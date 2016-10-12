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Süper Lig yayın ihalesi kızışıyor: Turkcell de ihaleye girecek

Süper Lig yayın ihalesinde Turkcell beklenmedik bir çıkış yaptı. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, çok uzun süredir hazırlık yaptıkları ihalede teklif vereceklerini duyurdu.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Süper Lig yayın ihalesi kızışıyor: Turkcell de ihaleye girecek
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2017 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Süper Lig yayın hakları ihalesi bu kez çok daha sert geçeceğe benziyor. Yurt dışından yayın haklarını almak için ihaleye girmeyi planlayan yabancı şirketlerin olduğunu biliyorduk. Şimdi işin içine Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Turkcell de dahil oldu.

Turkcell TV+ ile İngiltere Premier Lig maçlarının yayın haklarını elinden bulunduran Turkcell, Süper Lig yayın hakları ile maç izlemeyi lüks olmaktan çıkarıp, izlemeyi ve ulaşmayı kolaylaştıracağız vaadinde bulunuyor. Bu da internet üzerinden Süper Lig maçlarının çok daha ucuza izlenebileceği anlamını taşıyor.

Kaan Terzioğlu’nun açıklamalarına göre Turkcell uzunca bir süredir bu yönde alt yapılarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyormuş. Turkcell TV+ sayesinde her yerden kolaylıkla yayınların izlenebilmesini hedefleyen Turkcell’in ihalede kazanan isim olabilmek için çok ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor. İhalenin 500 milyon doların üzerinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.


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Leonardo DiCaprio. 2 yıl en beğenilen
Ulan halki duduklemeyip uygun fiyatlar koysaniz herkes alir bunu kimse anlamiyor ya.
Yap 20 lira herkes evine bağlatsin
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yenerbalcı 2 yıl
Ligdeki patates tarlasına ve durarak oynanan futbola yatırım yapmak akılca değil + hakemde bunun kaymağı olunca yatırılan para çöpe gider
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Marquis-de-Sade` 2 yıl caneycaney
caneycaney

%99 türk telekom alır

tekelin gücü var adamlarda

%99 Türk Telekom mu? Bende o zaman hiç başka firmalara ihtimal vermeksizin %100 Digitürk alır diyorum. Bein Media Digitürk'ü belgesel kanalları için almadı maç yayınları için satın aldı. İhaleyi kimseye kaptırmayacaktır.
caneycaney%99 türk telekom alırtekelin gücü var adamlarda%99 Türk Telekom mu? Bende o zaman hiç başka firmala...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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TURKISHBOSS 2 yıl
Süper lig i hiçbir medya organı satin alıp şifresiz yayınlamaz, acun medya aldı diyelim tv 8.5 da yayinlasa hadi kar da etse bile tv8 de ki haftasonu programlarının reytingine sekte vurur. Yani kimse böyle bir işe kalkışmaz.
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zotacing 2 yıl
Futbolun başında ki mevcut isimler, siyasetin futbola müdahalesi, ittaa'nın olması, dijitürk, turksel gibi firmalar olduğu sürece, ligde bir sene fener, bir sene galatasaray 3 senede 5 sene de bir beşiktaş şampiyon olur, bu kısır döngü bir teyp kaseti gibi a modundan b moduna, b modundan a moduna geçer geçer durur. Tamamen senaryo izletiyorlar her sene.
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MetalWave 2 yıl
Digiturk yerine Turkcell in alması iyidir. 360p görüntü ile maç izliyoruz.
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ysakay 2 yıl
Turkcellde ihaleye girecek,sonra hep beraber taraftara....
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umut_baris 2 yıl
Bir kişi de demiyor ki kendi ülkemizdeki maçları neden ücretli izliyoruz diye!

Sorunun cevabı burada.

Bu toplumu yolan çok. Yolduran daha çok.
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Uzaklardan Gelen 2 yıl
Araplara fazladan itelemek için piyasayı coşturma taktikleri
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gurkan19 2 yıl
Her ihalede boyle deniyor

Bosa umitlenmeyin 50 tl den dusuk olmaz aylik

50 tl de cok para degil

Adam gunde 1 paket sigara iciyor

Ama 50 tl ye gunde 1.5 tl ye cok diyor

Kusura bakmayin da lig suan icin gayet de ucuz
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atesses 2 yıl
Bırakın bu işleri özetler bile verilmiyor ayıp bea
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_nick falan yok_ 2 yıl
o tahmini fiyatın ancak 5 de 1i edecek lige o paraları verecek enayi varsa hiç ucuza gitti diye üzülmesinler, seve seve satsınlar.
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TheStarBox 2 yıl
Yap 20 lira sürümden kazan.ben şahsen süperonline internet ve tv+ paketini alırdım hemen.
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keskin53 2 yıl
özet beleş
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mcrew 2 yıl
daha geçen sene digiturk, turkcell in değil miydi

Süper Lig yayın hakları ile maç izlemeyi lüks olmaktan çıkarıp, izlemeyi ve ulaşmayı kolaylaştıracağız vaadinde bulunuyor.

diye açıklama yapmışlar bir de

gerçi umrumda mı değil

futbolla ilgilenmem maç da izlemem
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XibalbaTM 2 yıl
turkcellin girmesi iyi olur ve umarım digiturk harici dsmart harici bir firma alır
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bortecine09 2 yıl
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligini yayınlayanlar daha çok kazanıyordur eminim :)
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The Red Fox 2 yıl
Şahsen sonsuz param olsa bile Türkiye ligine yatırım yapmam. Bu ülkenin halkı hiç birşeyi haketmiyor henüz.
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turkcell, süper lig ve
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