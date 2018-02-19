Supercell hiç yeni oyun çıkarmadan 810 milyon dolar kar etti

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Mobil oyun dünyasına yönelik olarak geliştirmeler yapan ve yapımlarını duyuran geliştiriciler, son dönemde hatırı sayılır rakamlarda gelir elde ediyor. Bu konudaki en iyi örneklerin başında ise Supercell geliyor. Finlandiya merkezli geliştirici, 2017 yılında 810 milyon dolarlık bir kâr açıkladı.





Bu rakamın 2017 yılı içerisinde hiç yeni oyun çıkarmadan elde edilmiş olması da aslında mercek altına alınması gereken bir başka önemli ayrıntı. Şirketin aynı dönemdeki toplam geliri ise 2.3 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. 2016 yılında elde edilen toplam gelir ise 2.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Kâr ise yaklaşık 1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.





Çıkardıkları oyunların döngüsünün yıllarca sürecek şekilde olması ve insanların hafızasından bir ömür silinmemesi adına hedeflendiğini belirten şirket, yaptıkları güncellemeler ile oyunlardan kayan ilgiyi ve kopma noktasına gelen oyuncuları yeniden yakalamayı başarıyor.





Supercell’in %84.3’lük kısmı Çinli Tencent’in elinde. 2016’da bu satın alma için 8.6 milyar dolarlık bir rakam ödenmişti. 2010 yılında kurulan şirketin merkezi halen kurulduğu günkü gibi Finlandiya’da yer alıyor ve çıkış ülkesine katma değer yaratmaya devam ediyor.