Süper Lig’e yükselme maçlarında Video Hakem Sistemi kullanılacak

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Bu sezon Türkiye’de oynanan resmi müsabakalarda çevrimdışı olarak test edilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, TFF 1. Lig takımları arasında oynanacak Süper Lig’e yükselme maçlarında çevrimiçi olarak kullanılacak.

Spor Toto 1. Lig’in dört takımı arasında oynanacak Play-Off müsabakalarında çevrimiçi VAR sistemi kullanılması kararı resmi olarak yürürlüğe girdi. Play-Off yarı final maçları 11-15 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 19 Mayıs tarihinde oynanacak. Rusya’da oynanacak 2018 Dünya Kupası maçlarında da VAR sistemi kullanılacak. 2018 Dünya Kupası, 14 Haziran tarihinde başlayacak.

Daha önce Süper Lig müsabakalarında yapılan testlerde mobil izleme odası kurulmuş, kameralarla maç izlenmiş ancak bu testler çevrimdışı yapıldığı sahadaki hakemin kararına müdahale edilmemişti. Geçtiğimiz Mart ayında Antalya’da oynanan milli takımlar arası iki hazırlık maçında VAR sistemi çevrimiçi olarak kullanılmıştı. Bu maçlardan birisinde penaltı vermeyen hakemin kararına VAR yardımıyla müdahale edilerek penaltı kararı verilmişti.





Video Hakem (VAR) nedir?

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi; hakemin karar verirken yayın görüntülerinden yararlandığı bir sistemdir. Hakem, kararsız kaldığı pozisyonlarda yayın görüntülerini izleyerek veya kontrol odasındaki hakemlerin yardımı ile pozisyon hakkında hükümde bulunuyor.

VAR sisteminde mobil kontrol odası kuruluyor. Bu odada bulunan iki hakem, yüksek kare çekim özelliğine sahip kamera görüntüleriyle pozisyonları takip ediyor. “Minimum müdahale maksimum fayda” sloganı ile hayata geçirilecek VAR uygulamasının müdahale yetkisi sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak.

Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek. Penaltı ve penaltı değil kararları: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.