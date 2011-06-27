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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Symbian Belle işletim sistemli ''Nokia N5'' kameralara yakalandı

7 yıl
13,2b
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20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Symbian Belle işletim sistemli ''Nokia N5'' kameralara yakalandı
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Singapur'da düzenlenen etkinlikte MeeGo 1.2 Harmattan işletim sistemli N9 ile C serisi alt segment cep telefonlarıyla karşımıza çıkan Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın yeni bir modeli kameralara yakalandı.
Çekilen fotoğraflar iddialara göre Nokia N5'e ait ve N5, Nokia'nın bazı güncellemelere tabii tuttuğu Symbian Belle işletim sistemini kullanıyor. Sade tasarımlı telefonun şu an için siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Ancak beyaz N5'in arka kapağı yeşil renkte tasarlanmış.
Nokia N5'in ön yüzünde 3.2-inç boyutunda olduğu düşünülen dokunmatik ekran, çağrı cevaplama - reddetme ve menü tuşları; sağ kısmında ise fotoğraf çekimi için deklanşör ve ses kontrol tuşları bulunmakta. Akıllı telefonun arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde, led flaşlı kamera göze çarpan detaylar arasında.
Bazı yabancı kaynaklar Nokia'nın N6 ve N7 üzerinde de çalıştığını öne sürüyor. Bu modeller belki daha büyük dokunmatik ekranla veya daha yüksek çözünürlüğe sahip dijital kamerayla gelebilirler.
Nokia N5'in ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini koruyor. Daha detaylı fotoğraflar için buraya tıklayabilirsiniz.

Symbian Belle işletim sistemli ''Nokia N5'' kameralara yakalandı
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Symbian Belle işletim sistemli ''Nokia N5'' kameralara yakalandı
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TsG 7 yıl
Bir açıdan bu görüntüler iyi oldu. Ne zamandır Belle haberleri dolaşıyordu internette. Bu prototiple birlikte "Belle(PR3.0)" kesinlik kazanmış oldu. ^3 ve Anna'ya göre çok daha kullanıcı dostu ve dokunmatik odaklı bir arayüz geliştirilmiş, telefonuma indirmek için dört gözle bekliyorum.
.
Tahmini çıkış tarihi: Q4. Nokia World 2011...
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lazloo 7 yıl
Aslında sadece ikonların değişmesiyle kalmamalı diyeceği ama MeeGo gibi menü geçişleri için de iyi bir işlemciye ihtiyaç var.
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TsG 7 yıl
Evet, Symbian Anna değil bu. Belle(PR3.O). Haber düzeltilebilir...
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Glitz 7 yıl
tasarım berbat.
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olağan_şüpheli 7 yıl
hızlı cevap butonunda baska sayfaya yönlendiriyor haberiniz olsun...

700tl altına x5 alternatif kaliteli modeller cıksın artık...
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cyclonm 7 yıl
bence anna değil bu belle dikkat edin
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Şehr-i Hüzün 7 yıl

cyclonm

bence anna değil bu belle dikkat edin

Annası bellenmiş bir yazılım, kısaca.
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séquestre 7 yıl
Beyaz hoş görünüyor. Linkteki makale kaldırılmış bu arada son anda yakalamışsınız

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Klasör.:X:. 7 yıl
Bir yandan symbianın devam etmesine sevinirken bir yandan wp nedeniyle symbianı artık üst segment telefonlarda göremeyebiliriz düşüncesi beni üzüyor...
Telefona gelince telefonun tasarımı berbat.Teknik özelliklerden de pek bişey beklemiyorum açıkcası.Tabiki tam teknik özellikler ve fiyatı gördükten sonra telefonun o fiyatı hakedip haketmediği başarısını gösterecek.
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acmtncy 7 yıl
anna olduğu için 256 mb ram ve 680mhz işlemci diye tahmin ediyorum ama düşük seviyede bir model acaba özellikleri nasıl olacak
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photo sir 7 yıl
symbianın gidişatını pek sağlıklı bulmuyorum. s60v2 ve v3 dönemleri en iyi dönemleriydi çünkü standart olarak baya bi model çeşiti çıkardıktan sonra yeni sürüm çıkarmışlardı ve bu program çeşitliliği, destek bakımından avantajlıydı ve biçok kişinin ilgisini çekiyordu. Ama şuan baktığımızda ^3 ^5 yetmezmiş gibi bide Anna çıkarıyorlar ve bu gidişat müşterilerin ilgisini azaltıyor. Bence symbian artık yokolmayı hakediyor.
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