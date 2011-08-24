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Symbian Belle işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Nokia 600, 700 ve 701 tanıtıldı

İşte Nokia'nın Symbian Belle işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili ilk modelleri 600, 700 ve 701 ile ilgili tüm detaylar...
7 yıl
26,7b
1
184
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Uluslararası Veri Merkezi'nin (IDC), 2011 yılının ikinci çeyreği için yayınladığı rapora göre dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumundaki Nokia firması, kısa süre önce 24 Ağustos tarihinde önemli bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, 600, 700 ve 701 olarak isimlendirdiği, Symbian Belle işletim sistemli, birbirinden yeni modellerinin lansmanını gerçekleştirdi. Şimdi hep beraber Nokia 600, 700 ve 701'in teknik bilgilerine ve tasarımlarına kısaca bir göz gezdirelim. 
Nokia 600

111 mm uzunluğunda, 53 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve sadece 100 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Nokia 600, 1 GHz saat hızında çalışan ARM11 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Symbian Belle işletim sistemini kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısını destekleyen akıllı telefonda, 3.2-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 2 GB dahili flash belleğe yer verildiğini görmekteyiz. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşuyor. Nokia 600 ile beraber 2 GB'lık microSD kart hediye edildiğini ekleyelim.
Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS / aGPS bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonda, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen dijital kamera konumlandırılmış. LED flaşlı kamera aynı zamanda 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor.
3.5 mm kulaklık girişine, X1-00 ile benzer şekilde 106 phon'luk ses çıkış gücüne, RDS'li FM radyoya ve NFC (Near-Field Communications) desteğine sahip Nokia 600'ün 1200 mAh'lik bataryası, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 550 saate varan bekleme, 15 saate varan konuşma süresi vadediyor. Nokia 600'ün, dört farklı seçeneğiyle, vergiler hariç 180 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.
   
Symbian Belle işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Nokia 600, 700 ve 701 tanıtıldı
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Nokia 700
Symbian Belle işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Nokia 600, 700 ve 701 tanıtıldı
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Nokia tarafından ''Dünyanın en küçük akıllı telefonu'' olarak lanse edilen 700, 110 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde, 9.7 mm kalınlığında ve 96 gram ağırlığında dizayn edilmiş. 1 GHz saat hızında çalışan ARM11 işlemci ile 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan 700, Symbian Belle işletim sistemiyle geliyor.
Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan 700'de, 3.2-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (ClearBlack) ile 2 GB dahili kullanıcı belleği bulunuyor. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Ekranda darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass kullanılmış.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0 üçlüsüne ev sahipliği yapan 700'de, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, loş mekanlarda çekim için LED flaş, 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı, RDS'li FM radyo, 3.5 mm kulaklık girişi, NFC (Near-Field Communications) desteği ve 1080 mAh batarya bulunuyor. Son olarak 465 saate varan bekleme, 7.1 saate varan konuşma süresine sahip telefonda PVC, RFR ve BFR gibi çevreye zararlı materyaller kullanılmadığının altı çiziliyor. Nokia 700, geri dönüşümlü plastik ve metallerden üretilmiş.
Nokia 700'ün birbirinden farklı renk seçenekleriyle vergiler hariç 270 Euro'dan teknoloji meraklılarıyla buluşması bekleniyor.
Symbian Belle işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Nokia 600, 700 ve 701 tanıtıldı
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Nokia 701

