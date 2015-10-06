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Surface dizüstü kılığına büründü : Surface Book

3 yıl
5,1b
1
45
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface dizüstü kılığına büründü : Surface Book
Yıllardır tablet pazarında Surface markası ile faaliyet gösteren Microsoft, bu yıl ilk kez farklı bir tablet modelini daha ürün gamına ekliyor. Surface Book ayrılabilir klavyeli güçlü bir tablet modeli olarak dikkat çekiyor. 

Microsoft'un en iyi dizüstü modeli olarak tanımlamasına rağmen, Surface Book bir tablet olarak görev yapıyor. Surface tabletten farkı ise ayrılabildiği klavyede bir Nvidia grafik birimi yer alması. Böylece ister bir tablet isterseniz de güçlü bir dizüstü olarak kullanabiliyorsunuz. Dynamic Fulcrum adındaki menteşeler ekranı sağlam bir şekilde kavrarken, tableti klavyenin üzerine kapatarak bir dizüstü gibi taşımanızı da sağlıyor. 

Tamamen metal olan kasanın kalınlığı klavye ile birlikte 22.8mm'ye ulaşırken, sadece tablet olarak 13mm kalınlığa sahip. Klavye ile birlikte toplam ağırlık 1516gr oluyor. Surface Book modeli MacBook Pro modelinin doğrudan karşısına çıkacak. Microsoft yeni gözdesinin iki kat daha hızlı olduğunu savunuyor. 

13 inçlik ekranında 3000x2000 gibi ilginç bir çözünürlük sunan cihaz Surface Pen ile uyumlu. Surface Pen ekranın üst kısmında manyetik bağlantı ile sabitlenebiliyor. Model Skylake tabanlı Intel işlemcilerden gücünü alıyor ve 16GB'a kadar RAM seçenekleri sunuyor. Yine 1TB'a kadar SSD sunan modelde Intel HD 520 entegre grafik birimi yer alıyor. Klavye olmadığı zamanlarda yardımınıza bu grafik birimi koşuyor. 

Donanım tabanlı güvenlik sistemiyle gelen Surface Book, 12 saate kadar kullanım ömrü sunarken, arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındırıyor. Dolby ses sistemine sahip olan modelde iki adet USB 3.0 portu, mini DisplayPort ve SD kart okuyucu bulunuyor. 

Modelin Core i5 işlemci, 8GB RAM, 128GB SSD konfigürasyonuna sahip olan baz versiyonu 1499$. Core i7, 16GB RAM ve 512GB SSD konfigürasyonu ise 2700$ civarında. Modelin satışına 26 Ekim itibariyle başlanacak. Ön siparişler ise yarın başlıyor. 
Surface dizüstü kılığına büründü : Surface Book
 

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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Tek kelime ile, Harika ! Microsoft rakipsiz cihazlar yapmaya devam ediyor :) Lansmanı izlemeyenler adına çok üzülüyorum, cidden çok şey kaçırdınız.
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Microsoft Specialist 3 yıl
Bak bunun tanıtıldığı kısmı ağzım açık izledim yemin ediyorum. Macbook Pro'dan 2 kat daha hızlı dedi adam yav. hele o ekranı çıkarttığı an bittim zaten. Mükemmeldi tek kelimeyle MÜKEMMEL.
Bak bunun tanıtıldığı kısmı ağzım açık izledim yemin ediyorum. Macbook Pro'dan 2 kat daha hızlı dedi adam yav. hele o ekranı çıkarttığı an bittim zaten. Mükemm...
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Yanıtla +11
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simbolmina 3 yıl
Fiyatı 1500 deyince alamayacağım bir başka cihaz dedim hemen herkes gibi ama apple yapınca pahalı diyorsunuzcu arkadaşlar ellerini vicdanlarına koysunlar ve şu cihazı apple macbook prolar ile kıyaslasınlar. yav sadece şekli (ki laptop şeklinde :)) benziyor. kullanım alanlarından tutun donanım özelliklerine hepsi farklı ve bariz daha iyi.
microsoftun cihazları pahalı ama cihazlar (surface) iyi olduğu için insanlar alıyor, bir de tavsiye ediyorlar. kullanıcıların %98 arkadaş ve ailesine tavsiye ediyormuş surface pro 3'ü. ben de kullandığım dönem memnun kaldım ve tavsiye ettim herkese. bu cihaz da surface mantığı ile tasarlanmış ve hazırlanmış bir cihaz. muhtemelen mükemmel bir deneyim sunacaktır. sunumda adam klavyeden bahsederken boşalacaktı, o kadar güzelmiş yani :) imkan olur da kullanırız umarım en kısa zamanda.
Fiyatı 1500 deyince alamayacağım bir başka cihaz dedim hemen herkes gibi ama apple yapınca pahalı diyorsunuzcu arkadaşlar ellerini vicdanlarına koysunlar ve şu ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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AMERICAN 3 yıl
Şimdi sıra intel li x86 surface phone'da
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kaazto28 3 yıl
adamlar tutup macbook ile karşılaştırmışlar; tamam iyi hoş da apple senin surface teki donanım özelliklerinde mavbook yapsaydı yine de surface %50 daha mı hızlı olacaktı, pek karşılaştırma zamanım olmadı ama Sanki elma ile armut karşılaştırılmış :D
eğer senin surface nin özellikleri mac in 2 katı ise veya 2.5 katı ise bide üstüne fiyat olarak 2 katı ise sadece ve sadece %50 lik fark arttırıyorsan bence kalk git :D

