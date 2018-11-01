Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor"

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz aylardan bu yana Uber ve sarı taksi sürücüleri arasında yaşanan olaylar haberlerimize konu olmuştu. Taksiciler, gelirlerini düşürdüğü gerekçesi ile Uber'in ülkemizde yasaklanmasını isterken, Uber sürücüleri ise taksici esnafından gördükleri baskı ve şiddetten şikayetçi durumda.
Sosyal medya hesaplarından paylaştılar
Artık bu problemlere bir çare bulunmasını isteyen 100'ün üzerinde Uber sürücüsü, VIP araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyolu'na "Sn. Başkan Halk Uber İstiyor" sloganını yazdılar.
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201811011035942312-surucu-eylem-uber-halk-istiyor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Taksicilik de ücret karşılığı verilen bir hizmettir.
Nasıl A marketi yanında bulunan B marketini şikayet edip kapattıramazsa, burada da UBER kapatılamaz. Intel, AMD'yi kapatın diyor mu? AMD, Intel'i kapatın diyor mu?
Halk servis kalitesini arttıran, ücretini düşüren hizmeti seçer. Rekabet böyle olur. UBER kimsenin babasının şirketi değil. İnsanlar UBER'i istiyorsa demek ki burada ibret alınması gereken noktalar vardır.
Fakat maalesef ibret alınmıyor. Tam aksine saçma sapan işler oluyor.