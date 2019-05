Yeni Batman filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Gişede hüsrana uğrayan Justice League'in ardından DC sinematik evreni için planlarını revize eden Warner Bros, önümüzdeki dönemde daha çok kahramanların bireysel maceralarını anlatan filmlere odaklanmayı planlıyor. Stüdyonun hazırlıklarına başladığı bireysel DC filmleri arasında yeni Batman filmi de yer alıyor.

Cloverfield ve War for the Planet of the Apes gibi övgü toplayan filmler ile tanınan Matt Reeves'in hazırladığı yeni Batman filmi şekillenmeye başlıyor. Yapımcılığını üstlendiği The Passage dizisinin tanıtımı için basın üyeleri ile bir araya gelen Reeves, Batman filmi hakkında ilk detayları paylaştı.

Batman filminin senaryosunu neredeyse tamamladığını söyleyen Reeves, senaryoyu çok yakında stüdyoya teslim edeceğini ve bir aksilik olmadığı taktirde filmin çekimlerine önümüzdeki yılın yaz aylarında başlayacaklarını açıkladı.

Reeves, daha önce iddia edildiğinin aksine yeni Batman filminin bir orijin hikayesi olmayacağını, yani Bruce Wayne'in Batman olma öyküsünü yeniden anlatmayacağını açıkladı. Reeves ayrıca filmin Batman: Year One çizgi romanından uyarlanacağı iddiasını da yalanladı.

Frank Miller'ın kaleme aldığı Batman: Year One'ın sevdiği çizgi romanlar arasında yer aldığını söyleyen Reeves, bununla birlikte filmin doğrudan bir çizgi romanın uyarlaması olmayacağını ifade etti.

Öte yandan çizgi romanlarda "dünyanın en iyi dedektifi" olarak görülen Batman'in bu yönü son dönemde daha arka planda kalmış olsa da, Reeves'in filmi sevilen kahramanın bu yönünü ön plana çıkaracak gibi görünüyor.

Batman filminin de yavaş yavaş şekillenmesi ile birlikte çok yakında çekimlerine başlanacak DC filmlerine bir yenisi daha eklendi. Batman'in yanı sıra Flash, Joker ve Birds of Prey filmlerinin çekimlerine de çok yakında başlanacak. Wonder Woman 1984, Shazam! ve Aquaman'in prodüksiyonuna ise halihazırda başlanmış durumda.

Warner Bros'un daha önce duyurduğu fakat henüz yapım aşamasına geçilmeyen projelerin başında ise Batgirl, The New Gods ve Suicide Squad 2 geliyor.

