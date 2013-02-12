Symantec ve Microsoft yeni bir botnet ağını çökertti





Günümüzde internet kullanıcılarının sayısı 2 milyar civarında ulaşmışken, bu kullanıcıları hedefleyen hacker grupları da hızla artıyor. Zararlı yazılım alanında en tehlikeli ve mücadele etmesi zor kategorilerden olan botnet ağları, güvenlik güçleri ve güvenlik yazılım firmalarının işbirliği ile çökertilebiliyor.





Kullanıcı bilgisayarlarına zararlı yazılım göndererek onu kontrol altına alan ve kullanıcı farkında olmadan spam mail gönderme gibi işlemlerde kullandığı bir zombi bilgisayara dönüştüren botnet ağları, sahiplerine de milyonlarca dolar kazandırıyor.





Bu konuda en çok girişimde bulunan firma olan Microsoft, güvenlik yazılımı firması Symantec ile birlikte yeni bir botnet ağını daha çökertti. İkili uzun süredir aktif olan Trojan.Bamital adlı zararlı yazılımı yöneten komuta ve kontrol sunucularını kapattı.





Trojan.Bamital, 2009 yılından bu yana faal durumda ve bir manipülasyon yazılımı. Yazılım arama motoru sonuçlarına kendi istediği siteleri koyarak kullanıcıları bu sitelere yönlendiriyor ve reklam ve internet siteleri için gerçek olmayan bir trafik üretiliyor. Buna tıklama dolandırıcılığı adı veriliyor. Botnet yöneticileri bu sayede yılda 1.1 milyon dolar gelir elde ediyordu.





Symantec ve Microsoft, yazılımın bulaştığı tespit edilen kullanıcılara uyarı mesajı gönderdi ve silme için gerekli güvenlik araçlarını sunarak kullanıcılara yol gösterdi.