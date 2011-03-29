Symbian işletim sistemli Nokia T7-00'ın XML dosyası yayınlandı

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, Symbian OS tabanlı yeni akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair gelen gelişmelerin ardından T7-00 kod adlı modelin XML dosyası yayınlandı.
Firmanın N, C, X ve E serilerinin ardından ne gibi yenilikleri, farklılıkları bünyesinde barındıracağı bilinmeyen telefon, ARM tabanlı bir işlemciden güç alacak, Symbian^3 işletim sistemini kullanacak ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelecek. Ayrıca telefonun Symbian web tarayıcısının versiyonunun 7.3'e yükseltildiği belirtiliyor.
Nokia T7-00'ın ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini korurken, firmanın telefonu N, C, X ve E serisine karşı nasıl konumlandıracağı merak konusu. XML dosyasının tamamını görmek için tıklayın
http://mynokiablog.com/2011/03/27/nokia-t7-00-uaprofile-at-nokia-com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefon cikartmak icin cikartacaksa hic cikartmasin bence daha iyi.Az biraz bilgi sahibi insanlar telefon alirken ki bunlar yuksek kapasiteli telefonlar ise isletim sistemlerini de es gecmiyorlar.Nokia gibi bir firma bence Symbian ile eriyip gidiyor.