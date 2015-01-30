Swyp, tüm kartlarınızı tek bir karta topluyor

Teknolojinin sürekli gelişiyor olması farklı alanlarda da hayatımızı kolaylaştıracak yenilikleri bize sunmasına olanak sağlıyor. Swyp adı verilen yeni kart ise sahip olduğumuz tüm kartları tek bir kartta toplama imkanı veriyor.

Bir yerde unutmanız durumunda telefonunuzdan uzaklaştığı anda kendini kitleyebilen kart eğer telefonunuz yanınızda değil iken alışveriş yapmak isterseniz daha önce belirlediğiniz şifre ile bu kilidi açıp alışveriş yapmanıza imkan sunuyor. Sarj edilebilir bir pile sahip olan kart 99 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

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Kendi üzerinde ufak bir ekrana sahip bu kart o an seçili olan kartınızın bilgilerini bu ekrandan size ulaştırabiliyor, üzerinde bulunan tuşlar yardımı ile kartlarınız arasında seçim yapıp dilediğiniz kartı da kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzun kulaklık girişine takılan bir aparat ile kart bilgilerinizi Swyp'a yüklemenize imkan veriliyor. Kredi kartı, hesap kartı, hediye kartı gibi toplam 25 kartı hafızasında tutabilen Swype yaptığınız ödemelerin faturalarını da telefonunuza direk olarak gönderebiliyor.