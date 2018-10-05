Su damlası çentikli Motorola G7'nin görüntüleri sızdırıldı

Motorola Moto G7 modeline ait olduğu iddia edilen CAD görselleri yayınlandı. MySmartPrice ve OnLeaks tarafından sızdırılan görüntüler cihazın su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olduğunu gösteriyor. Arka kısmında ise kavisli cam ve üzerinde Motorola'nın yarasa kanadı logosu olan bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

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Görsellere bakılırsa şirketin henüz resmi olarak duyurmadığı yeni telefonu muhtemelen 16 MP + 5 MP sensör içeren çift arka kamera sistemi ile gelecek. Cihazın ön tarafında ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 12 MP'lik bir kamera yer alacak.

Android 9 Pie ile gelecek

Moto G7'nin 4 GB RAM ile güçlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca 64 GB dahili depolama alanı ve 3.500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı da gelen haberler arasında.

USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağı söylenen cihaz kutudan ise Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkacak. Akıllı telefonun Moto G7 Plus ile birlikte önümüzdeki yılın başında piyasaya çıkması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/motorola-moto-g7/