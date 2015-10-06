Surface dizüstü kılığına büründü : Surface Book

Yıllardır tablet pazarında Surface markası ile faaliyet gösteren Microsoft, bu yıl ilk kez farklı bir tablet modelini daha ürün gamına ekliyor. Surface Book ayrılabilir klavyeli güçlü bir tablet modeli olarak dikkat çekiyor.





Microsoft'un en iyi dizüstü modeli olarak tanımlamasına rağmen, Surface Book bir tablet olarak görev yapıyor. Surface tabletten farkı ise ayrılabildiği klavyede bir Nvidia grafik birimi yer alması. Böylece ister bir tablet isterseniz de güçlü bir dizüstü olarak kullanabiliyorsunuz. Dynamic Fulcrum adındaki menteşeler ekranı sağlam bir şekilde kavrarken, tableti klavyenin üzerine kapatarak bir dizüstü gibi taşımanızı da sağlıyor.





Tamamen metal olan kasanın kalınlığı klavye ile birlikte 22.8mm'ye ulaşırken, sadece tablet olarak 13mm kalınlığa sahip. Klavye ile birlikte toplam ağırlık 1516gr oluyor. Surface Book modeli MacBook Pro modelinin doğrudan karşısına çıkacak. Microsoft yeni gözdesinin iki kat daha hızlı olduğunu savunuyor.





13 inçlik ekranında 3000x2000 gibi ilginç bir çözünürlük sunan cihaz Surface Pen ile uyumlu. Surface Pen ekranın üst kısmında manyetik bağlantı ile sabitlenebiliyor. Model Skylake tabanlı Intel işlemcilerden gücünü alıyor ve 16GB'a kadar RAM seçenekleri sunuyor. Yine 1TB'a kadar SSD sunan modelde Intel HD 520 entegre grafik birimi yer alıyor. Klavye olmadığı zamanlarda yardımınıza bu grafik birimi koşuyor.





Donanım tabanlı güvenlik sistemiyle gelen Surface Book, 12 saate kadar kullanım ömrü sunarken, arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındırıyor. Dolby ses sistemine sahip olan modelde iki adet USB 3.0 portu, mini DisplayPort ve SD kart okuyucu bulunuyor.





Modelin Core i5 işlemci, 8GB RAM, 128GB SSD konfigürasyonuna sahip olan baz versiyonu 1499$. Core i7, 16GB RAM ve 512GB SSD konfigürasyonu ise 2700$ civarında. Modelin satışına 26 Ekim itibariyle başlanacak. Ön siparişler ise yarın başlıyor.