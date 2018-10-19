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Swarm yeni güncelleme ile Foursquare mantığına biraz daha yaklaştı

Yeni güncelleme ile birlikte Swarm uygulamasında check-in yaptığınız mekanları puanlayabilir ve öneriler bırakabilirsiniz. Artık Swarm uygulaması daha kapsamlı hale geldi.
7 ay
2,2b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Konum tabanlı bildirim ile mobil dünyada yeni bir dönemin kapılarını açan Foursquare, gelişti ve kapması genişledi. Kullanıcılara daha odaklı bir hizmet sunabilmek adına da Swarm uygulamasını kullanıma sundu.

Swarm 6.0 neler sunuyor?

İlk dönemlerde temel mantık sadece check-in işlemlerinin Swarm üzerinden yapılması, mekân keşfi ve yorumların ise Foursquare uygulamasına aktarılması idi. Ne var ki her şeyi tek bir uygulama üzerinden yapmaya alışan kullanıcılar için bu yaklaşım pek beğenilmedi. Foursquare firması bu yüzden Swarm uygulamasına ağırlık vermeye başladı.

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Swarm 6.0 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar açısından daha verimli araçlar uygulamaya eklendi. Örneğin artık check-in yaptıktan sonra fotoğraf ekleyerek mekanları puanlamak ve farklı önerilerde bulunmak mümkün hale geldi. Kayıtlı Mekanlar bölümü ise sık kullanılanlara eklediğiniz mekanları harita üzerinde gösteriyor. Ayrıca harita da daha güncel hale getirildi.

Swarm son güncelleme ile artık biraz daha şehir rehberi statüsüne kavuşuyor. Kullanıcılar check-in yaparken ilgili mekânın değerlendirmelerini de görebilecek. Bu daha önce Foursquare üzerindeydi. Elbette biraz daha ayrıntılı ve yorumlar içeren bir hali olsa da Swarm puanlaması da oldukça işe yarayacaktır.



 

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master1453 3 ay
Swarm Hesabı silme teknouser.com/...
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Halilowich 6 ay
İş gereği sürekli seyahat eden biriyim. Bulunduğum fakat tanımadığım yerlerde güzel mekan bulabilmek için kullanıyorum ben.
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b@d0 7 ay
Kullanım amacı belli beyler, birbirimizi kandırmayalım :)
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alemburda34 7 ay
Ben mekan önerileri için bakıyorum
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Sphenis 7 ay
Kullanan var mı yahu bu tür uygulamaları, hâlâ?
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Mars Portakalı 7 ay
Tinder'ın yan versiyonu :D
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