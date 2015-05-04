Surface Pro 4 yolda olabilir

Microsoft'un tablet pazarındaki en önemli silahı olan Surface tablet ailesi üçüncü nesle ulaşmış durumda ve Surface 3 adındaki yeni model de satışa başlamak üzere. Bununla birlikte güçlü Surface Pro serisi halen Haswell tabanlı mimaride bulunuyor ve bir güncelleme almadı.





Microsoft aslında bir değişiklik yaparak Surface 3 modelini Broadwell tabanlı Atom X7 yongaseti ile piyasaya sürdü. Normalde bu modelin Surface 4 olması bekleniyordu. Ancak asıl bombanın bu ay patlayacağı belirtiliyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Mayıs ayı ortasında Surface Pro 4 modelinin tanıtıldığına şahit olabiliriz. Bu model fansız yapısıyla dikkat çekerken, bazı özelliklerinin önceki modele göre geliştiricileceği ifade ediliyor.





Tasarım, ekran boyutu ve çözünürlüğü açısından Surface Pro 4, Surface Pro 3 modeli ile aynı olacak. Farklılık ise fansız yapısı nedeniyle biraz daha incelen kasa profilinde ortaya çıkacak. hatırlanacağı üzere Surface Pro 3 modeli inceliği ile göz doldurmuş ve MacBook Air modeline gerçek bir rakip olarak değerlendirilmişti. Bununla birlikte sistemin genel ısı seviyesinin Surface Pro 3 ile benzer olacağı belirtiliyor.





Yapılan tanımlamalar neticesinde Surface Pro 4 modelinde Core M yongasetinin kullanılması ihtimali doğuyor. Ancak Pro versiyonlar Surface ailesinde gücü temsil ettiği için Core serisinden işlemcilerle donatılacak olması daha olası.

http://microsoft-news.com/microsoft-to-reportedly-release-surface-pro-4-in-mid-may/