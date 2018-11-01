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Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor"

Bu yıl Uber ve taksi sürücüleri arasındaki gerilim gittikçe tırmanmış ve hoş olmayan olaylar yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunları çözmesini isteyen Uber sürücüleri arabalarıyla eylem yaptı.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz aylardan bu yana Uber ve sarı taksi sürücüleri arasında yaşanan olaylar haberlerimize konu olmuştu. Taksiciler, gelirlerini düşürdüğü gerekçesi ile Uber'in ülkemizde yasaklanmasını isterken, Uber sürücüleri ise taksici esnafından gördükleri baskı ve şiddetten şikayetçi durumda.

Sosyal medya hesaplarından paylaştılar

Artık bu problemlere bir çare bulunmasını isteyen 100'ün üzerinde Uber sürücüsü, VIP araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyolu'na "Sn. Başkan Halk Uber İstiyor" sloganını yazdılar.
Sloganlarını havadan görüntüleyen sürücüler, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etiketlediler. Bakalım Uber sürücülerinin bu eylemi işe yarayacak mı hep beraber göreceğiz.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201811011035942312-surucu-eylem-uber-halk-istiyor/ Yorum Yaz
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bladeGny 6 ay en beğenilen
kim takar halkı, önemli olan benim yandaş lordçuklarımdır. -Sayın bakan.
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V4LKyR 6 ay
UBER sistemi ücret karşılığı verilen bir hizmettir.
Taksicilik de ücret karşılığı verilen bir hizmettir.
Nasıl A marketi yanında bulunan B marketini şikayet edip kapattıramazsa, burada da UBER kapatılamaz. Intel, AMD'yi kapatın diyor mu? AMD, Intel'i kapatın diyor mu?
Halk servis kalitesini arttıran, ücretini düşüren hizmeti seçer. Rekabet böyle olur. UBER kimsenin babasının şirketi değil. İnsanlar UBER'i istiyorsa demek ki burada ibret alınması gereken noktalar vardır.
Fakat maalesef ibret alınmıyor. Tam aksine saçma sapan işler oluyor.
UBER sistemi ücret karşılığı verilen bir hizmettir.Taksicilik de ücret karşılığı verilen bir hizmettir.Nasıl A marketi yanında bulunan B marketini şika...
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CrowMeister 6 ay
Onca yaşanan dolandırıcılık, vicdansızlık örneklerinden sonra acaba neden UBER'e hayır diyolar? (Mesela: Atatürk Havalimanı'ndaki patlamadan sonra yaralıları, yaralıların yakınlarını vs. uçuk fiyatlara götüren taksiciler..) Onca şey demek istiyorum bu taksicilere ama sanırsam ban yerim :) iyi niyetli taksicilere lafım yok, sayıları oldukça az zaten. Umarım UBER çoğu ülkelerde de olduğu gibi Türkiye'de de yerini alabilir.
Onca yaşanan dolandırıcılık, vicdansızlık örneklerinden sonra acaba neden UBER'e hayır diyolar? (Mesela: Atatürk Havalimanı'ndaki patlamadan sonra yaralıları, y...
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1 Yanıt Yanıtla +57
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mavizaman 6 ay
kötü yazmışlar olmamış dikkate almazlar.
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jeodempp 6 ay
Ak Parti + CHP neredeyse %70 yapıyor. İkisi de taksicileri destekliyor Uber'e karşı. Halk taksi diyor Uber isteyen azınlık.
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Treth 6 ay jeodempp
Siyasi partilerle seçmen hiç bir zmaan %100 uyuşmaz. Bunun sebebi ise şundan kaynaklanır.
