Sygic GPS Navigation'un evrensel Windows 10 betası başladı

TomTom Haritalar destekli dünyanın en çok tercih edilen çevrimdışı navigasyon uygulamalarından Sygic GPS Navigation, evrensel Windows 10 uygulamasının herkese açık betasına başladı.

Önümüzdeki hafta tam sürümü de yayınlanacak olan Sygic GPS Navigation, ücretsiz olarak buradan elde edebileceğiniz beta sürümüyle kişilere hem Windows 10 bilgisayarları hem de Windows 10 Mobile akıllı telefonlarında oldukça etkili bir navigasyon süreci vaadediyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye aktif olarak destek veren ve yukarıda da söylediğimiz üzere TomTom haritaları ile desteklenen uygulama, çevrimdışı olarak çalışma gösterebiliyor ve üç boyutlu içerikleriyle görsel olarak tatmin edici duruyor.

Uygulama içi satın alma seçenekleriyle çok daha etkili hale getirilebilen Sygic GPS Navigation, GPS temelinde internet olmadan da kullanılabiliyor ve yola odaklanmayı sağlamak amacıyla cadde ismi seslendirmesi yapabiliyor. Diğer sürücülerden alınan polis tuzağı uyarıları, rota üzerindeki paralı yollar, hız sınırı aşma uyarıları ya da sabit hız kamerası uyarıları gibi ekstra bilgiler sağlayabilen evrensel uygulama, sürekli olarak güncel kalmasıyla da önemli bir seçenek oluşturuyor.

http://www.windowscentral.com/first-look-sygic-gps-navigation-windows-10