Symbian Belle işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Nokia 600, 700 ve 701 tanıtıldı
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın bugün sergilediği son akıllı telefon ise 701 oldu. 701 ise Nokia tarafından ''Dünyanın en parlak ekranlı telefonu'' olarak lanse edildi.
Symbian Belle işletim sistemli, 1 GHz ARM11 işlemcili ve 512 MB RAM'li Nokia 701, 600 ve 700 modelleriyle aynı şekilde dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğiyle geliyor.
3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana (Corning Gorilla Glass), 8 GB dahili flash belleğe sahip 701'in kapasitesi tahmin edebileceğiniz üzere 32 GB'lık microSD kartlar vasıtasıyla 40 GB'a kadar arttırılabiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS ve NFC (Near-Field Communications) gibi güncel teknolojileri bünyesinde barındıran Nokia 701'in arka yüzünde 8 megapiksel kamera, ön yüzünde ise görüntülü konuşma için VGA kamera konumlandırılmış. 720p video kaydedebilen 8 megapiksellik kameraya loş mekanlarda çekim için çift LED flaş eşlik ediyor.
Dilediğiniz kulaklığı rahatça kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişine, RDS'li FM radyoya ve çift mikrofon donanımına sahip Nokia 701'de, 1300 mAh batarya mevcut. Firmanın belirttiğine göre batarya 504 saate kadar bekleme, 17 saate kadar konuşma süresi sağlıyor.
Nokia 701'in, farklı renk alternatifleriyle vergiler hariç 290 Euro'dan satılması planlanıyor. Akıllı telefonların üçü de 2011 yılının üçüncü çeyreğinde boy gösterecek. 
Symbian Belle işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Nokia 600, 700 ve 701 tanıtıldı
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Pulstar 7 yıl en beğenilen
Eski NOKIA'cı yeni ANDROID'ci olarak görüşüm.

NOKIA'nın en azından SAMSUNG gibi başı-kıçı oynak değil.

SAMSUNG'un Smartphone telefonlarında kullanmadığı işletim sistemi kalmadı; kendi standart işletim sistemleri, Symbian, Windows Mobile, yine kendi geliştirdikleri Bada ve nihayetinde Android. Hepsini kullandılar. Steve Jobs "he" dese iOS bile kullanacaklar.

Hal böyle olunca verecekleri desteğe de güven olmuyor.

NOKIA'ya tukaka edenler bunu görmezden geliyor. Adamlar hiç değilse inatla kendi çocukları Symbian'ın peşinde koşuyor. Bir de ayrı bir kategoride Windows Mobile çıkaracaklar o kadar. SAMSUNG gibi çeşit çeşit şekillere girip model çıkarmıyor. NOKIA'da belli bir duruş var hiç değilse.

Tasarımları gayet güzel modeller bence. Uygun fiyattan da (650-750 TL altında) satarlarsa çok şık olacak. Sanki bu telefonları her alan burada yorum yapanlar gibi overclock yapıp, telefonun altını üstüne getirecek. Gerçi bu konuda NOKIA'yı eleştirenlerin çoğu fanboy'luk yapıp boş beleş konuşuyor ya o da ayrı konu.
Eski NOKIA'cı yeni ANDROID'ci olarak görüşüm.NOKIA'nın en azından SAMSUNG gibi başı-kıçı oynak değil.SAMSUNG'un Smartphone telefonlarında...
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Mr. Jingles 7 yıl
Yine mi bamya?
1 GHz işlemci ile milletin gözünü boyamaktan başka bir şey yapmıyorlar. 1 GHz olması sizi yanıltmasın hepsi ARM 11.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Guest-F8946C419 7 yıl
Nokia hala insanları kandırmaya çalışıyor ama nafile..

İnsanlar artık kurtuldu nokia'nın saçma politikasından..Android , İOS piyasaya yön veren lider işletim sistemi oldular.

Blackberry OS kendi çekirdek müşteri kitlesiyle devam ediyor.

MeeGO sağlam geliyor ama nokia gene harcıyacak gibi böylesine güzel işletim sistemini..

