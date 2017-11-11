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SwiftKey yeni fotoğraf temasını duyurdu

Kendinize ait fotoğrafları klavyenizin arka planına yerleştirmek istiyorsanız SwiftKey’in yeni güncellemesi işinize yarayabilir. Ayrıca 12 tane özel doğa fotoğrafı da mevcut.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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SwiftKey yeni fotoğraf temasını duyurdu

Mobil dünyanın en iyi klavye uygulamaları arasında yer alan SwiftKey, tema seçenekleri arasına ilgi çekici üyeler ekliyor. Son güncelleme ile kullanıcılar istedikleri fotoğrafı tema olarak seçebilecekler.

Sınırsız özelleştirme

Yapılan açıklamaya göre klavye uygulamasının yeni temasında kullanıcılar diledikleri bir fotoğrafı yükledikten sonra arka plana uygulayabilecekler. SwiftKey kullanıcıların farklı illüstrasyonlar veya soyut çalışmalarla etkileyici temalar ortaya koyacağına inanıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple kodlama eğitimini ABD dışına taşıyor"

Diğer taraftan bu yenilik için özel olarak hazırlanmış 12 adet doğa fotoğrafı da kullanıma sunulacak. National Geographic, Discovery Channel ve ABC için çalışan ünlü doğa fotoğrafçısı Keith Ladzinski, galeriyi bizzat kendisi oluşturmuş.

Özelleştirilmiş fotoğraflar için kullanıcıların Ayarlar menüsüne giderek Temalar bölümüne girmesi gerekiyor. iOS tarafında ise bu özellik Tasarım menüsü altında bulunuyor.

Yeni özellik için ayrıca bir de yarışma düzenleniyor. En yaratıcı temalar Kasım ayı boyunca Twitter üzerinde #photothemes etiketiyle paylaşılabilir. Her hafta en iyi tema 150$ Amazon kredisi kazanacak.



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System32Deleted 1 yıl
İOS'Ta Neden Yok Ya
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coreytoddgray2 1 yıl
Iosta stabil degil
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mcrew 1 yıl
swiftkey ile huawei telefon alınca tanıştım. Telefonun içinde yüklü geldi.
eskiden HTC telefonun kendi klavyesini kullanıyordum. Hakkaten ne hamallık yapıyormuşum dedim kendime. Swiftkey gerçekten başka bir dünya
bu temalar falan değil. Kelime düzeltmeleri, leb yazmadan leblebi önerisini çıkarması hatta leblebi yazdıktan sonra hangi kelimeyi yazacağımı tahmin etmesi. Birden fazla dil konuşman gerekse bile klavye ayarlarından dil değiştirmek zorunda kalmaman. Hangi dilde yazıyorsan o dile göre yazım hatalarını otomatik olarak düzeltmesi ve bir sonraki yazacağın kelimenin tahminini yapması. Bana çok başarılı geliyor.
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dobrasam 1 yıl
Bütün klavye uygulamalarında Android marketten test ettim kullandım gerçekten SwiftKey emsalsiz alternatifi yok ancak son günlerde sapıtmaya başladı inşallah çözerler
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tarlabasi 1 yıl
Android'de uzun yıllardır kullandığım hatta zamanında para verip aldığım uygulamaların başında gelir. Sonradan bedava yaptılar. Stock klavyeleri gömer.
Fakat bir kaç gündür şu tambu'ya bakıyorum. Beklediğimin çok çok üstünde çıktı.
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swat882 1 yıl tarlabasi
tarlabasi
Android'de uzun yıllardır kullandığım hatta zamanında para verip aldığım uygulamaların başında gelir. Sonradan bedava yaptılar. Stock klavyeleri gömer.
Fakat bir kaç gündür şu tambu'ya bakıyorum. Beklediğimin çok çok üstünde çıktı.

Kesinlikle katılıyorum. Bende ilk zamanlarında 1 TL ye almıştım hala memnuniyetle kullanırım
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Vega 1 yıl
Bir sürü klavye uygulaması indirdim bunların arasında Swiftkey'de var. Maalesef hepsini sildim.
Çünkü hiç biri stabil çalışmıyor. Hepsi kasıyor. Geç açılıyor. Bazen seçtiğim klayve ekrana gelmiyor tekrar seçmek zorunda kalıyordum.
Apple'ın kendi klayvesi daha iyi.
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woozer 1 yıl Vega
Vega

Bir sürü klavye uygulaması indirdim bunların arasında Swiftkey'de var. Maalesef hepsini sildim.

Çünkü hiç biri stabil çalışmıyor. Hepsi kasıyor. Geç açılıyor. Bazen seçtiğim klayve ekrana gelmiyor tekrar seçmek zorunda kalıyordum.

Apple'ın kendi klayvesi daha iyi.



Hocam ios da kendi klavyesi hariç hepsi kötü çalışıyor. Android de bu özel klavyeler daha iyi çalışıyor.
ios un kendi klavyesi gayet güzel tek sıkıntısı parmak ile kaydırarak yazma özelliği yok o da olsa millet zaten başka klavye aramaz.
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KiriN 1 yıl
Ne kadar gereksiz ve kullanışsız bir özellik klavyede tek renk taban tek mantıklı seçim
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herakles24 1 yıl
Bu klavye ios ta var diye geçtik ios ta çok büyük stabilite sorunu var düzeltsinler şunu ondan sora özelik eklesinler
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Led Zeppelin 1 yıl herakles24
İzin sıkıntısı yüzünden ios için uygun bir klavye değil.
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kadirirdem 1 yıl herakles24
Aynen ama Türkçe Q desteği geldikten sonra Google Klavye'ye geçtim.
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