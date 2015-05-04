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Surface Pro 4 yolda olabilir

4 yıl
2,1b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface Pro 4 yolda olabilir

Microsoft'un tablet pazarındaki en önemli silahı olan Surface tablet ailesi üçüncü nesle ulaşmış durumda ve Surface 3 adındaki yeni model de satışa başlamak üzere. Bununla birlikte güçlü Surface Pro serisi halen Haswell tabanlı mimaride bulunuyor ve bir güncelleme almadı. 

Microsoft aslında bir değişiklik yaparak Surface 3 modelini Broadwell tabanlı Atom X7 yongaseti ile piyasaya sürdü. Normalde bu modelin Surface 4 olması bekleniyordu. Ancak asıl bombanın bu ay patlayacağı belirtiliyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Mayıs ayı ortasında Surface Pro 4 modelinin tanıtıldığına şahit olabiliriz. Bu model fansız yapısıyla dikkat çekerken, bazı özelliklerinin önceki modele göre geliştiricileceği ifade ediliyor. 

Tasarım, ekran boyutu ve çözünürlüğü açısından Surface Pro 4, Surface Pro 3 modeli ile aynı olacak. Farklılık ise fansız yapısı nedeniyle biraz daha incelen kasa profilinde ortaya çıkacak. hatırlanacağı üzere Surface Pro 3 modeli inceliği ile göz doldurmuş ve MacBook Air modeline gerçek bir rakip olarak değerlendirilmişti. Bununla birlikte sistemin genel ısı seviyesinin Surface Pro 3 ile benzer olacağı belirtiliyor. 

Yapılan tanımlamalar neticesinde Surface Pro 4 modelinde Core M yongasetinin kullanılması ihtimali doğuyor. Ancak Pro versiyonlar Surface ailesinde gücü temsil ettiği için Core serisinden işlemcilerle donatılacak olması daha olası.  

http://microsoft-news.com/microsoft-to-reportedly-release-surface-pro-4-in-mid-may/ Yorum Yaz
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freudunpiposu 4 yıl en beğenilen
Surface in rakibi yok arkadaşlar ne Apple ne başka bir tanesi.
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haxar 3 yıl
Core M kullanacaklarsa hiç Surface 4 ü beklemeye gerek yok,Surface Pro 3 alıp yola devam etmek en mantıklısı..
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IRoN 3 yıl
keb@nlı23 : Geçen sene gibi bir politika izlemedikleri aşikar. Bu nedenle benim tahminim Temmuz ortası veya sonu duyurulur, Ağustos ortası veya sonu da ilk olarak yine Amerika'da satışa çıkar. Ülkemize İstanbul Bilişim harici Microsoft türkiye dahil getiren de şu ana kadar olmadığı için geri kalan 28 resmi ülke satışında yine biz olmayız maalesef. Bu arada ürünü kullanmadan, sadece IOS ve Windows a bağlayan arkadaşlara tek tavsiyem , keşke ürünü kullanıp bu yorumları yapsaydınız. Saygılarımla...
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MetalWave 3 yıl
tablette windows bir harika dostum.

o değilde uygulama mağazası gelişirse android de ios ta avucunu yalar. tek sıkıntı sarj sanırım
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V4LKyR 4 yıl
Gerçekten de başka bir Windows x86 tabanlı bir tablet yok.
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keb@nlı23 4 yıl
Surface 4 ne zaman piyasaya olur.? bilgisi olan var mı?
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ugur.k 4 yıl
Turkiyede neden satmiyorlar anlamıyorum
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freudunpiposu 4 yıl en beğenilen
Surface in rakibi yok arkadaşlar ne Apple ne başka bir tanesi.
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ALBAY 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Surface in rakibi yok arkadaşlar ne Apple ne başka bir tanesi.

Haklısın fiyat olarak kesinlikle rakipsiz...
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