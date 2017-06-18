SwiftKey Beta'ya GIF desteği ve hashtag tahmin özelliği geldi

SwiftKey Beta'nın yeni güncellemesi klavyeye bazı yeni özellikler kazandırırken eski hatalarını da düzeltmiş durumda. Popüler uygulamanın artık GIF desteğine kavuştuğunu belirtelim. GIF göndermek için artık Gboard'da olduğu gibi doğrudan klavyeyi kullanmak mümkün. Emoji panelinde arkadaşlarınıza göndermek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm GIF'leri bulabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy Note 8'e ait olduğu iddia edilen basın görseli sızdırıldı"

SwiftKey Beta, ayrıca klavye tarafından desteklenen dil sayısını da genişletmiş durumda. Artık desteklenen diller arasında Bangla, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi ve Telugu da yer alıyor. Ayrıca uygulamaya hashtag tahmin özelliğinin eklendiğini de belirtelim. Trend olmuş en yeni tagleri çekecek bu tahminler normal metin girişi önerilerinin hemen yanında görünecek.

Güncelleme "!" gibi bazı noktalama işaretlerini silerken oluşan kilitlenme sorunlarını da düzeltiyor. En yeni SwiftKey Beta sürümünü denemek isterseniz aşağıda yer alan bağlantıyı kullanarak klavye uygulamasını cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Google Play Store: SwiftKey Beta