenen Mi MIX 3 5G versiyonundan önce resmiyet kazanması beklenmiyor. Bununla birlikte yeni bir sızıntı Mi 9'un Mart ayında piyasaya sürülebileceğini ortaya koydu. Açığa çıkan bilgiler arasında akıllı telefonun başlangıç fiyatı ve teknik özellikleri de var.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10'un tasarımını gösteren bir fotoğraf yayınlandı"
Xiaomi Mi 9'un 6.4 inç Süper AMOLED ekran ile geleceği söyleniyor. Muhtemelen Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 görüntü oranı sunacak. Cihazın boyutlarının ise 155 x 75 x 7.6 mm olacağı belirtildi. Amiral gemisi gücünü X24 LTE modem içeren Snapdragon 855 yonga setinden alacak. X50 LTE modeme sahip olmaması Mi 9’un 5G bağlantısını desteklemeyeceği anlamına geliyor.

Mi 9'un fiyatı ne kadar olacak?

Akıllı telefonun başlangıç versiyonu 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Ancak bu hafızayı microSD kart aracılığı ile daha da genişletmek mümkün olacak. Xiaomi Mi 9'un arkasında üçlü kamera sistemi göreceğiz. Kamera modülündeki ana sensörün 48 megapiksellik Sony IMX586 olacağı belirtiliyor. Ön tarafta ise 24 megapiksel Sony IMX576 sensör içeren selfie kamerası yer alacak.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu 32W hızlı şarjı destekleyen 3.500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak. Ancak cihazda kablosuz şarj özelliğinin olmayacağı söyleniyor. Geldik en çok merak edilen kısma. Mi 9'un 2.999 yuan yani 436 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı bildirildi.

https://www.weibo.com/5978746720/H9XEYcmsy Yorum Yaz
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Darknesia 4 ay en beğenilen
Çarşıdan aldım 436 dolar, eve geldim 4500 TL...
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El_domingo 4 ay
boyu 135mm geçmeyen ekranı 5" ustu f/p telofunu neden üretmezler anlamış değilim...değil xiaomi diğer ureticilerdede bu secenek bulunmuyor.. tek istisna var oda sharp aquos r2 compact oda çift çentik yapmışlar ve turkiyey gelmez.
boyu 135mm geçmeyen ekranı 5" ustu f/p telofunu neden üretmezler anlamış değilim...değil xiaomi diğer ureticilerdede bu secenek bulunmuyor.. tek istisna var oda...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Kevin De Bruyne 4 ay
Yine 36719638 model piyasaya sürüp, en önemli farklari yaratan özellikleri tepe modele yükleyeceklerse o iş yaş.
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DH Misafiri 2 ay
niye bizimkiler telefon parası kadar kar koyar anlamıyorum, sanki telefonu bu aracılar üretiyor ...
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bjkyener 4 ay
o batarya o ekrana olmamış kısaca ölü telefona kimse 4500 tl vermez
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DH Misafiri 4 ay
Ekranda parmak izi okuma sensörú var mi?
Kablosuz sarj ozelligi var mi?
Artik magazalarin diger illere acilmasini da istiyoz.
Bence fiyat araligina bakildigi zaman mukemmel bir telefon. Alacam insallah seni ??
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DH Misafiri 4 ay
Daha önce de snapdragon 8150 ve kablosuz şarj diyordunuz. Sallama haberler olmasa nasıl dolacak günlük kota.
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DH Misafiri 4 ay
Xioami zamanlı arızalanma programı oldugunu düşünüyorum çünkü mi5 telefonum garantisi bittikten 1 ay sonra bozuldu evofone distribütörü tamiri mümkün olmadığını yeni telefon almamı belirtti ilk ben keşfettim galiba telefonun kendini imha etme olayını [öyle düşünüyorum] çünkü markaların kasten yavaşlatma olayını biliyoruz buda olur o yüzden xiaomi markasından uzak durun derim
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ANIL.K 4 ay
3,5" kulaklık girişi yok, sd kart girişi yok (mi serisinde koymuyorlar), 4000 mAh batarya yok, o yok bu yok.
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mert1907 4 ay
Mi6 bundan daha çekici geliyor bana.
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al-ozaria 4 ay
Bence günümüzde telefon üreticileri saha çalışması yapmıyor.
Etrafımda güçlü ve 5" ' lik telefon arayan o kadar kişi var ki. Ama yok böyle bir telefon. Çıkmıyorda. Ne ekonomi ne amiral sınıfında şöyle %90 ekran/kasa oranlı telefon yok.
Bence büyük ekran talepden ziyade sektörün insanlara dayatması. Sanki herkes cebine sığmayan cep telefonu istiyormuş gibi..
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hakanlevent 4 ay
Önce yazılım yapsın xiaomi mi8 ler surunuyor
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evil2302 4 ay
Çakal Evafone bize Mi10 diye satar!
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