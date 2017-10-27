Suudi Arabistan'dan uzay şirketlerine 1 milyar dolarlık yatırım

Yatırım ABD Sınırları İçerisinde Kullanılacak
Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman, yaptığı açıklama ile yatırımı doğrularken Virgin Group'la yapılan ortaklığın, ülkenin "bilgi temelli ekonomi vizyonu"na yaptığı katkıyı yansıttığını dile getirdi. Virgin Group'un web sitesinde yayınlanan açıklamada ise Branson, yatırımın uluslararası camianın üç şirkete olan güvenini gösterdiğini açıkladı. Yatırımın kaynağının Kamu Yatırım Fonu olması akıllarda soru işareti oluştursa da Branson'un açıklamasında yatırımın ABD'de kalacağını vurguladı. Bununla birlikte ileride 480 milyon dolarlık ek bir yatırım ile de desteklenmesi mümkün olarak yatırım hareketi, Virgin Group'un Suudi Arabistan merkezli bir uzay şirketine (ya da araştırma merkezine) yardımcı olmasını sağlayabilir.
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından "uzay uçuşu, uydu fırlatma ve uzay merkezli eğlence konulu bir ortaklık" olarak tanımlanan yatırımın gerçekleşmesi için ABD'deki düzenleyici kurumların yatırımı onaylaması gerekiyor ancak Branson yatırımın uzay şirketlerine sağlayacağı katkılar konusunda şimdiden son derece ümitli görünüyor. Virgin Galactic bugüne kadar uzaya insanlı bir araç göndermemiş olsa da Richard Branson, bu durumun yakın gelecekte değişeceğini düşünüyor. Branson'un açıklamalarına göre Virgin Galactic'in uzay aracı VSS Unity 4 ay içinde insanlı bir uzay yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor
https://www.engadget.com/2017/10/27/saudi-arabia-1-billion-investment-virgin-space-tourim/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
biz suriyeli göçmenlere 25 milyar harcamışız,
kesin kaybeden biziz.
Daha de'yi da'yı ayırmayı bilmiyorsun ama.
Arapların genetiğinde var kuklalık.
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