Nokia batmaya mahkum fakat Türkiye ve 3.dünya ülkelerine elde kalan işe yaramaz telefonları, çok üstün ve kaliteli gibi göstermeye devam ederse, belli kitleler hariç müşteri potansiyeli daha da düşecektir.
Nokia hala insanları kandırmaya çalışıyor ama nafile..İnsanlar artık kurtuldu nokia'nın saçma politikasından..Android , İOS piyasaya yön veren lider ...
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p8p67b3 7 yıl
Nokia 701 forever
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butidontcare 7 yıl
8 yıldır nokia kullanıyorum, 8 yıl sigara içsem daha az kanser riski olurdu.
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Mr. Jingles 7 yıl butidontcare
butidontcare
8 yıldır nokia kullanıyorum, 8 yıl sigara içsem daha az kanser riski olurdu.

Madem öyle niye yıllarca Nokia kullandınız? Burada bir çelişki yok mu? Sizi illallah ettirecek seviyeye getirdiyse nasıl 8 yıl Nokia kullandınız? Değiştirseydiniz o zaman kullandığınız markayı. Nokia size zorla mı aldırttı? Bence suçu Nokia'da değil kendinizde arayın.
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DH Misafiri 7 yıl
SE XPERİA Ve SAMSUNG WAV 2 ,GALAXY 2 ve Şu anda Nokia c6 01 kullanan biri olarak konuşuyorum ki ;işlemcileri ne olursa olsun işletim sistemi bana göre işi sürükleyen ana maddedir.. android bada vs tamam şekil değişik hızlı falan diyolar tamam da, symbian3 diğerlerinden daha akıcı be abi..ben nokia hayranı değilim.ama bu bi gerçek ürünle ilgili çok destek veriliyor...çünki kendi işletim sistemini kullanıyor..yazılımsal olarak kesinlikle symbian üstün..ve sürekli geliştiriliyor.. ayrıca telefonun çelik kasa oluşu, çizilmez gerçek cam ekranı yükses sesli hoparlörü, çift flash, ortam ışığı sensörü vs vs..bu kadar çok özellik I phone4 de yok..valla da billa da I phone 4 ü Ucuz C6-01 imle mors ettim..ondaki oyunların da hepsini aynı kalitede çalıştırdı..boşuna paranıza yazık.milyarlar dökmeyin.nokia bence ucuz..
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SAITAMA 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

SE XPERİA Ve SAMSUNG WAV 2 ,GALAXY 2 ve Şu anda Nokia c6 01 kullanan biri olarak konuşuyorum ki ;işlemcileri ne olursa olsun işletim sistemi bana göre işi sürükleyen ana maddedir.. android bada vs tamam şekil değişik hızlı falan diyolar tamam da, symbian3 diğerlerinden daha akıcı be abi..ben nokia hayranı değilim.ama bu bi gerçek ürünle ilgili çok destek veriliyor...çünki kendi işletim sistemini kullanıyor..yazılımsal olarak kesinlikle symbian üstün..ve sürekli geliştiriliyor.. ayrıca telefonun çelik kasa oluşu, çizilmez gerçek cam ekranı yükses sesli hoparlörü, çift flash, ortam ışığı sensörü vs vs..bu kadar çok özellik I phone4 de yok..valla da billa da I phone 4 ü Ucuz C6-01 imle mors ettim..ondaki oyunların da hepsini aynı kalitede çalıştırdı..boşuna paranıza yazık.milyarlar dökmeyin.nokia bence ucuz..

