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Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor

Rüzgar türbini üretmek için gerekli olan nadir metallerin yerini alacak süperiletken şeritler yardımıyla, rüzgar enerjisi maliyetleri büyük ölçüde düşürülebilecek.
5 ay
24b
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23
Alternatif Enerji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor
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Rüzgar enerjisinin maliyeti genellikle kullanılan türbinin üretimi için gerekli ücret ile alakalıdır. Günümüz şartlarında bir rüzgar türbinin üretimi için yaklaşık 1 ton nadir metal kullanılması gerekiyor. Haliyle bu nadir metal kullanımı rüzgar türbini üretimini pahalı bir hale getiriyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen araştırmacılar süperiletkenlerden yardım almışlar.

Nadir metaller yerine süperiletken şeritler

Avrupa destekli EcoSwing projesi kapsamında Danimarka’da bulunan bir rüzgar türbinini, süperiletken bantlar yardımıyla üretilebildi. Bu sayede rüzgar türbini için gereken nadir metal ağırlığı 1 ton düzeyinden, 1 kilogram altına kadar indirilebilmiş oldu. Yani eskiden kilogram başına 45.50 dolar maliyeti olan bir rüzgar türbini artık 18.70 dolar/kg maliyet ile üretilebilecek.

Bant, gadolinyum-baryum-bakır oksit ile güçlendirilmiş seramik süperiletken katmanı içeriyor. Başka bir çelik katman ise metal zehirlenmesini önlemek amacıyla süper iletken katmanın ön kısmına yerleştirilmiş. Soğutma kısmı için ise MR makinelerinde de görebileceğiniz Kriyo soğutma çözümü kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Rekor: Türkiye dün ürettiği elektriğin %17’sini rüzgardan karşıladı"

Teknoloji hala test aşamasında bulunuyor. Araştırmacıların bir sonraki hedefleri daha hafif, daha küçük ve bu yeni teknolojinin avantajlarını iyi bir şekilde kullanan yeni bir türbin tasarımı gerçekleştirmek.


https://www.engadget.com/2018/11/24/superconducting-tape-wind-power/ Yorum Yaz
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malitoprak91 5 ay en beğenilen
Yedirmezler bize. Maliyetler düşer biz zamlı satın alırız evimizi istediğimiz gibi ısıtamayız yine...
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etekin1234 5 ay
Siyasi amaçlı bir konuşma değildir ama maalesef türk yönetim sisteminin hiçbir dönemi ve tarihinde hiçbirzaman elde edilmiş gelirlerden vazgeçilmemiştir, vazgeçilmezde. Toplumumuzda "Halk devlet için vardır" kültürümüzde olduğundan dolayı.
Siyasi amaçlı bir konuşma değildir ama maalesef türk yönetim sisteminin hiçbir dönemi ve tarihinde hiçbirzaman elde edilmiş gelirlerden vazgeçilmemiştir, vaz...
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malitoprak91 5 ay gun
Ben ve birkaç komşum elektrik kullanıyoruz ısınma için. Yüzlercesi binlercesi onbinlercesi de öyle. Yeterli mi
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mtcanbay 5 ay
biz her gün MR cihazı söküyoruz zaten. O yüzden sık sık görüyoruz. saçma sapan bir çeviri. zehirli metaller falan.
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Kefelon 5 ay mtcanbay
Merhaba, "MR makinelerinde de görebileceğiniz..." kısmı aynı teknolojinin orada da kullanıldığını belirtmek amaçlı.
Teşekkürler.
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zengier 5 ay
Haber nereden alindi bilemiyorum, haberde aktarilanlardan anladigim kadari ile cok sacma bir konsept. evet konsept, su an icin ticari uretim mumkun degil. neden mi ? cunki oda sicakliginda bir super iletken henuz kesfedilmedi. bu turbinin calismasi icins urekli olarak sivi nitrojen ile superiletken bobinlerin sogutulmasi gerekir. toplam malzeme maliyeti dusebilir, ama calismadiktan sonra manasi nedir?
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cumhurfatih 5 ay
elalem yapar, biz bakarız..
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DH Misafiri 5 ay
hayatında turbin görmemiş olanların yorum okuması yeterli bence, haliyle türbin teknolojileriyle ilgili teknik yorum yazmaları gereksiz ve komik oluyor .
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ugur.k 5 ay
Konuda geçen metaller bana saçma gldi. Bilgisayar yapmıyorsunuz ki bakır bobin dönecek elektrik üretmiş olacak en basit tabirle. 1 ton özel metali nerde kullanıyorlarmış...
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zengier 5 ay ugur.k
miknatislardan bahsediyor. tasarimdaki temel fark cok miktarda miknatis yerine, az miktarda superiletken ile ayni sonucu elde etmek.
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DH Misafiri 5 ay
turbin kanadı ruzgarı alır döner. superiletkenlik elektrikle ilgilidir. haberin mantığı yoktur.
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umit d 5 ay
hadi bakalım
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dencedenceo 5 ay
E insallah duser. Dusen paradan kara gecmezlerse
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etekin1234 5 ay
Siyasi amaçlı bir konuşma değildir ama maalesef türk yönetim sisteminin hiçbir dönemi ve tarihinde hiçbirzaman elde edilmiş gelirlerden vazgeçilmemiştir, vazgeçilmezde. Toplumumuzda "Halk devlet için vardır" kültürümüzde olduğundan dolayı.
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etekin1234 5 ay
Doğalgaz konusunda avrupanın en fakir üye ülkesi romanya'da gördüm, başarmışlar cidden tüm en ücra köylere dahi ulaştırmışlar.
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