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Yeni Batman filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Bir süre önce duyurulan yeni Batman filminin yazar ve yönetmeni olan Matt Reeves, önümüzdeki yıl çekimlerine başlanması planlanan film hakkında ilk detayları paylaştı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Gişede hüsrana uğrayan Justice League'in ardından DC sinematik evreni için planlarını revize eden Warner Bros, önümüzdeki dönemde daha çok kahramanların bireysel maceralarını anlatan filmlere odaklanmayı planlıyor. Stüdyonun hazırlıklarına başladığı bireysel DC filmleri arasında yeni Batman filmi de yer alıyor.
Cloverfield ve War for the Planet of the Apes gibi övgü toplayan filmler ile tanınan Matt Reeves'in hazırladığı yeni Batman filmi şekillenmeye başlıyor. Yapımcılığını üstlendiği The Passage dizisinin tanıtımı için basın üyeleri ile bir araya gelen Reeves, Batman filmi hakkında ilk detayları paylaştı.
Batman filminin senaryosunu neredeyse tamamladığını söyleyen Reeves, senaryoyu çok yakında stüdyoya teslim edeceğini ve bir aksilik olmadığı taktirde filmin çekimlerine önümüzdeki yılın yaz aylarında başlayacaklarını açıkladı.
Reeves, daha önce iddia edildiğinin aksine yeni Batman filminin bir orijin hikayesi olmayacağını, yani Bruce Wayne'in Batman olma öyküsünü yeniden anlatmayacağını açıkladı. Reeves ayrıca filmin Batman: Year One çizgi romanından uyarlanacağı iddiasını da yalanladı.
Frank Miller'ın kaleme aldığı Batman: Year One'ın sevdiği çizgi romanlar arasında yer aldığını söyleyen Reeves, bununla birlikte filmin doğrudan bir çizgi romanın uyarlaması olmayacağını ifade etti.
Öte yandan çizgi romanlarda "dünyanın en iyi dedektifi" olarak görülen Batman'in bu yönü son dönemde daha arka planda kalmış olsa da, Reeves'in filmi sevilen kahramanın bu yönünü ön plana çıkaracak gibi görünüyor.
Batman filminin de yavaş yavaş şekillenmesi ile birlikte çok yakında çekimlerine başlanacak DC filmlerine bir yenisi daha eklendi. Batman'in yanı sıra Flash, Joker ve Birds of Prey filmlerinin çekimlerine de çok yakında başlanacak. Wonder Woman 1984, Shazam! ve Aquaman'in prodüksiyonuna ise halihazırda başlanmış durumda.
Warner Bros'un daha önce duyurduğu fakat henüz yapım aşamasına geçilmeyen projelerin başında ise Batgirl, The New Gods ve Suicide Squad 2 geliyor. 

https://deadline.com/2018/08/batman-matt-reeves-provides-update-on-warner-bros-reboot-1202439153/ Yorum Yaz
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ozbey08 9 ay en beğenilen
Batman filmi Batman da çekilsin.
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ProSharper 9 ay
Bırakın herkes Batman'i Nolan üçlemesiyle hatırlasın.
3 Yanıt Yanıtla +27
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olağan_şüpheli 9 ay Smile of Joker
eee ne demişler , nolan var nolmayan var
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DH Misafiri 2 ay
şişman demişsin ne güldüm ama, adam full kas yığını o boyla o kadar kasa sahip olunca tabiri caizse kapı-duvar oluyor adam ama senin gibiler şişman diyip cahilliğini belli ediyor komiksin :D :D
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DH Misafiri 3 ay
bence de
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azuren 9 ay
bir sürü batman'i oynayan geldi geçti.
Benim için hala geçerli olan en iyi batman christian dır.
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Scaleo 9 ay
bence tekrardan çocukluk hikayeleri anlatarak başlasınlar, o kadar batman izledim beynime kazınmadı bir türlü, rüyalarıma girsin istiyorum artık,sabah kalkıyorum ne rüya gördüm hatırlamıyorum :) joker çıksın karşıma silah çeksin bana aksiyon yaşayayım. hem bütçeden de kısmış olurlar.
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mavizaman 9 ay
gotham da sıradan birgün yağmur yine ıslak...
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GunslingeR085 9 ay
Ee Batman'ın gençliğini çekmeyeceklerse Ben Affleck neden oynamıyor
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DH Misafiri 9 ay
Yaw eski batman uzun zayifti Yeni batman hem sisko hem kisa amq boyle batmanmi olur vekmeyin film milm istmioz rezalet ya marvelin filmlere bak oyunculara bide dc ye bak ? Batman chris bey olmadiktan sonra herkezden davaciyim
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Hazreti Bruce Wayne 9 ay DH Misafiri
Aynen cahil kardeşim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mishakal 9 ay
Yönetmeni, senaristi, düşmanı bırakın asıl konu Batman'i kim oynayacak ?
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Sam001 9 ay
Batman'in origin hikayesi anlatılması lazım. Christian Bale'in olduğu evren farklıbir evren olduğu için reboot niteliğinde olması gereken bir filmi neden yapmadılar anlamadım. Beklenti seviyem düştü
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BekirTemel 9 ay
Hadi bakalım
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