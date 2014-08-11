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SwivelCard projesi kartvizitinizi sanal hale getiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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SwivelCard projesi kartvizitinizi sanal hale getiriyor

Günümüzde kişisel kartvizitlerimiz halen fiziksel olarak kullandığımız zaman zaman da sanal olarak hazırladığımız tanıtım kartlarımız olmayı sürdürüyor. SwivelCard projesi ise fiziksel ve sanal kartvizitlerinizi biraraya getiriyor. 

SwivelCard kartondan imal edilmiş bir kartvizit. Ancak bu basım şekli patentli ve üzerinde bir USB bellek arabirimi barındırıyor. Kartı hediye ettiğiniz kullanıcı USB arabirimi bilgisayara taktığında sizin bilgilerinizin olduğu özel bir internet sitesine yönlendiriliyor. 

Bu internet sitesinde genel olarak bilgiler verebildiğiniz gibi kartviziti verdiğiniz kişiye özel olarak bir sayfa da hazırlayabiliyorsunuz. Böylece farklı linkler ve sayfalar ortaya çıkabiliyor. 

Kartvizit ayırca bir analiz özelliği de sunuyor. Kartviziti verdiğiniz kişilerin en son nerede kullandığı veya ne kadar kullandığı gibi bilgileri de bu sayede elde edebiliyorsunuz. Eğer USB arabirimi zarar görürse ve çalışmazsa kartvizitteki NFC ve QR kodu sayesinde de kişisel sayfanız her zaman ulaşılabilir bir halde oluyor. 

SwivelCard projesi Kickstarter üzerinde henüz kapmanya bitmeden ihtiyacı olan bağışı topladı ve yıl sonuna doğru 29$ bağış yapan destekçilere dağıtıma başlayacak. 

http://techcrunch.com/2014/08/08/swivelcard/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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husNUKE 5 yıl
Kartvizitlerin birkaç tipi var. mini, normal, normal NFC gibi. 29$ a 10 tane mini, 79$ a 40 tane mini, 289$ a 200 tane normal veriyorlar.
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AutumnRain 5 yıl
İş adamı olsam zaten ne olduğunu bilmediğim bir usbyi bilgisayarıma takarım +1
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carman 5 yıl
amaç adamı siteye yönlendirmekse siteyi önplanda tutan bir kart tasarlarım tonla para vermekten kurtulurum diye düşünüyorum
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acbold 5 yıl
Amaç sürekli kullanım değil. Siz kartvizitle birilerini sitenize yönlendirmek istiyorsanız ucuz bir iş yapıyor olmazsınız zaten. Kartı alan kişide uğraşıp usb portuna takıyorsa değerli birisiniz.Yani böyle bir ürününde ucuz olması anlamsız kaçar.
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Umutcan 5 yıl
Şimdilik yüksek maliyetleri yüzünden tutmaz gibi.
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interwap 5 yıl
$29 fiyata 1 tane mi 1000 tanemi kartvizit veriyor. Muhtemelen 1 tane ve onu da koleksiyon yaparız.
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Gece772 5 yıl
Güvenlik olay sıfıra iniyor
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ardarda45 5 yıl
Hoş bir proje olmuş ama verirken arkasını karalamayı unutmamak lazım

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