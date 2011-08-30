Symbian Belle işletim sistemli Nokia 701'in ekranı detaylandı: 1000 nit parlaklık

Takvim yaprakları 24 Ağustos'u gösterdiğinde, Nokia firması büyük bir etkinlik düzenlemiş; düzenlenen etkinlik kapsamında Symbian Belle işletim sistemi ile bu mobil işletim sistemini kullanan 600, 700, 701 modelleri resmiyet kazanmıştı. Sergilenen akıllı telefonlar arasında kuşkusuz en çok dikkat çeken modellerden birisi, ''dünyanın en parlak ekranına'' sahip olduğu öne sürülen 701'di. Ancak teknik özellik listesinde 701'in ekran parlaklık değerine dair detaylı bilgiye yer verilmemişti.



Nokia'nın resmi Facebook sayfasında gündeme getirilen bilgiye göre 701'in, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde - IPS panelli - Corning Gorilla Glass destekli dokunmatik ekranı 1000 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Farklı rakipleriyle kıyaslamak gerekirse iPhone 4'ün ekranı 550 nit, LG Mobile'ın özellikle ekran parlaklığı konusunda iddialı telefonu Optimus Black ise 700 nit parlaklık seviyesine sahip. Parlaklığın yüksek olması güneş altında ekranın okunmasını kolaylaştırmakta, diğer yandan 1000 nit seviyesinin batarya ömrünü nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu.



Nokia 701'in genel teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek; 1 GHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemci, 512 MB RAM, 1 GB ROM, dört band GSM şebekesi desteği, HSPA, 8 megapiksel kamera, 720p video kaydı, çift LED flaş, görüntülü konuşma için VGA kamera, 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi ve RDS'li FM radyo göze çarpıyor.



Nokia 701'in tüm teknik özelliklerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.



Güncelleme: Nokia 701'in ekran parlaklığıyla ilgili ön bilgi Nokia Türkiye röportajıyla da aktarılmış.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150267860702397&set=a.338008237396.161268.36922302396&type=1