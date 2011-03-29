Symbian işletim sistemli Nokia T7-00'ın XML dosyası yayınlandı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, Symbian OS tabanlı yeni akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair gelen gelişmelerin ardından T7-00 kod adlı modelin XML dosyası yayınlandı.

Firmanın N, C, X ve E serilerinin ardından ne gibi yenilikleri, farklılıkları bünyesinde barındıracağı bilinmeyen telefon, ARM tabanlı bir işlemciden güç alacak, Symbian^3 işletim sistemini kullanacak ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelecek. Ayrıca telefonun Symbian web tarayıcısının versiyonunun 7.3'e yükseltildiği belirtiliyor.

Nokia T7-00'ın ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini korurken, firmanın telefonu N, C, X ve E serisine karşı nasıl konumlandıracağı merak konusu. XML dosyasının tamamını görmek için tıklayın

http://mynokiablog.com/2011/03/27/nokia-t7-00-uaprofile-at-nokia-com/