SwivelCard projesi kartvizitinizi sanal hale getiriyor





Günümüzde kişisel kartvizitlerimiz halen fiziksel olarak kullandığımız zaman zaman da sanal olarak hazırladığımız tanıtım kartlarımız olmayı sürdürüyor. SwivelCard projesi ise fiziksel ve sanal kartvizitlerinizi biraraya getiriyor.





SwivelCard kartondan imal edilmiş bir kartvizit. Ancak bu basım şekli patentli ve üzerinde bir USB bellek arabirimi barındırıyor. Kartı hediye ettiğiniz kullanıcı USB arabirimi bilgisayara taktığında sizin bilgilerinizin olduğu özel bir internet sitesine yönlendiriliyor.





Bu internet sitesinde genel olarak bilgiler verebildiğiniz gibi kartviziti verdiğiniz kişiye özel olarak bir sayfa da hazırlayabiliyorsunuz. Böylece farklı linkler ve sayfalar ortaya çıkabiliyor.





Kartvizit ayırca bir analiz özelliği de sunuyor. Kartviziti verdiğiniz kişilerin en son nerede kullandığı veya ne kadar kullandığı gibi bilgileri de bu sayede elde edebiliyorsunuz. Eğer USB arabirimi zarar görürse ve çalışmazsa kartvizitteki NFC ve QR kodu sayesinde de kişisel sayfanız her zaman ulaşılabilir bir halde oluyor.





SwivelCard projesi Kickstarter üzerinde henüz kapmanya bitmeden ihtiyacı olan bağışı topladı ve yıl sonuna doğru 29$ bağış yapan destekçilere dağıtıma başlayacak.

http://techcrunch.com/2014/08/08/swivelcard/?ncid=txtlnkusaolp00000595