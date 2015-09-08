Sürücüsüz arabaları yanıltmak mümkün

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin onu yanıltacak veya kötü amaç için kullanacak daha fazla yol ve yöntem ortaya çıkıyor. Geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi olarak gösterilen sürücüsüz araçlar da bunlar arasında.





Eskiden bir aracın yolda ne kadar düzgün ve dikkatli bir şekilde gittiği sürücüsü ve onun refleksleri ile doğrudan alakalıydı. Şimdi sürücülere yardımcı pek çok sistem geliştirildi. Ancak sürücüsüz araç teknolojilerinde sürücü tamamen devre dışı kalıyor ve otonom sistemler devreye giriyor. Bu da onu siber saldırılara daha açık hale getiriyor. Bununla ilgili ciddi bulgular ortaya çıkmaya başladı.





Güvenlik uzmanı Jonathan Petit, farklı bir yöntemle sürücüsüz araçları yanıltmayı başardığını belirtiyor. Sürücüsüz araçlar LIDAR adı verilen lazerle görselleştirme ve mesafe hesaplama sistemini kullanıyor. LIDAR yarasaların kullandığı yönteme benzer olarak atımlar halinde sürekli çevresine dalgalar gönderiyor ve çevresinin 3D modellemesini anlık olarak çıkarıyor.





Petit 60$'a temin edilebilecek bir devre kartı ve düşük güçte lazer cihazı kullanarak 20-350 metre mesafe içerisinde LIDAR atımlarını elde ediyor. Daha sonra bunları yansıtarak sanki aracın önünde veya arkasında bir nesne varmış imajı çiziyor. Araç bunu gerçek kabul ederek sollama yapıyor veya ani frenle duruyor.





Petit'in çalışması daha çok LIDAR atımlarını şifrelenmemiş şekilde yapan sürücüsüz teknolojilere hitap ediyor. Petit zayıf olarak hazırlanmış sürücüsüz sistemlerin hata yapma potansiyelinin yüksek olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Gelecekte bu araçlar trafiğe çıktığında bir anda hepsini bir kaosa sürükleme ihtimali mevcut. Bu bakımdan üreticilerin önünde halen uzun bir yol var.









http://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/self-driving/researcher-hacks-selfdriving-car-sensors?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IeeeSpectrumCarsThatThink+%28IEEE+Spectrum+Cars+That+Think%29