Symbian Belle işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Nokia 600, 700 ve 701 tanıtıldı

Uluslararası Veri Merkezi'nin (IDC), 2011 yılının ikinci çeyreği için yayınladığı rapora göre dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumundaki Nokia firması, kısa süre önce 24 Ağustos tarihinde önemli bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, 600, 700 ve 701 olarak isimlendirdiği, Symbian Belle işletim sistemli, birbirinden yeni modellerinin lansmanını gerçekleştirdi. Şimdi hep beraber Nokia 600, 700 ve 701'in teknik bilgilerine ve tasarımlarına kısaca bir göz gezdirelim.



Nokia 600



Tam Boyutta Gör 111 mm uzunluğunda, 53 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve sadece 100 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Nokia 600, 1 GHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Symbian Belle işletim sistemini kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısını destekleyen akıllı telefonda, 3.2-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 2 GB dahili flash belleğe yer verildiğini görmekteyiz. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşuyor. Nokia 600 ile beraber 2 GB'lık microSD kart hediye edildiğini ekleyelim.

Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS / aGPS bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonda, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen dijital kamera konumlandırılmış. LED flaşlı kamera aynı zamanda 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor.

3.5 mm kulaklık girişine, X1-00 ile benzer şekilde 106 phon'luk ses çıkış gücüne, RDS'li FM radyoya ve NFC (Near-Field Communications) desteğine sahip Nokia 600'ün 1200 mAh'lik bataryası, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 550 saate varan bekleme, 15 saate varan konuşma süresi vadediyor. Nokia 600'ün, dört farklı seçeneğiyle, vergiler hariç 180 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.





Nokia 700



Nokia tarafından ''Dünyanın en küçük akıllı telefonu'' olarak lanse edilen 700, 110 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde, 9.7 mm kalınlığında ve 96 gram ağırlığında dizayn edilmiş. 1 GHz saat hızında çalışan ARM11 işlemci ile 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan 700, Symbian Belle işletim sistemiyle geliyor.



Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan 700'de, 3.2-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (ClearBlack) ile 2 GB dahili kullanıcı belleği bulunuyor. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Ekranda darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass kullanılmış.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0 üçlüsüne ev sahipliği yapan 700'de, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, loş mekanlarda çekim için LED flaş, 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı, RDS'li FM radyo, 3.5 mm kulaklık girişi, NFC (Near-Field Communications) desteği ve 1080 mAh batarya bulunuyor. Son olarak 465 saate varan bekleme, 7.1 saate varan konuşma süresine sahip telefonda PVC, RFR ve BFR gibi çevreye zararlı materyaller kullanılmadığının altı çiziliyor. Nokia 700, geri dönüşümlü plastik ve metallerden üretilmiş.



Nokia 700'ün birbirinden farklı renk seçenekleriyle vergiler hariç 270 Euro'dan teknoloji meraklılarıyla buluşması bekleniyor. Tam Boyutta Gör





Nokia 701





Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın bugün sergilediği son akıllı telefon ise 701 oldu. 701 ise Nokia tarafından ''Dünyanın en parlak ekranlı telefonu'' olarak lanse edildi.

Symbian Belle işletim sistemli, 1 GHz ARM11 işlemcili ve 512 MB RAM'li Nokia 701, 600 ve 700 modelleriyle aynı şekilde dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğiyle geliyor.



3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana (Corning Gorilla Glass), 8 GB dahili flash belleğe sahip 701'in kapasitesi tahmin edebileceğiniz üzere 32 GB'lık microSD kartlar vasıtasıyla 40 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS ve NFC (Near-Field Communications) gibi güncel teknolojileri bünyesinde barındıran Nokia 701'in arka yüzünde 8 megapiksel kamera, ön yüzünde ise görüntülü konuşma için VGA kamera konumlandırılmış. 720p video kaydedebilen 8 megapiksellik kameraya loş mekanlarda çekim için çift LED flaş eşlik ediyor.



Dilediğiniz kulaklığı rahatça kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişine, RDS'li FM radyoya ve çift mikrofon donanımına sahip Nokia 701'de, 1300 mAh batarya mevcut. Firmanın belirttiğine göre batarya 504 saate kadar bekleme, 17 saate kadar konuşma süresi sağlıyor.

Nokia 701'in, farklı renk alternatifleriyle vergiler hariç 290 Euro'dan satılması planlanıyor. Akıllı telefonların üçü de 2011 yılının üçüncü çeyreğinde boy gösterecek.

