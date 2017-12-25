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TAI geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor: Uludağ Üniversitesi’ne yeni merkez

TAI, Milli Muharip Uçak Projesinde ve devamındaki çeşitli işlerde görev alacak yetişmiş iş gücünü artırmak adına Uludağ Üniversitesi’ne Araştırma Merkezi açıyor.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TAI geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor: Uludağ Üniversitesi’ne yeni merkez
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Temel Kotil’in gelişi ile birlikte Üniversite işbirliklerine daha fazla önem veren ve sektördeki yetişmiş iş gücünü artırmak adına deyim yerindeyse elini taşın altına sokmaya başlayan TAI, bu sayede ülke adına gelecekte büyük önem taşıyacak projeler için önemli çalışmalara imza atıyor.


Kısa bir süre önce İTÜ ve ODTÜ ile bir takım projeler açıklayan TAI, şimdi de Uludağ Üniversitesi’ne adım attı. Görükle Kampüsü’nde yer alan Araştırma Vadisi’nde TAI’ye bir yer tahsis edildi. Buraya bir araştırma merkezi kuracak olan şirket, öğrencilere doğrudan ulaşma şansı bulacak.


Uzay ve Havacılık Alanında Yetişmiş İş Gücü 

Uzay, havacılık, elektronik, makine ve endüstri gibi bölümlerden oluşan 200’e yakın öğrenci yarı zamanlı olarak merkezde çalışmaya başlayacak. Bu sayede okuldan mezun olduklarında hem sektörel anlamda tecrübe sahibi olacaklar hem de direkt TAI’de çalışma imkanı bulmuş olacak. Ayrıca akademik anlamda yapılacak çalışmaları da destekleyecek olan TAI, uzay ve havacılık anlamındaki çalışmalar için TAI’nin Görükle Kampüsü’ndeki merkezi ve diğer üretim tesisleri kullanıma açılacak. Bir başka deyişle TAI, uzay ve havacılık alanında yetişmiş iş gücüne katkı sağlamak adına elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor.


Bilindiği üzere Türkiye’nin gelecek adına şimdilik en büyük proje Milli Muharip Uçak. Bu süreçte de ciddi bir iş gücüne ihtiyaç olacak. İngiltere’den gelecek 450 adam yılı kapsayan Tornada ekibindeki mühendisler için 156 milyon dolar ödeme yapacağız. Bunun dışında 1000 adam yıllık mühendis diğer ülkelerden gelerek ülkemizde istihdam edilecek. Ayrıca yetişmek üzere de 3000 - 4000 kişilik bir kadronun istihdamı ön görülüyor. Eğer siz de uzay alanında bir kariyer hedefliyorsanız tünelin ucunun aydınlık olduğunu belirtebiliriz.


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KaleyDeskop 1 yıl en beğenilen
motor yerli değil o yüzden ıgıggıügü...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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faniseyler 1 yıl
Bence üniversiteler böyle ülkemiz açısından kritik teknolojilerle daha çok gündeme gelmeli.
Proflar bu konuda kendilerini ve talebelerini eğitmeli donatmalı.
Yoksa karma tuvaletlerle gündeme gelmemeli.
Eskiden bir yere medrese açılsa oraya ilm gelir toplum daha bilgili olurdu. Biz bir yere Üniversite kuruyoruz orası bozulmaya başlıyor tuhaf değil mi?
Bence üniversiteler böyle ülkemiz açısından kritik teknolojilerle daha çok gündeme gelmeli.Proflar bu konuda kendilerini ve talebelerini eğitmeli donatmalı....
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Yanıtla +14
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tahir40 1 yıl REV0
REV0
İngiltere’den gelecek 450 adam yılı kapsayan Tornada ekibindeki mühendisler için 156 milyon dolar ödeme yapacağız.
"450 adam yılı"
neyyyyyy

Adam yıl ne demek hiç duymadın mı? Anlamı; 450 mühendis getirirlerse 1 yıl çalışacaklar, ya da 150 mühendis çalıştırırlarsa 3 yıl... Yani işin büyüklüğü bu.
REV0İngiltere’den gelecek 450 adam yılı kapsayan Tornada ekibindeki mühendisler için 156 milyon dolar ödeme yapacağız."450 adam yılı"
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Astforum 1 yıl
Şu F-16 uçaklarındaki dost-düşman uçak ayrımını yapan sistem-yazılım ne aşamada.
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justaprogrammer 1 yıl
milliyet.com.tr/...
dinciler aglarsiniz sonra
yatirimi yapan tai mi ? amerikan General sirketi ...
neyse gene aglarsiniz dunya bizi giganuguuuu huhuhuhu
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ssbrutality 1 yıl
Tai zaten türk-American ortaklığı değilmi ?ne yerlisi ne samanı..atı alan üsküdarıda aldı.
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ZT7 1 yıl ssbrutality
İlk kurulduğuna öyleydi. 2000'li yılların başlarında Amerikan hisseleri satın alındı.
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WaylandIZMIR 1 yıl
Atatürk'ün dediğine 100 sene sonra geldik. Eğitim eğitim eğitim. Bu ülke eğitimle ayağa kalkabilir. Gericilikle değil!
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Serdar 1 yıl
Bir de bu var, yapılan "proce"lerin sabun köpüğü olduğunu ifade eden "motoru yerli değil" eleştirilerini tiye alıp aşağılayıp aslında ne kadar da büyük şeyler yapıldığını göstermek için kastırmak. Saman ithal ediliyor dendiğinde tık yok tabi...
Apronda deve kesmişlerdi. Burada da bulurlar kesecek bir şey artık...
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YoldaşNapolyon 1 yıl Serdar
Saman ithal etmek büyük problem ve her türlü eleştiriyi hak ediyor ama bunu Tai'nin Roketsan'ın projelerinin altında yapmak..
İşte bu doğru değil.
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CoreXXX 1 yıl
tainin motoru yerlimi:)
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bigen 1 yıl
Yeni nesil ucak gelistieilmesi 100 milyarca $ ı buldugunu düsünürsek bayaa mütevazi bir rakam
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faniseyler 1 yıl
Bence üniversiteler böyle ülkemiz açısından kritik teknolojilerle daha çok gündeme gelmeli.
Proflar bu konuda kendilerini ve talebelerini eğitmeli donatmalı.
Yoksa karma tuvaletlerle gündeme gelmemeli.
Eskiden bir yere medrese açılsa oraya ilm gelir toplum daha bilgili olurdu. Biz bir yere Üniversite kuruyoruz orası bozulmaya başlıyor tuhaf değil mi?
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KaleyDeskop 1 yıl en beğenilen
motor yerli değil o yüzden ıgıggıügü...
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Güzel gelişme Tai Üniversiteler ile dirsek temasını daha da artırmalı.
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