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Swyp, tüm kartlarınızı tek bir karta topluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Swyp, tüm kartlarınızı tek bir karta topluyor
Teknolojinin sürekli gelişiyor olması farklı alanlarda da hayatımızı kolaylaştıracak yenilikleri bize sunmasına olanak sağlıyor. Swyp adı verilen yeni kart ise sahip olduğumuz tüm kartları tek bir kartta toplama imkanı veriyor. 

Kendi üzerinde ufak bir ekrana sahip bu kart o an seçili olan kartınızın bilgilerini bu ekrandan size ulaştırabiliyor, üzerinde bulunan tuşlar yardımı ile kartlarınız arasında seçim yapıp dilediğiniz kartı da kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzun kulaklık girişine takılan bir aparat ile kart bilgilerinizi Swyp'a yüklemenize imkan veriliyor. Kredi kartı, hesap kartı, hediye kartı gibi toplam 25 kartı hafızasında tutabilen Swype yaptığınız ödemelerin faturalarını da telefonunuza direk olarak gönderebiliyor.

Bir yerde unutmanız durumunda telefonunuzdan uzaklaştığı anda kendini kitleyebilen kart eğer telefonunuz yanınızda değil iken alışveriş yapmak isterseniz daha önce belirlediğiniz şifre ile bu kilidi açıp alışveriş yapmanıza imkan sunuyor. Sarj edilebilir bir pile sahip olan kart 99 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

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DH Misafiri 4 yıl
Bu yeni bir olay değil ki youtube.com/...
onlycoin.com/...
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turyunus 4 yıl
Geç kalınmış bir proje Apple Pay ve Google Wallet varken artık pek bir önemi yok
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Armin van Buuren* 4 yıl
Konsept mükemmel.
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doctor_bey 4 yıl
Böyle projelerde güvenlik konusunda sıkıntılar olabileceğini düşünürüm her zaman, ama omun dışında bu proje bi müthiş dostum
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simbolmina 4 yıl
Muhteşem gerçekten. Mobil ödeme aktif oluncaya kadar, ki 4-5 bana kalırsa epey is görür.

swypcard.com/...

Şu an 49 dolar ön sipariş yapılabilir fakat sonbahar 2015 gönderecekler ve maalesef sadece usa. Türkiye de de çalışır elbet ama adamlar yeni olduğu için garanti/destek geyiğine göndermiyorlar.
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qoqoCAN 4 yıl
Kötü niyetliler olduktan sonra , kartlar ayrı olmuş bir arada olmuş farketmez.
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aybey 4 yıl
Acaba kartı nasıl kopyalıyor hafızasına? Eğer aşırı güvenli değilse kredi kartı hırsızlığı tavan yapar.
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Turkforce 4 yıl aybey
Cüzdanında taşıdığın kartların ne kadar güvenilir olduğunu zannediyorsun ki.

"Kart kopyalama" diye birşey duymadın mı veya haber okumadın mı?
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