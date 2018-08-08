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Supergirl filmi için hazırlıklara başlandı

Warner Bros, DC Comics uyarlamalarına bir yenisini daha ekliyor. Stüdyo yeni bir Supergirl filmi için hazırlıklara başladı. Filmin senaryosunu kaleme alacak isim belli oldu.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics çizgi romanlarından uyarlanan filmlerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Warner Bros, DC filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Stüdyo, DC'nin en sevilen kahramanlarından Supergirl'ün hikayesini anlatacak yeni bir film için hazırlıklara başladı. 
Deadline'ın haberine göre Warner Bros, Supergirl filminin senaryosunu kaleme alması için Oren Uziel ile anlaştı. 22 Jump Street ve Shimmer Lake gibi filmler ile adını duyuran Uziel, son olarak The Cloverfield Paradox'un senaryosunu kaleme almıştı.
Henüz yapım sürecinin başında olan Supergirl filmi hakkında oldukça kısıtlı. Filmin DC sinematik evreninde mi yer alacağı yoksa Joker filmi gibi bağımsız bir hikaye mi anlatacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak daha önce çıkan söylentiler filmin büyük ihtimalle DC sinematik evreninin parçası olacağını gösteriyor.
Walter Hamada'nın başa gelmesinin ardından DC filmleri ile ilgili planlarını revize eden Warner Bros'un, Superman için de yeni bir yol çizmek istediği ve Supergirl filmini bunun için kullanabileceği söyleniyor.

https://deadline.com/2018/08/supergirl-movie-warner-bros-dc-comics-universe-oren-uziel-script-superman-1202440687/ Yorum Yaz
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frostburn 9 ay en beğenilen
DC evrenindeki en saçma karakter diyebilirim.
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sadrag 9 ay
Kıyıda köşede ne kadar kahraman kaldıysa hepsinin filmini çekinde bitsin bu furya.. Hakkaten sıktı artık. Sırf sinema için yazılmış orijinal hikayesi olan filmleri özledim ben..
Kıyıda köşede ne kadar kahraman kaldıysa hepsinin filmini çekinde bitsin bu furya.. Hakkaten sıktı artık. Sırf sinema için yazılmış orijinal hikayesi olan filml...
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kımyasal 9 ay
Memintoları tombikikto yaptılar mı,ajcık firikik filim tutar
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selodonanımhaber 9 ay
Marvel ne kadar karakter varsa hepsini çekti nerdeyse. DC de film sayısı çok az. Esas Marvel bokunu çıkardı yav.
Marvelı laf etmeyenler DC ye hiç laf etmesin. Fanboyluğa gerek yok.
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irish 9 ay
DC şaka yapıyor olmalı.

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OverClocK1ng 9 ay
Çok eski ilk Superman filmleri vardı ya. Bu filmde de aynı ambiyansın olmasını isterim...
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CemalSanane 9 ay
5 yıl öncedende konu açılmaz ki
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Mr. Jingles 9 ay
Her şeyi çektiniz de bir Supergirl kaldı.
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pastadanadam 9 ay
Man of Steel gibi bir şey yapsalar da izlesek güzelce.
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deoks 9 ay
Şöyle bakmaya doyamayacağımız bir oyuncu canlandırır umarım :D
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kımyasal 9 ay
Memintoları tombikikto yaptılar mı,ajcık firikik filim tutar
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Ohol Oula 9 ay kımyasal
Ayıptır söylemesi ama kalktı hocam.
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sadrag 9 ay
Kıyıda köşede ne kadar kahraman kaldıysa hepsinin filmini çekinde bitsin bu furya.. Hakkaten sıktı artık. Sırf sinema için yazılmış orijinal hikayesi olan filmleri özledim ben..
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frostburn 9 ay en beğenilen
DC evrenindeki en saçma karakter diyebilirim.
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sinema, çizgi roman ve
8 etiket daha DC Comics warner bros dc sinematik evreni supergirl supergirl filmi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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