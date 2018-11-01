Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor"

Geçtiğimiz aylardan bu yana Uber ve sarı taksi sürücüleri arasında yaşanan olaylar haberlerimize konu olmuştu. Taksiciler, gelirlerini düşürdüğü gerekçesi ile Uber'in ülkemizde yasaklanmasını isterken, Uber sürücüleri ise taksici esnafından gördükleri baskı ve şiddetten şikayetçi durumda.

Sosyal medya hesaplarından paylaştılar

Artık bu problemlere bir çare bulunmasını isteyen 100'ün üzerinde Uber sürücüsü, VIP araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyolu'na "Sn. Başkan Halk Uber İstiyor" sloganını yazdılar.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201811011035942312-surucu-eylem-uber-halk-istiyor/

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Sloganlarını havadan görüntüleyen sürücüler, bu görüntüleripaylaşarak baştaolmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Bakalım Uber sürücülerininhep beraber göreceğiz.