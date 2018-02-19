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Supercell hiç yeni oyun çıkarmadan 810 milyon dolar kar etti

Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach gibi oyunların yapımcısı Supercell, 2017 yılında hiç yeni oyun çıkarmamış olsa da önemli bir başarı elde etti ve rekor gelir açıkladı.
1 yıl
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Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Supercell hiç yeni oyun çıkarmadan 810 milyon dolar kar etti
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Mobil oyun dünyasına yönelik olarak geliştirmeler yapan ve yapımlarını duyuran geliştiriciler, son dönemde hatırı sayılır rakamlarda gelir elde ediyor. Bu konudaki en iyi örneklerin başında ise Supercell geliyor. Finlandiya merkezli geliştirici, 2017 yılında 810 milyon dolarlık bir kâr açıkladı.


Bu rakamın 2017 yılı içerisinde hiç yeni oyun çıkarmadan elde edilmiş olması da aslında mercek altına alınması gereken bir başka önemli ayrıntı. Şirketin aynı dönemdeki toplam geliri ise 2.3 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. 2016 yılında elde edilen toplam gelir ise 2.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Kâr ise yaklaşık 1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.


Çıkardıkları oyunların döngüsünün yıllarca sürecek şekilde olması ve insanların hafızasından bir ömür silinmemesi adına hedeflendiğini belirten şirket, yaptıkları güncellemeler ile oyunlardan kayan ilgiyi ve kopma noktasına gelen oyuncuları yeniden yakalamayı başarıyor.


Supercell’in %84.3’lük kısmı Çinli Tencent’in elinde. 2016’da bu satın alma için 8.6 milyar dolarlık bir rakam ödenmişti. 2010 yılında kurulan şirketin merkezi halen kurulduğu günkü gibi Finlandiya’da yer alıyor ve çıkış ülkesine katma değer yaratmaya devam ediyor.


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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Öyle birşey yaptı ki.
O firma paraya para demedi.
Şok şok o oyundan ilginç gelişme
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interwap 1 yıl
Tüpraş daha ucuza satılmıştı.
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dere.beyi 1 yıl obsesoz
obsesoz

Helal mi o para


sen kıskandığın için haram olcak hali yok :D
.
efes pilsen bundan daha ucuza satılmıştı
obsesozHelal mi o parasen kıskandığın için haram olcak hali yok :D.efes pilsen bundan daha ...
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gokhyildiz 1 yıl
"Finlandiya’da yer alıyor ve çıkış ülkesine katma değer yaratmaya devam ediyor."
bir ülkenin teknolojiye, bilime, bilişime yatırım yapması gerektiğini açıklıyor.
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Antares 1 yıl
Cidden oyunlarını bırakmak mümkün değil. Uzun süreçli yapısı ve sürekli güncellenmesiyle silesim gelmiyor oyunu. Ve yukarda arkadaş böyle yapımlara para aktığına inanası gelmiyor demiş de clash royal mesela öyle yerde yeniliyorum ki telefonu duvara fırlatasım geliyor. Para olsa o an dibine kadar basardım
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mavizaman 1 yıl
inanılmaz.. böyle yapımlara para aktığına inanası gelmiyor insanın.
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V4LKyR 1 yıl
Finler inanılmaz milliyetçi adamlar, Nokia örneğinde de var bunun örnekleri. Evet örnekte örnekler var. Burada da adamlar Tencent'e satmışlar şirketi fakat merkezi Finlandiya dışına çıkaramazsın diye ŞERH düşüyor.
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zero fear 1 yıl
Koca bir ülkenin iletişim altyapısına sahip türk telekom daha ucuza satılmıştı.
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obsesoz 1 yıl
Helal mi o para
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dere.beyi 1 yıl obsesoz
obsesoz

Helal mi o para


sen kıskandığın için haram olcak hali yok :D
.
efes pilsen bundan daha ucuza satılmıştı
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Kerim5100 1 yıl
İşte kapitalist sistem...
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interwap 1 yıl
Tüpraş daha ucuza satılmıştı.
Yanıtla +8
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Öyle birşey yaptı ki.
O firma paraya para demedi.
Şok şok o oyundan ilginç gelişme
Yanıtla +16
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TIME 1 yıl
Basliga kimin kar ettgini eklemek cok mu zor
Dandik haber siterleri gibi atiyosunuz basligi
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