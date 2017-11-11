SwiftKey yeni fotoğraf temasını duyurdu

Mobil dünyanın en iyi klavye uygulamaları arasında yer alan SwiftKey, tema seçenekleri arasına ilgi çekici üyeler ekliyor. Son güncelleme ile kullanıcılar istedikleri fotoğrafı tema olarak seçebilecekler.

Sınırsız özelleştirme

Yapılan açıklamaya göre klavye uygulamasının yeni temasında kullanıcılar diledikleri bir fotoğrafı yükledikten sonra arka plana uygulayabilecekler. SwiftKey kullanıcıların farklı illüstrasyonlar veya soyut çalışmalarla etkileyici temalar ortaya koyacağına inanıyor.

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Diğer taraftan bu yenilik için özel olarak hazırlanmış 12 adet doğa fotoğrafı da kullanıma sunulacak. National Geographic, Discovery Channel ve ABC için çalışan ünlü doğa fotoğrafçısı Keith Ladzinski, galeriyi bizzat kendisi oluşturmuş.

Özelleştirilmiş fotoğraflar için kullanıcıların Ayarlar menüsüne giderek Temalar bölümüne girmesi gerekiyor. iOS tarafında ise bu özellik Tasarım menüsü altında bulunuyor.

Yeni özellik için ayrıca bir de yarışma düzenleniyor. En yaratıcı temalar Kasım ayı boyunca Twitter üzerinde #photothemes etiketiyle paylaşılabilir. Her hafta en iyi tema 150$ Amazon kredisi kazanacak.



