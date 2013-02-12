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Symantec ve Microsoft yeni bir botnet ağını çökertti

6 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Symantec ve Microsoft yeni bir botnet ağını çökertti

Günümüzde internet kullanıcılarının sayısı 2 milyar civarında ulaşmışken, bu kullanıcıları hedefleyen hacker grupları da hızla artıyor. Zararlı yazılım alanında en tehlikeli ve mücadele etmesi zor kategorilerden olan botnet ağları, güvenlik güçleri ve güvenlik yazılım firmalarının işbirliği ile çökertilebiliyor.

Kullanıcı bilgisayarlarına zararlı yazılım göndererek onu kontrol altına alan ve kullanıcı farkında olmadan spam mail gönderme gibi işlemlerde kullandığı bir zombi bilgisayara dönüştüren botnet ağları, sahiplerine de milyonlarca dolar kazandırıyor.

Bu konuda en çok girişimde bulunan firma olan Microsoft, güvenlik yazılımı firması Symantec ile birlikte yeni bir botnet ağını daha çökertti. İkili uzun süredir aktif olan Trojan.Bamital adlı zararlı yazılımı yöneten komuta ve kontrol sunucularını kapattı. 

Trojan.Bamital, 2009 yılından bu yana faal durumda ve bir manipülasyon yazılımı. Yazılım arama motoru sonuçlarına kendi istediği siteleri koyarak kullanıcıları bu sitelere yönlendiriyor ve reklam ve internet siteleri için gerçek olmayan bir trafik üretiliyor. Buna tıklama dolandırıcılığı adı veriliyor. Botnet yöneticileri bu sayede yılda 1.1 milyon dolar gelir elde ediyordu. 

Symantec ve Microsoft, yazılımın bulaştığı tespit edilen kullanıcılara uyarı mesajı gönderdi ve silme için gerekli güvenlik araçlarını sunarak kullanıcılara yol gösterdi. 

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AERN 6 yıl
Bilgisayardaki önemli dosyaları yedeklemeli, tabii yedeklenen disklerinde bozulmayacağı garanti edilemez.
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milyondabir 6 yıl
neyle siliniyorsa bence genel yazılsın herkes bilsin.
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fbkaya 6 yıl
@Stanislas Xavier arkadaşa katılıyorum, türkiye kendi işletim sistemini kendi üretmeli ve pardus gibi olmamalı
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E_Aydin35 6 yıl
İyi bir iş birliği gerçekten sağlam düşünülmüş..
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Stanislas Xavier 6 yıl
Deniliyor ya ileride savaşlar sanal ortamda olacak,eğer bir ülke bu konuda güçlü olmak istiyorsa kendi yazılımını kendi yapmak zorunda..
dünya çapında milyonlarca windows bilgisayar var,devlet kurumlarında da kullanılıyor..Nereden bileceksin olası bir durumda sistemi devirmek için gizli programalar veya açıklar ile piyasaya sunulmadığını..Bence gayet olabilir bir şey bu ve tehlikeli...
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MURATSPLAT 6 yıl
MS 20 küsür yıldır virüslere hostluk yapıyor. Kim suçlu acaba. MS Windows'a eklenen arka kapılardan da hiç bahsetmiyorum
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armanatilgan 6 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT
MS 20 küsür yıldır virüslere hostluk yapıyor. Kim suçlu acaba. MS Windows'a eklenen arka kapılardan da hiç bahsetmiyorum

Milattan sonra 20 diye okudum :D
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