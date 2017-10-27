Suudi Arabistan'dan uzay şirketlerine 1 milyar dolarlık yatırım

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Son dönemde uzay turizmine yönelik çalışmalar yapan Virgin Galactic şirketi aracılığıyla adını sıkça duyduğumuz İngiliz milyarder Richard Branson artık hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek zengin bir müttefiğe sahip. Suudi Arabistan yönetimi ülkenin Kamu Yatırım Fonu ile Branson'a ait 3 uzay şirketine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Söz konusu yatırım Virgin Galactic'in yanı sıra Virgin Galactic'in uzay turizmi için araçlar üreten The Spaceship Company'yi ve uzaya küçük uydular fırlatmaya planlayan Virgin Orbit şirketini de kapsıyor. Böylece Virgin Group çatısı altında Galactic Ventures olarak bir araya gelen ve benzer amacı güden 3 farklı şirketin çalışmaları için kaynak oluşturulacak.





Yatırım ABD Sınırları İçerisinde Kullanılacak

Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman, yaptığı açıklama ile yatırımı doğrularken Virgin Group'la yapılan ortaklığın, ülkenin "bilgi temelli ekonomi vizyonu"na yaptığı katkıyı yansıttığını dile getirdi. Virgin Group'un web sitesinde yayınlanan açıklamada ise Branson, yatırımın uluslararası camianın üç şirkete olan güvenini gösterdiğini açıkladı. Yatırımın kaynağının Kamu Yatırım Fonu olması akıllarda soru işareti oluştursa da Branson'un açıklamasında yatırımın ABD'de kalacağını vurguladı. Bununla birlikte ileride 480 milyon dolarlık ek bir yatırım ile de desteklenmesi mümkün olarak yatırım hareketi, Virgin Group'un Suudi Arabistan merkezli bir uzay şirketine (ya da araştırma merkezine) yardımcı olmasını sağlayabilir.





Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından "uzay uçuşu, uydu fırlatma ve uzay merkezli eğlence konulu bir ortaklık" olarak tanımlanan yatırımın gerçekleşmesi için ABD'deki düzenleyici kurumların yatırımı onaylaması gerekiyor ancak Branson yatırımın uzay şirketlerine sağlayacağı katkılar konusunda şimdiden son derece ümitli görünüyor. Virgin Galactic bugüne kadar uzaya insanlı bir araç göndermemiş olsa da Richard Branson, bu durumun yakın gelecekte değişeceğini düşünüyor. Branson'un açıklamalarına göre Virgin Galactic'in uzay aracı VSS Unity 4 ay içinde insanlı bir uzay yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor

https://www.engadget.com/2017/10/27/saudi-arabia-1-billion-investment-virgin-space-tourim/