SwiftKey Animoji benzeri Puppets özelliğini duyurdu

Popüler klavye uygulaması SwiftKey, 100 milyonun üzerinde indirilme sayısıyla birçok kullanıcının ilk tercihi olmaya devam ediyor. 2016 yılında Microsoft tarafından satın alınan SwiftKey, ilginç bir özellik duyurusu yaptı. Apple’ın Animoji’sine benzeyen Puppets yayınlandı.

30 saniyelik videolar yollayın

Puppets’i kullanmak için öncelikle panda, kedi, dinozor vb. hayvanlardan birini seçiyorsunuz. Kameranız yardımıyla yüz hareketleriniz seçtiğiniz hayvana yansıtılıyor. Göz kırpma, kafa sallama veya dil çıkarma gibi birçok hareket algılanabiliyor. Daha sonrasında 30 saniye süreyle seçtiğiniz animasyon hayvanla beraber kayıt yapmanıza imkan tanınıyor. Oluşan 30 saniyelik kaydı istediğiniz arkadaşınıza anında gönderebilirsiniz.

SwiftKey uygulaması kendisine has birçok özelleştirme seçeneği ile öne çıkıyor. Örneğin kendi kullanımımda Google Klavye’ye kıyasla çok daha büyük boyutlu hale getirilebilmesi SwiftKey’i benim için oldukça kullanışlı kılıyor. Bunların yanında firmanın yapay zeka temelli özellikleri de son dönemde oldukça popüler.

Ayrıca Bkz.

"Your Phone uygulamasına telefondaki bildirimleri PC'de gösterme özelliği geldi"

Animoji, AR Lens, Mimoji vb. isimlerle pek çok firma benzeri özelliğini duyurdu. SwiftKey de kendince yorumlayarak Puppets’i klavye uygulamasının içerisine dahil ediyor. Microsoft tarafından yayınlanan blog yazısında, yeni özelliği içeren güncellemenin dağıtılmaya başlandığı söylendi. Şimdilik sadece Android telefonlarda kullanılabilecek. Aşağıdaki video üzerinden Puppets'in nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

https://venturebeat.com/2019/07/04/swiftkey-now-lets-you-send-3d-animated-animal-emojis-that-mimic-your-facial-expression/