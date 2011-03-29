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Symbian işletim sistemli Nokia T7-00'ın XML dosyası yayınlandı

8 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Symbian işletim sistemli Nokia T7-00'ın XML dosyası yayınlandı
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, Symbian OS tabanlı yeni akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair gelen gelişmelerin ardından T7-00 kod adlı modelin XML dosyası yayınlandı.

Firmanın N, C, X ve E serilerinin ardından ne gibi yenilikleri, farklılıkları bünyesinde barındıracağı bilinmeyen telefon, ARM tabanlı bir işlemciden güç alacak, Symbian^3 işletim sistemini kullanacak ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelecek. Ayrıca telefonun Symbian web tarayıcısının versiyonunun 7.3'e yükseltildiği belirtiliyor.

Nokia T7-00'ın ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini korurken, firmanın telefonu N, C, X ve E serisine karşı nasıl konumlandıracağı merak konusu. XML dosyasının tamamını görmek için tıklayın

Symbian işletim sistemli Nokia T7-00'ın XML dosyası yayınlandı
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http://mynokiablog.com/2011/03/27/nokia-t7-00-uaprofile-at-nokia-com/ Yorum Yaz
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napolyon94 8 yıl
bence bu sürgülü olacak
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Mr. Jingles 8 yıl
Umarım ARM 11 işlemcilerden vazgeçerler ilerki Symbian cihazlarda. Yetiyor diye milletin Cortex A9 kullandığı bir dönemde 11 kullanmak adama küfür etmekten farksız. En azından rekabet etmek istiyorsa artık cihazlarında 11'i kullanmayı bırakmalı.
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BraVe_06 8 yıl
Tamam Symbian günümüz standartlarının altında bir işletim sistemi. Ama Nokia Windows Phone 7 işletim sistemli cihazlarını 2012'de piyasaya sürecek. O zamana kadar hiç mi telefon çıkartmasın firma?
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ahbob 8 yıl

BraVe_06

Tamam Symbian günümüz standartlarının altında bir işletim sistemi. Ama Nokia Windows Phone 7 işletim sistemli cihazlarını 2012'de piyasaya sürecek. O zamana kadar hiç mi telefon çıkartmasın firma?



Telefon cikartmak icin cikartacaksa hic cikartmasin bence daha iyi.Az biraz bilgi sahibi insanlar telefon alirken ki bunlar yuksek kapasiteli telefonlar ise isletim sistemlerini de es gecmiyorlar.Nokia gibi bir firma bence Symbian ile eriyip gidiyor.
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PoliceOfficer 8 yıl
Symbian artık tarih oldu. Apple firmasıyla rekabet etmesini ve bu sayede kullanıcıların kârlı çıkmasını beklerdim. Yeni özellikler, yeni telefonlar, fiyat düşüşleri tarzında.. Ama Nokia hala kendi çizgisinde Symbian olarak devam etmekle yetiniyor. Yazık..
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RockConn 8 yıl
Symbian ile ne yapabileceğini sanıyorki.
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onboardx 8 yıl
nokia kendi çapında bişeyler yapmaya çalışıyor yazık.
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