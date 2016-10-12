Süper Lig yayın ihalesi kızışıyor: Turkcell de ihaleye girecek

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2017 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Süper Lig yayın hakları ihalesi bu kez çok daha sert geçeceğe benziyor. Yurt dışından yayın haklarını almak için ihaleye girmeyi planlayan yabancı şirketlerin olduğunu biliyorduk. Şimdi işin içine Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Turkcell de dahil oldu.

Turkcell TV+ ile İngiltere Premier Lig maçlarının yayın haklarını elinden bulunduran Turkcell, Süper Lig yayın hakları ile maç izlemeyi lüks olmaktan çıkarıp, izlemeyi ve ulaşmayı kolaylaştıracağız vaadinde bulunuyor. Bu da internet üzerinden Süper Lig maçlarının çok daha ucuza izlenebileceği anlamını taşıyor.

Kaan Terzioğlu’nun açıklamalarına göre Turkcell uzunca bir süredir bu yönde alt yapılarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyormuş. Turkcell TV+ sayesinde her yerden kolaylıkla yayınların izlenebilmesini hedefleyen Turkcell’in ihalede kazanan isim olabilmek için çok ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor. İhalenin 500 milyon doların üzerinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.