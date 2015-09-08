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Sürücüsüz arabaları yanıltmak mümkün

3 yıl
3,2b
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12
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürücüsüz arabaları yanıltmak mümkün

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin onu yanıltacak veya kötü amaç için kullanacak daha fazla yol ve yöntem ortaya çıkıyor. Geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi olarak gösterilen sürücüsüz araçlar da bunlar arasında. 

Eskiden bir aracın yolda ne kadar düzgün ve dikkatli bir şekilde gittiği sürücüsü ve onun refleksleri ile doğrudan alakalıydı. Şimdi sürücülere yardımcı pek çok sistem geliştirildi. Ancak sürücüsüz araç teknolojilerinde sürücü tamamen devre dışı kalıyor ve otonom sistemler devreye giriyor. Bu da onu siber saldırılara daha açık hale getiriyor. Bununla ilgili ciddi bulgular ortaya çıkmaya başladı. 

Güvenlik uzmanı Jonathan Petit, farklı bir yöntemle sürücüsüz araçları yanıltmayı başardığını belirtiyor. Sürücüsüz araçlar LIDAR adı verilen lazerle görselleştirme ve mesafe hesaplama sistemini kullanıyor. LIDAR yarasaların kullandığı yönteme benzer olarak atımlar halinde sürekli çevresine dalgalar gönderiyor ve çevresinin 3D modellemesini anlık olarak çıkarıyor. 

Petit 60$'a temin edilebilecek bir devre kartı ve düşük güçte lazer cihazı kullanarak 20-350 metre mesafe içerisinde LIDAR atımlarını elde ediyor. Daha sonra bunları yansıtarak sanki aracın önünde veya arkasında bir nesne varmış imajı çiziyor. Araç bunu gerçek kabul ederek sollama yapıyor veya ani frenle duruyor. 

Petit'in çalışması daha çok LIDAR atımlarını şifrelenmemiş şekilde yapan sürücüsüz teknolojilere hitap ediyor. Petit zayıf olarak hazırlanmış sürücüsüz sistemlerin hata yapma potansiyelinin yüksek olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Gelecekte bu araçlar trafiğe çıktığında bir anda hepsini bir kaosa sürükleme ihtimali mevcut. Bu bakımdan üreticilerin önünde halen uzun bir yol var. 



http://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/self-driving/researcher-hacks-selfdriving-car-sensors?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IeeeSpectrumCarsThatThink+%28IEEE+Spectrum+Cars+That+Think%29 Yorum Yaz
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criminalay 3 yıl
Daha gelişmekte olan bir teknoloji böyle aksaklıklar normal bence illa düzelecektir.
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DH Misafiri 3 yıl
Yorumlardan bir tanesinde "her yeniligin bir dezavantaji oluyor" denilmis. Malesef dezavantaj insanlarin zihniyetinde. Bilim insanlari yillarca emek verip surucusuz arac yapmayi basariyorlar ama kimi insanlar da bunu nasil bozar ele gecirir yada kaos yaratiriz zihniyeti ile calisiyorlar. Ornegin 3D yazicilarin icat sebeplerinden en onemlisi organ uretip insanliga muthis bir yarar saglamakti ama henuz bu basarilamadan baska zihniyetteki insanlar bu cihaz ile silah urettiler. İnternetin var edilis amaci bilgiye kolay ulasmak di kimi insanlar bunu insanliga zarar verecek urunlerin nasil uretilecegini yaymakla yada ogrenmekle kotu amacli kullandilar. Ozetle aslinda kotu olan icatlar yada yenilikler degil, amaci ekmek kesmek olan bicagi insana zarar vermekte kullanan zihniyetlerdir. Ve eger bu zihniyet dunyada olmasa idi kilit yada anahtar diye bir urun dahi olmazdi.
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deepthink 3 yıl
Yorumlardan bir tanesinde "her yeniligin bir dezavantaji oluyor" denilmis. Malesef dezavantaj insanlarin zihniyetinde. Bilim insanlari yillarca emek verip surucusuz arac yapmayi basariyorlar ama kimi insanlar da bunu nasil bozar ele gecirir yada kaos yaratiriz zihniyeti ile calisiyorlar. Ornegin 3D yazicilarin icat sebeplerinden en onemlisi organ uretip insanliga muthis bir yarar saglamakti ama henuz bu basarilamadan baska zihniyetteki insanlar bu cihaz ile silah urettiler. İnternetin var edilis amaci bilgiye kolay ulasmak di kimi insanlar bunu insanliga zarar verecek urunlerin nasil uretilecegini yaymakla yada ogrenmekle kotu amacli kullandilar. Ozetle aslinda kotu olan icatlar yada yenilikler degil, amaci ekmek kesmek olan bicagi insana zarar vermekte kullanan zihniyetlerdir. Ve eger bu zihniyet dunyada olmasa idi kilit yada anahtar diye bir urun dahi olmazdi.
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shadowtr 3 yıl
Bu tür açıkların geliştirme sürecindeyken bulunması olumlu... Sonuçta sürücüsüz araç dediğin şey sensörlerden ibaret ve sensörleri kandırmak her zaman mümkün olabilir.
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vamp 3 yıl
Anca teroristlerin yeni oyuncagi olur.
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SatanistKesenMucahidKedi 3 yıl
Her yeniliğin bir dezavantajı oluyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
Demek ki tam oturmamış. Daha gelişmesi lazım. Bu tip sorunlardan tamamen arındırılınca çıkmalı...
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kadirirdem 3 yıl
bu çok kötü işte bunu önlemeleri lazım böyle insanları hayatı tehlikede....
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aspirin_00 3 yıl
uzun iş mutlaka bir açık vardır yok dediklerinde bir türk mutlaka hilesinide bulur merak etmeyin....
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Das Boot 3 yıl
Güvenlik tarafını ele almadan geliştirmiyorlardır herhalde. Sürücüsüz araç teknolojisi geliştikçe güvenliğide artıcaktır. Her teknoloji ilk çıktığında güvenlik zafiyeti yaratır.
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BekirTemel 3 yıl
İŞte insan olmayınca bir şeylerin ters gitme ihtimali azalmıyor demek ki.
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THUGGER 3 yıl
Her zaman iyinin yaninda bir kotu olmasi zorunlu mu dunyada?
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