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Symbian Belle işletim sistemli Nokia 701'in ekranı detaylandı: 1000 nit parlaklık

7 yıl
12,7b
1
59
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Takvim yaprakları 24 Ağustos'u gösterdiğinde, Nokia firması büyük bir etkinlik düzenlemiş; düzenlenen etkinlik kapsamında Symbian Belle işletim sistemi ile bu mobil işletim sistemini kullanan 600, 700, 701 modelleri resmiyet kazanmıştı. Sergilenen akıllı telefonlar arasında kuşkusuz en çok dikkat çeken modellerden birisi, ''dünyanın en parlak ekranına'' sahip olduğu öne sürülen 701'di. Ancak teknik özellik listesinde 701'in ekran parlaklık değerine dair detaylı bilgiye yer verilmemişti.
Nokia'nın resmi Facebook sayfasında gündeme getirilen bilgiye göre 701'in, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde - IPS panelli - Corning Gorilla Glass destekli dokunmatik ekranı 1000 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Farklı rakipleriyle kıyaslamak gerekirse iPhone 4'ün ekranı 550 nit, LG Mobile'ın özellikle ekran parlaklığı konusunda iddialı telefonu Optimus Black ise 700 nit parlaklık seviyesine sahip. Parlaklığın yüksek olması güneş altında ekranın okunmasını kolaylaştırmakta, diğer yandan 1000 nit seviyesinin batarya ömrünü nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu.
Nokia 701'in genel teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek; 1 GHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemci, 512 MB RAM, 1 GB ROM, dört band GSM şebekesi desteği, HSPA, 8 megapiksel kamera, 720p video kaydı, çift LED flaş, görüntülü konuşma için VGA kamera, 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi ve RDS'li FM radyo göze çarpıyor.
Nokia 701'in tüm teknik özelliklerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme: Nokia 701'in ekran parlaklığıyla ilgili ön bilgi Nokia Türkiye röportajıyla da aktarılmış.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150267860702397&set=a.338008237396.161268.36922302396&type=1 Yorum Yaz
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D3XTER 7 yıl en beğenilen
Son çırpınışlar artık.
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BerchisterTR 6 yıl
Transhorter
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DH Misafiri 7 yıl
merhabalar öncelikle bir nokia fanı değilim bunu belirtmeliyim.çok sık telefon değiştiren bir insanım ama daha önce hiç apple kullanmadım.1 sene sonra çop olacak teleofna okadar para vermem ben.elbetteki bu benim kişisel görüşüm.
kullandığım telefonlardan biraz bahsetmek isterim:
vadafone 945 -samsung galaxy ace-nokia c6-01-htc wildfire-son olarak 701
vodafone 945i yeni güncelleme gelmediği için satmıştım
ace güzeldi ekranı ortalamaydı ve çoğu oyunu kasmadan çalıştırabiliordu
nokia gözümden düşmüştü ama bir sansımı deniyeyim dedim.sonuç:olumsuz
çünkü çok yavaş.ace fazla hız yok ama bu onun yarısı kadar anca performans werebilior.kamerası daha güzel o ayrı mesele.
htc wildfire yi oldukça beğendim özellikle sense arayüzü çok güzel ancak oda yavaştı
son olarak bu 701'i aldım ve gayet memnunum.1Ghz şlemcisi var.aceye verdiğiniz paraya değmez bunu alın.öncelikle şunu belirtmeliyim.belleden hiç umutlu değildim ve nokia symbian nedeniyle gözümden düşmüştü.ama arayüz tamamen değişmiş.süper olmuş.nokianın c6-01 deki menüsünü hiç sevmedim.o ne öyle.200-300
TL lik telefona koydğu menüyü koymuş.12 ikon hepsini bunlarla hallet.ama android in klasik arayüz menüsü gibi karmakarışık olmamalı.ama bu tam istediğim gibi.menüsü androiddeki gibi aşagıya inebiliyor.yeni bldirim çubuğu gelmiş.aceden sonra c6 da bildirim çubuğu olmaması canımı sıkmıştı.widgetlar tamamen değişmiş.çok hoş olmuş.ekran tam istediğim boyutta.parlaklık zaten 1000 nit ve süper.hassasiyet c6 ya bin basar.widgetlerı android deki gibi androiddeki gibi ana ekrana basılı tutarak atıyorsunuz.yüksek cznürlükdeki videoları hiç takılmadan izleyebiliyorsunuz.oyun konusuna gelnce,hd oyunları sensörlü asphalt 6 adreline gibi oyunları hiçbir şekilde kasmadan oynayabiliorsunuz.oyun konusunda en iyi performansı bu telefonda aldım ancak androiddeki kadar çeşit yok.gerçekten çok güzel.şarzı iyi gidior.elbetteki kurcalamazsanız.nfc teknolojisini 1-2 kez kullandım.çok hızlı dosya alım gönderebilior(bluetoothdan 10 kat daha hızlı).Ama fazla yaygın olmadığı için kullanamıyoruz.ses kalitesi ortalama.gerçekten güzel ve hızlı takılma veya kasılma hiç olmuyor.belleden bukadar beklemiyordum ama şöyle söylemeliyim ki aceye ve ideos x5e bin basar.bu sefer symblian gerçekten çok güzel olmuş.okadar yenilik varki.bakın bu kadar uzun yazı oldu ama hala anlatılacak çok şey var.en iyisi siz hiç tereddüt etmeden alın.deneyin ve bellenin getirdiği yenliklere sizde bir bakın.SAYGILAR
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefon nokia yı zirveye taşicak bence tasarım ve yazılım olarak 1 numara
telefondan anlamayan bir sürü atıp kesen var forumda ben bu telefon çok satar diyorum
ve bende almak üzereyim kısa zamanda
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infinite 7 yıl
hepimiz NOKIA'yız...
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Seviyeli Yarbay 7 yıl
nokia e6'ya belle ne zaman gelecek, yok mu bi bilgi ?
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kuntikuntkunt 7 yıl
ben anlamıyorum ne diye bu kadar kötülüyosnuz en fazla ne kadar farkı olucak ki hepsinin teknolojisi aynı sayılır bi tek işletim sistemlerine farklı tercihlerde bulunuyosunuz diye androidle symbian ın farkı nedir açıklayabilir misiniz acaba
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Selfroot 7 yıl
Abi telefon alacaksan nokia dan şaşmayacaksın



























