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Suudi Arabistan'dan uzay şirketlerine 1 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan, uzay turizmi ve uzay araçları üretimi konusunda faaliyet gösteren Virgin Group'a ait şirketlere 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı onayladı.
1 yıl
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15
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Suudi Arabistan'dan uzay şirketlerine 1 milyar dolarlık yatırım
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Son dönemde uzay turizmine yönelik çalışmalar yapan Virgin Galactic şirketi aracılığıyla adını sıkça duyduğumuz İngiliz milyarder Richard Branson artık hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek zengin bir müttefiğe sahip. Suudi Arabistan yönetimi ülkenin Kamu Yatırım Fonu ile Branson'a ait 3 uzay şirketine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Söz konusu yatırım Virgin Galactic'in yanı sıra Virgin Galactic'in uzay turizmi için araçlar üreten The Spaceship Company'yi ve uzaya küçük uydular fırlatmaya planlayan Virgin Orbit şirketini de kapsıyor. Böylece Virgin Group çatısı altında Galactic Ventures olarak bir araya gelen ve benzer amacı güden 3 farklı şirketin çalışmaları için kaynak oluşturulacak. 


Yatırım ABD Sınırları İçerisinde Kullanılacak 

Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman, yaptığı açıklama ile yatırımı doğrularken Virgin Group'la yapılan ortaklığın, ülkenin "bilgi temelli ekonomi vizyonu"na yaptığı katkıyı yansıttığını dile getirdi. Virgin Group'un web sitesinde yayınlanan açıklamada ise Branson, yatırımın uluslararası camianın üç şirkete olan güvenini gösterdiğini açıkladı. Yatırımın kaynağının Kamu Yatırım Fonu olması akıllarda soru işareti oluştursa da Branson'un açıklamasında yatırımın ABD'de kalacağını vurguladı. Bununla birlikte ileride 480 milyon dolarlık ek bir yatırım ile de desteklenmesi mümkün olarak yatırım hareketi, Virgin Group'un Suudi Arabistan merkezli bir uzay şirketine (ya da araştırma merkezine) yardımcı olmasını sağlayabilir. 


Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından "uzay uçuşu, uydu fırlatma ve uzay merkezli eğlence konulu bir ortaklık" olarak tanımlanan yatırımın gerçekleşmesi için ABD'deki düzenleyici kurumların yatırımı onaylaması gerekiyor ancak Branson yatırımın uzay şirketlerine sağlayacağı katkılar konusunda şimdiden son derece ümitli görünüyor. Virgin Galactic bugüne kadar uzaya insanlı bir araç göndermemiş olsa da Richard Branson, bu durumun yakın gelecekte değişeceğini düşünüyor. Branson'un açıklamalarına göre Virgin Galactic'in uzay aracı VSS Unity 4 ay içinde insanlı bir uzay yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor


https://www.engadget.com/2017/10/27/saudi-arabia-1-billion-investment-virgin-space-tourim/ Yorum Yaz
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kımyasal 1 yıl en beğenilen
Araplar hazır şimdi paraları varken yatırımlar yapıyorlar iyi güzel,yalnız bu gün yarın mal varlıklarına ambargo uygulandığında ne yapacaklar.Anca menkul almak ve yabancı şirketlere para yatırmak ile uğraşıyorlar bu gün yarın kazığı yerler ama iş işten geçer.Mesele kendi ülkesindeki şirketleri kalkındıracak yatırımlar yapmaları lazım.Amerikan kuklalığı yaparak bir gün gösterinin biteceğini bilememek vahim bir durum.
Araplar hazır şimdi paraları varken yatırımlar yapıyorlar iyi güzel,yalnız bu gün yarın mal varlıklarına ambargo uygulandığında ne yapacaklar.Anca menkul almak...
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DH Misafiri 1 yıl
Oda bişeymi? biz suriyelilere 30 milyar dolar harcadık.
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Bluflame 1 yıl
elin arabı uzay teknolojisine 1 milyar yatırmış,
biz suriyeli göçmenlere 25 milyar harcamışız,
kesin kaybeden biziz.
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DH Misafiri 1 yıl
Böyle giderse Araplar Türkiye'ye nal toplatır.
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BekirTemel 1 yıl
arabistan çaktırmadan hayatının değişimini yaşıyor şaka maka :D
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keremec 1 yıl
Abd son zamanlarda iyi haraç kesiyor
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brshr 1 yıl
"Yatırım ABD sınırları içinde kullanılacak" cümlesinden olayın arka yüzünü anlamak mümkün. Bu arapların paralarını sömürme işi. Arapların gelişme işi değil.
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kadirirdem 1 yıl
Hele araplara bak sen.
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blindmind 1 yıl
Petrolün biteceğini Araplarda biliyor. Bilime inanılmaz yatırım yapılıyor. Özellikle suudi Arabistan da Not: Tıp alanında akademisyenim
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ElektrikliJeneratör 1 yıl blindmind
Riskler alıp kendi bilim adamlarını yetiştirip kendi şirketleri ile inovasyon yapmadıkları sürece, harcadıkları bu paraların uzun vade de araplara hiç bir getirisi olmayacaktır. Hele ki bölge de ABD gibi manüpilatif politika izleyen bir oyuncu olduğu sürece araplar ancak kendini kandıracaktır. Üstte yorum yapan "kimyasal" ın dediği gibi "mal varlıklarına ambargo uygulandığında ne yapacaklar?" evet gerçekten de bu kaynaklar kendi ülkelerinin içinde olmadığı için ne yapacaklar? Bu işin sonu göz yaşı. Not: Sıradan biriyim.
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OnLiNe MaNaGeR 1 yıl blindmind
blindmind
Petrolün biteceğini Araplarda biliyor. Bilime inanılmaz yatırım yapılıyor. Özellikle suudi Arabistan da Not: Tıp alanında akademisyenim

Daha de'yi da'yı ayırmayı bilmiyorsun ama.
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12 Angry Men 1 yıl
Arap yarımadası çöl oldugu ıcın ılerıde guneş panellerınden tarla yapıp yurt dısına elektrık satabılır.
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kımyasal 1 yıl en beğenilen
Araplar hazır şimdi paraları varken yatırımlar yapıyorlar iyi güzel,yalnız bu gün yarın mal varlıklarına ambargo uygulandığında ne yapacaklar.Anca menkul almak ve yabancı şirketlere para yatırmak ile uğraşıyorlar bu gün yarın kazığı yerler ama iş işten geçer.Mesele kendi ülkesindeki şirketleri kalkındıracak yatırımlar yapmaları lazım.Amerikan kuklalığı yaparak bir gün gösterinin biteceğini bilememek vahim bir durum.
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Jül Sezar 1 yıl kımyasal
kımyasal
Araplar hazır şimdi paraları varken yatırımlar yapıyorlar iyi güzel,yalnız bu gün yarın mal varlıklarına ambargo uygulandığında ne yapacaklar.Anca menkul almak ve yabancı şirketlere para yatırmak ile uğraşıyorlar bu gün yarın kazığı yerler ama iş işten geçer.Mesele kendi ülkesindeki şirketleri kalkındıracak yatırımlar yapmaları lazım.Amerikan kuklalığı yaparak bir gün gösterinin biteceğini bilememek vahim bir durum.

Arapların genetiğinde var kuklalık.
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