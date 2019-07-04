Kim Nerede? 19 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SwiftKey Animoji benzeri Puppets özelliğini duyurdu

Microsoft tarafından geçtiğimiz senelerde satın alınan SwiftKey klavye uygulaması, Animoji benzeri Puppets özelliğini duyurdu. Arkadaşlarınıza 30 saniye süreli videolar gönderebileceksiniz.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
1,3b
2
4
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SwiftKey Animoji benzeri Puppets özelliğini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Popüler klavye uygulaması SwiftKey, 100 milyonun üzerinde indirilme sayısıyla birçok kullanıcının ilk tercihi olmaya devam ediyor. 2016 yılında Microsoft tarafından satın alınan SwiftKey, ilginç bir özellik duyurusu yaptı. Apple’ın Animoji’sine benzeyen Puppets yayınlandı.

30 saniyelik videolar yollayın

Puppets’i kullanmak için öncelikle panda, kedi, dinozor vb. hayvanlardan birini seçiyorsunuz. Kameranız yardımıyla yüz hareketleriniz seçtiğiniz hayvana yansıtılıyor. Göz kırpma, kafa sallama veya dil çıkarma gibi birçok hareket algılanabiliyor. Daha sonrasında 30 saniye süreyle seçtiğiniz animasyon hayvanla beraber kayıt yapmanıza imkan tanınıyor. Oluşan 30 saniyelik kaydı istediğiniz arkadaşınıza anında gönderebilirsiniz.

SwiftKey uygulaması kendisine has birçok özelleştirme seçeneği ile öne çıkıyor. Örneğin kendi kullanımımda Google Klavye’ye kıyasla çok daha büyük boyutlu hale getirilebilmesi SwiftKey’i benim için oldukça kullanışlı kılıyor. Bunların yanında firmanın yapay zeka temelli özellikleri de son dönemde oldukça popüler.

Ayrıca Bkz. "Your Phone uygulamasına telefondaki bildirimleri PC'de gösterme özelliği geldi"

Animoji, AR Lens, Mimoji vb. isimlerle pek çok firma benzeri özelliğini duyurdu. SwiftKey de kendince yorumlayarak Puppets’i klavye uygulamasının içerisine dahil ediyor. Microsoft tarafından yayınlanan blog yazısında, yeni özelliği içeren güncellemenin dağıtılmaya başlandığı söylendi. Şimdilik sadece Android telefonlarda kullanılabilecek. Aşağıdaki video üzerinden Puppets'in nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.


https://venturebeat.com/2019/07/04/swiftkey-now-lets-you-send-3d-animated-animal-emojis-that-mimic-your-facial-expression/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 3 gün en beğenilen
En başarılı klavye uygulaması. Akıllı telefonun olmazsa olmazı.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
spidynelly 2 gün
güncelleme ne zaman gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Samura ii 2 gün
xs nin en yenilikçi yanını bi uygulama getiriyor, asdadasrwe gitti 10bin tl ler :D ayrıca swift key evet güzel ama kimse sony nin değerini bilmedi. Sony klavyeside buna yakın deneyim sunuyordu. Düzenlemeleri, özelleştirmeleri ama millet ram yiyor, buda dahil olmak üzere diğer sony nın sunduğu bütün kişileştirilmiş uygulamalarını beğenmedi, neymiş ram yiyormuş. Swkey ram yemeden mi çalışıyor. samsung 256 mb ram li telefonlar üretirken, sony o yüzden 2 gb ram koyuyordu telefonlarına. Eline sony telefon almamış adamlar, sony yi eleştire eleştire bitiremedi.
Tamm sakinim :) sony TR geri gelecek, yoksa bombalarım bu formu :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 3 gün en beğenilen
En başarılı klavye uygulaması. Akıllı telefonun olmazsa olmazı.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 gün alaz1903
Öyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Samsung Galaxy Note 10, iki ToF sensörüne sahip olabilir 2 gün Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir 2 gün Alkar ve Sarp ile donatılan 'BMC Vuran', TSK envanterine girdi 2 gün Sony WF-1000XM3 tanıtıldı: AirPods’a gürültü engelleyicili rakip 2 gün Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi 2 gün BMW X7, özel bir etkinlik için pickup'a dönüştürüldü 2 gün Apple yeni MacBook modellerinde klavye tasarımını değiştiriyor 2 gün Netflix içeriklerinde sigara özendirme azaltılacak 2 gün Asus ROG Phone 2’nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün Dogecoin, Binance'de listelenecek 2 gün Huawei de ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor 2 gün ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu? 2 gün 39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz 2 gün The Rise of Skywalker’da Rey’in ailesinin kim olduğu ortaya çıkacak 2 gün Nvidia Ampere üretimi Samsung’a emanet 2 gün HQ Trivia kapanıyor mu? 2 gün Samsung, Galaxy Fit için ilk yazılım güncellemesini yayınladı 3 gün Netflix, 'Pacific Rim' anime serisini duyurdu 3 gün Redmi K20 Pro, Avengers sürümüyle karşınızda 3 gün Nikon bazı DSLR makinelerinin yerini aynasız modellerle dolduracak 3 gün GÖRÜNTÜLENEN SwiftKey Animoji benzeri Puppets özelliğini duyurdu Sonraki Samsung, müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Avustralya’da dava ediliyor 3 gün Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri tanıtıldı 3 gün Canon IVY REC kişisel kayıt kamerası duyuruldu 3 gün Honor 8S'nin Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün FSM Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışmaları havadan görüntülendi 3 gün ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme 3 gün Google Fotoğraflar’a yüz etiketleme dahil birçok yeni özellik geliyor 3 gün Honor V30 (View 30), 5G özellikli Kirin 985 yonga setiyle gelecek 3 gün 2si1: iPad Air, Apple Pencil, Klavye ve Airpods 2 kutudan çıkıyor! 3 gün LG'nin OLED TV'leri göz konforu sertifikası aldı 3 gün Çok daha güvenli nükleer reaktörler geliyor 3 gün PS Classic'in fiyatı düşmeye devam ediyor: 25 dolar oldu 3 gün Tesla Model 3, Euro NCAP çarpışma testlerinde en iyi derecelerden birini elde etti 3 gün Your Phone uygulamasına telefondaki bildirimleri PC'de gösterme özelliği geldi 3 gün Tarihte ilk defa organizma içindeki HIV virüsü yok edildi 3 gün Ford, McLaren, Tesla ve Faraday Future'dan onlarca çalışanı işe alan Rivian atağa kalktı 3 gün Huawei yasakları Samsung’u da vurdu 3 gün PayCore şirketi MPTS Turkey’i satın aldı 3 gün Amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı 3 gün Tesla, 2019'un ikinci çeyreğini teslimat rekoruyla tamamladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Konami, PES Serisinin İsmini Neden eFootball Olarak Değiştirdi...
Bölüm Sonu Canavarı
Oyunun Tasarımcısı Açıkladı: Keanu Reeves Sayesinde Cyberpunk'...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Otomotiv krizi nasıl aşılır?
DH Forum
PAINT'LE FORUM UYELERINI CIZIYORUM (SS'LI)
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim