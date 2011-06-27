Symbian Belle işletim sistemli ''Nokia N5'' kameralara yakalandı

Singapur'da düzenlenen etkinlikte MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemli N9 ile C serisi alt segment cep telefonlarıyla karşımıza çıkan Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın yeni bir modeli kameralara yakalandı.

Çekilen fotoğraflar iddialara göre Nokia N5'e ait ve N5, Nokia'nın bazı güncellemelere tabii tuttuğu Symbian Belle işletim sistemini kullanıyor. Sade tasarımlı telefonun şu an için siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Ancak beyaz N5'in arka kapağı yeşil renkte tasarlanmış.

Nokia N5'in ön yüzünde 3.2-inç boyutunda olduğu düşünülen dokunmatik ekran, çağrı cevaplama - reddetme ve menü tuşları; sağ kısmında ise fotoğraf çekimi için deklanşör ve ses kontrol tuşları bulunmakta. Akıllı telefonun arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde, led flaşlı kamera göze çarpan detaylar arasında.

Bazı yabancı kaynaklar Nokia'nın N6 ve N7 üzerinde de çalıştığını öne sürüyor. Bu modeller belki daha büyük dokunmatik ekranla veya daha yüksek çözünürlüğe sahip dijital kamerayla gelebilirler.



Nokia N5'in ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini koruyor. Daha detaylı fotoğraflar için buraya tıklayabilirsiniz.