yazılımsal olarak symbian üstün? ayrıca sabit odaklı bir kamerayla, yarım yamalak çalışan internet tarayıcısıyla o saydığın telefonların hiçbirinden daha iyi diyemezsin Nokia'ya. Symbian sürekli geliştiriliyor derken Andrioid, iOS yerinde durmuyor. Nokia ucuz demekte çok iddialı bir söz olur. Nokia piyasanın kaymağını çok yedi. İnsanları ne yapsam alırlar zannetti. Ama devir değişti ve Nokia biraz geride kaldı maalesef.
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TsG 7 yıl
Bendeki 680Mhz'lik N8'de gayet akıcı çalışan Belle, 1Ghz'de eminim uçacaktır.
.
Keşke Symbian^3'lü cihazlar ilk önce bu yazılım ile piyasaya sürülebilseydi...
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PowerOfLinux 7 yıl
Symbian , Android v.s. Lİnux türevi işletim sistemleri Windows tabanlı sistemler gibi değil, donanımın abartılmasına gerek yok !
Düşük donanımlarda dahi yüksek verim alabiliyor Linux işletim sistemleri o nedenle 1 Ghz fazlasıyla yeterli olacaktır.
Bunu Linuxcüler iyi bilir....Çok güzel olmuş Nokia'nın yaptığı bu iş helal olsun, Symbian'ı geliştirmekte çok geç kaldı ve geliştirip daha şekil
bir sistem haline getiriyor desteğini de artırırsa kesinlikle yine eskisi gibi hakettiği yere gelecektir Nokia.....
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PingPon 7 yıl
symbian annanı belledim
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danGerfuLL 7 yıl
developer.nokia.com/...

Hiç fena değil değerler.
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umutarslan.com 7 yıl
Football Mania
Technological
Crosshair bu nokia da son symbian OSlere hep kadın isimleri koyuyo
Acaba bir taktik mi bu , eğer öyleyse ne gibi bir taktik olabilir

Adını Symbian Mahmut koyacak değil ya.

::D:D sandalyeden düştüm
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DH Misafiri 7 yıl
yapma nokia 2008de çıkan iphone 3g de bile arm11 vardı yıl olmuş 2011 sen daha yeni arm11 kullanıyosun
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NightVisionrock 7 yıl
Telefonlar ne zaman piyasaya düşer bilen yokmudur?
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Bukalemun 7 yıl
nokia 600 = ağır / kalın = EN İYİ FİYAT
nokia 700 = NFC / AMOLED / GÜÇLÜ EKRAN
nokia 701 = 8mp kamera ama 720p video :(( , 8 gb hafıza - çift flash ile iyi. PARLAKLIK belirtilmemiş ama IPS ekran dan kasıt sanırım övünmesi.
1 eksik 2 fazla , 3 eksik 1 fazla politikası. 8mp ile 720p çekiyor , 5mp ile 1280/720 @30 fsp çekiyor. ne gerek bu kadar model ve isme / cambazlığa.
ucuz ve donanım olarak = nokia 600 diyorum.
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Corleone. 7 yıl
Çok aşağılamışsınız ama bence Nokia'nınkiler İphone özentisi SGS2'lerden daha güzel,widget konusunda biraz androide özenmiş ama kendi tarzı ile.Üstelik çıkaracağı cihazlar orta segmentli ki bence bu cihazlar orta segment için süper,e tabi millet alışmış 1600 telefonlara vermeye ucuzları beğenmiyor.
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Technological 7 yıl
Nokia'ya çok kızgındım gerçekten yılların Nokia kullanıcısı olarak bayaa bir doluyum Nokiaya karşı


Ancak biraz sanki gözüme girmeye başladı, çalışmaları hoşuma gidiyor açık kaynak Linux kullanıcısı olarak.... kullandığı
işletim sistemine sahip çıkması , geliştirmesi ve yeni türevlerini kullanıcılarına sunması ve bir de Online Update v.s..
destek sunması güzel gelişmeler , bakalım daha neler yapacak ben Nokia'da çok iyi potansiyel olduğunu ancak bunu iyi
kullanamadığını düşünüyorum bekleyelim bakalım....Şu N9 çok hoşuma gitti gelirse kesinlikle alacağım deneyelim bir bakalım....
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createemir 7 yıl
GPU varmı ?
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Mellkor 7 yıl
Anna vardi simdi belle geldi hadi hayirlisi gec kaldilar bunlar icin symbian insanlarin gozunde bitti. Su isletim sistemini 2 sene once cikarsaydilar ne ios kalirdi ne android
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