şimdi şöyle bir durum var bazıları %50 yi yanlış anlamış; %50 iki kat hızlı değil arkadaşlar,biri 100 km/h hızla gidiyorsa diğeri 150 km/h hız ile gidiyor.

başka surface çi biri varsa beni aydınlatsın
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minivipers 3 yıl
Ben tasarımını beğendim. Photoshop, adobe illustrator gibi programları kullananlar için bu makinalar çok kolaylık. mesela bir imajı kesmek mouse la çok zahmetli...al kalemi kes veya al kalemi karikatür çiz...karakalem çizim yap......vs vs...Bir içmimar olarak bu tarz makinam olsun isterdim...müşterilere klas makinayla sunum yaparsın...3dmax te tasarla at unreal engine...yarın birgün virtual gözlükte çıktığında sunum yap... ......autocad, 3ds max, photoshop, illustrator, artcam, keyshot , adobe muse, ve unreal engine kullanan birisi olarak böyle makinam olsun isterim...
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minivipers 3 yıl
Ben tasarımını beğendim. Photoshop, adobe illustrator gibi programları kullananlar için bu makinalar çok kolaylık. mesela bir imajı kesmek mouse la çok zahmetli...al kalemi kes veya al kalemi karikatür çiz...karakalem çizim yap......vs vs...Bir içmimar olarak bu tarz makinam olsun isterdim...müşterilere klas makinayla sunum yaparsın...3dmax te tasarla at unreal engine...yarın birgün virtual gözlükte çıktığında sunum yap... ......autocad, 3ds max, photoshop, illustrator, artcam, keyshot , adobe muse, ve unreal engine kullanan birisi olarak böyle makinam olsun isterim...
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Usb soketleri, 3G desteği hakkında bilgi var mı?
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psirik 3 yıl
Cihazlar çok iyi ayrıca Amerika için fiyatlar normal. Türkiye için aşırı pahalı. Ki Microsoft resmi olarak bu cihazları getirmiyor. En düşük özellikli modelini burada 5000 liradan satarlar. Çok para.
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tricore 3 yıl
neden canlı olarak donanım haberde göremedik bu event i ? yanlış anlamayın 4 gün önce olmuş olabilir bu sunum ama bir canlı blog bile iş görürdü... saygılar


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astronomx 3 yıl
Microsoft un bu piyasadaki ilk cihazı ve hızlı bir giriş yapmış oluyor.
6. nesil intel işlemci nvidia grafik kartı. lansmanının son bölümünde adamın şu reklam filmini tekrar izleyelim dediğinde ne diyor lan bu adam dedim. ama haklı çıktı ağzım açık kaldı. evet sunum acemilik dolu tabi apple gibi sunamıyorlar (adamlar piyasanın köpeği olmuş, normal) ama önemli olan yapmak istedikleri değil yaptıkları. ki yapmışlar. mac book pro ile aynı fiyata daha iyisi de alınabiliyor olacak piyasaya çıktığında. hem de daha küçük bir cihaz ama performans olarak mac book pro dan bir tık (%15-20) ileride. ayrıca bu bir Windows 10 cihazı yani market dışında seçeneğiniz sonsuz. bir nostalji yapayım da Windows tabanlı 20 senelik oyun oynayayım diyemez siniz macbook ile lan bunun aplikasyonu yok mu diye baka kalırsınız. kim ne derse desin evet mac ve mac os inanılmaz cihazlar, ama kendi yaşama alanlarında inanılmazlar.
PS:oyuncu notebook u ile bunu karşılaştırmak anlamsız. 3 kat hafif 5 kat uzun batarya ömürlü tablet özellikli çift kameralı bir oyuncu notebooku bir gün piyasaya çıkarsa fiyat konusunu o zaman konuşuruz.
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alprkrkmz 3 yıl
Gövde gösterisi yaptı Microsoft resmen. Surface Book efsane ama çok pahalı. 3000 Tl ayırdım. ama imkansız alabilmem şu an.
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e-Militarist 3 yıl
Microsoft Surface Book: Hands-on with the 'Ultimate Laptop'

youtu.be/...
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