Bizim siyasi partiler sisteminde millet vekili aday adaylarını bile biz seçemeyiz. Parti genel başkanı seçer sadece.. O kimi istiyorsa aday o olabilir.
O yüzden halk sadece önüne konular adaylar arasından seçim yapmak zorunda kalır.
AKP veya CHP fark etmez kime oy verirsen ver sonuçta genel başkanın seçtiği birine oy vermiş olursun.
Ve yine şöyle bir sıkıntı var ki seçilenler genelde iş dünyasından patronlardır. Yani siyasetin %99 luk kısmı zaten patronlardan meydana gelir. Hali ile CHP de hükümeti kursa AKP de kursa başka partide gelse fark etmez patronlara patronların yanında olma demek gerçekçilikle uyuşmayan bir şeydir.
O yüzden her zaman patronların çıkarına hareket ederler. Maalesef halkın çoğunluğu patron değil işçidir. O yüzden siyasi parti ile seçmen çok az noktada uyuşurlar çoğunlukla uyumsuzdurlar.
Ayrıca sen biraz büyüdün sanırım. Eskiden çok sivri bir tiptin son zamanlarda daha sakin gördüm seni. Hala İsrail Arapları vurduğu zaman " İsrailin eline sağlık gebersin Araplar " vb gibi attığın mesajları hatırlar gibiyim ama uzun zamandır o sivriliği görmüyorum sende. Ayrıca ağır anti islamcı idin. Notlarına baktım özellikle anti islamci diye kaydetmişim seni :)
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scorn 6 ay
über temiz reklamını yapıyordu. gayet ağırbaşlı ve işini bilir bir duruş sergiliyordu. ama görüyorum ki taksisini satıp über alan "sarı teröristler" şimdi de über kalitesini düşürüyorlar.
"böşkönöm hölk öbör östöyö" ulan bi dur, yaptığın markanın adını kirletmek.
temennim en kısa sürede über bu tipleri tespit eder ve işlerini bitirir.
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aries2662 6 ay
Rekabet olmak zorunda,tekelci zihniyet uberi istemez elbette
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tuuruls 6 ay
Önemli olan oy, 200-300k taksici oyu mu önemli 1-2M vatandaş oyu mu önemli? İki taraf için de kârlı olan daima Uber'dir. über bir iştir.
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senmahmut 6 ay
Ya uber dediğiniz şey bildiğiniz KORSAN taşımacı. Biride demiş ki uber küresel oluşum, isterse evrensel oluşum olsun. Senin ülkenin kurallarına uymak zorunda.
Anladık herkesin taksiyle kötü hatırası tecrübesi var, iyi de bu yanlışı haksızlıkla kapatmak mı gerekli? 1 milyon liraya satılan 500 bin liraya satılan plakayı alan enayi mi? O zaman zamanında korsan taksiye neden herkes karşıydı? Uberciler o kadar iyi niyetliyse alsınlar belediyeden plakalarını aynı şartlarda devam etsinler. Kim ne diyebilir ki?
Tartışılması gereken uber gibi bu ülkede korsan taşıma yapanlar değil, taksi ve taksi şöförlerinin nasıl bir revizyona gireceği. Taksi şöförü olmanın şartları, periyodik kontrolleri, taşıma yapılan aracın niteliği vs. Uberin telefondan uygulaması hoşunıza gittiyse oda yapılır. Ama hak hukuktan bahsedip hak hukuk yemeyi savunmak saçmalıktır.
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BlueDay_86 6 ay
Hep taksicilermi haklı
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aybey 6 ay
Taksinin rantı çok büyük. İstanbul'a yeni plaka verilmiyor. Şu an çalışan taksi sayısından fazla plaka var. Ve taksinin bu işte tekelleşmesi çok yanlış. Niteliğine göre gerçekten ucuza hizmet alıyorsun.
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OturanKuş 6 ay
1 uberciye 20 taksi dalan DELİKANLI taksicilerin bu alana da gitmesini isterdim. Alayının tek yumrukluk canı var ama 20 li dolaşiyorlar
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DH Misafiri 6 ay
önemli olan oy , halk zaten uyuyor
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