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Sygic GPS Navigation'un evrensel Windows 10 betası başladı

Navigasyon kullanan takipçilerimizin en az bir defa karşısına çıkmış çözümlerden Sygic GPS Navigation, evrensel Windows 10 uygulamasının beta sürümünü kullanıma sundu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sygic GPS Navigation'un evrensel Windows 10 betası başladı
TomTom Haritalar destekli dünyanın en çok tercih edilen çevrimdışı navigasyon uygulamalarından Sygic GPS Navigation, evrensel Windows 10 uygulamasının herkese açık betasına başladı.
Önümüzdeki hafta tam sürümü de yayınlanacak olan Sygic GPS Navigation, ücretsiz olarak buradan elde edebileceğiniz beta sürümüyle kişilere hem Windows 10 bilgisayarları hem de Windows 10 Mobile akıllı telefonlarında oldukça etkili bir navigasyon süreci vaadediyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye aktif olarak destek veren ve yukarıda da söylediğimiz üzere TomTom haritaları ile desteklenen uygulama, çevrimdışı olarak çalışma gösterebiliyor ve üç boyutlu içerikleriyle görsel olarak tatmin edici duruyor.
Uygulama içi satın alma seçenekleriyle çok daha etkili hale getirilebilen Sygic GPS Navigation, GPS temelinde internet olmadan da kullanılabiliyor ve yola odaklanmayı sağlamak amacıyla cadde ismi seslendirmesi yapabiliyor. Diğer sürücülerden alınan polis tuzağı uyarıları, rota üzerindeki paralı yollar, hız sınırı aşma uyarıları ya da sabit hız kamerası uyarıları gibi ekstra bilgiler sağlayabilen evrensel uygulama, sürekli olarak güncel kalmasıyla da önemli bir seçenek oluşturuyor.
 

http://www.windowscentral.com/first-look-sygic-gps-navigation-windows-10 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
şu anda HP windows 10 tablete yüklüyorum. zaten GPS modülü olan tablette ne ve nasıl olacak test ep göreceğiz.
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Elsa 4 yıl
Here daha kullanıcı dostu arayüze sahip, işinizi daha kolay halledebiliyorsunuz. Sygic'in kullanımı gereksiz karışık.
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Halilowich 4 yıl
Igo en iyisi ama mobil cihazlarda çok ısınıyor ve bataryayı sömürüyor. Sygic ve here şu anda en iyileri. Sygic özellikle pratik ve kullanışlı olmasıyla öne çıkıyor. Tomtom değil de Navteq haritaları kullanınca tadından yenmiyor valla.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Harika. Cihazlar arasında bulut tabanlı kaydedilen yerleri evi, iş yerini senkronize olarak kayıt edebiliyorsa rakibi yok gibi.
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