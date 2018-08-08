Supergirl filmi için hazırlıklara başlandı

DC Comics çizgi romanlarından uyarlanan filmlerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Warner Bros, DC filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Stüdyo, DC'nin en sevilen kahramanlarından Supergirl'ün hikayesini anlatacak yeni bir film için hazırlıklara başladı.

Deadline'ın haberine göre Warner Bros, Supergirl filminin senaryosunu kaleme alması için Oren Uziel ile anlaştı. 22 Jump Street ve Shimmer Lake gibi filmler ile adını duyuran Uziel, son olarak The Cloverfield Paradox'un senaryosunu kaleme almıştı.

Henüz yapım sürecinin başında olan Supergirl filmi hakkında oldukça kısıtlı. Filmin DC sinematik evreninde mi yer alacağı yoksa Joker filmi gibi bağımsız bir hikaye mi anlatacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak daha önce çıkan söylentiler filmin büyük ihtimalle DC sinematik evreninin parçası olacağını gösteriyor.

Walter Hamada'nın başa gelmesinin ardından DC filmleri ile ilgili planlarını revize eden Warner Bros'un, Superman için de yeni bir yol çizmek istediği ve Supergirl filmini bunun için kullanabileceği söyleniyor.

https://deadline.com/2018/08/supergirl-movie-warner-bros-dc-comics-universe-oren-uziel-script-superman-1202440687/