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Petyr Baelish 7 yıl
Çözünürlük iyiymiş
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wentworthscofield 7 yıl
şu an nokia'nın en iyisi(n9'u saymazsak) bu telefon ve kedi fiyat aralığında gerçekten iyi
sıkıntısı otofokus olmayan kamerası ve uygulama desteği o da popüler olmayan uygulamalar için çünkü popüler olanlar bir şekilde diğer platformlara ulaşıyor
nokia bu telefon için samsung ve lg gibi dünya ekran konusunda devi firmaların yapamadığını yapmış 1000 nit parlaklığa ulaşmış, 300 nit gibi bir parlaklığa ayarlandığında ciddi anlamda tasarruf sağlayacağı düşünülürse özlenen bekleme süreleri herhalde geri gelir
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IceRulez 7 yıl
nokiadan beklenmeyecek hareketler
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mr.respect 7 yıl IceRulez
IceRulez

nokiadan beklenmeyecek hareketler



Abi çok vefasızsınız. Hepimiz nokia ile büyüdük biraz vefa lütfen.
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jakops. 7 yıl
en azından takılma yaşanmaz. 1 ghz işlemci 512 ram :D
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acmtncy 7 yıl
kamera megapikselinden sonra nokianın yeni taktiği bu mu :D
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khytr89 7 yıl
şarj sorun olmaz.nokianın telefonlarında ışık sensörü var.duruma göre yükseltir-kısar ışığını
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