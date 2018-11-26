Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor

Rüzgar enerjisinin maliyeti genellikle kullanılan türbinin üretimi için gerekli ücret ile alakalıdır. Günümüz şartlarında bir rüzgar türbinin üretimi için yaklaşık 1 ton nadir metal kullanılması gerekiyor. Haliyle bu nadir metal kullanımı rüzgar türbini üretimini pahalı bir hale getiriyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen araştırmacılar süperiletkenlerden yardım almışlar.

Nadir metaller yerine süperiletken şeritler

Avrupa destekli EcoSwing projesi kapsamında Danimarka’da bulunan bir rüzgar türbinini, süperiletken bantlar yardımıyla üretilebildi. Bu sayede rüzgar türbini için gereken nadir metal ağırlığı 1 ton düzeyinden, 1 kilogram altına kadar indirilebilmiş oldu. Yani eskiden kilogram başına 45.50 dolar maliyeti olan bir rüzgar türbini artık 18.70 dolar/kg maliyet ile üretilebilecek.

Bant, gadolinyum-baryum-bakır oksit ile güçlendirilmiş seramik süperiletken katmanı içeriyor. Başka bir çelik katman ise metal zehirlenmesini önlemek amacıyla süper iletken katmanın ön kısmına yerleştirilmiş. Soğutma kısmı için ise MR makinelerinde de görebileceğiniz Kriyo soğutma çözümü kullanılmış.

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Teknoloji hala test aşamasında bulunuyor. Araştırmacıların bir sonraki hedefleri daha hafif, daha küçük ve bu yeni teknolojinin avantajlarını iyi bir şekilde kullanan yeni bir türbin tasarımı gerçekleştirmek.

https://www.engadget.com/2018/11/24/superconducting-tape-wind-power/