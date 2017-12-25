TAI geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor: Uludağ Üniversitesi’ne yeni merkez

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Temel Kotil’in gelişi ile birlikte Üniversite işbirliklerine daha fazla önem veren ve sektördeki yetişmiş iş gücünü artırmak adına deyim yerindeyse elini taşın altına sokmaya başlayan TAI, bu sayede ülke adına gelecekte büyük önem taşıyacak projeler için önemli çalışmalara imza atıyor.





Kısa bir süre önce İTÜ ve ODTÜ ile bir takım projeler açıklayan TAI, şimdi de Uludağ Üniversitesi’ne adım attı. Görükle Kampüsü’nde yer alan Araştırma Vadisi’nde TAI’ye bir yer tahsis edildi. Buraya bir araştırma merkezi kuracak olan şirket, öğrencilere doğrudan ulaşma şansı bulacak.





Uzay ve Havacılık Alanında Yetişmiş İş Gücü

Uzay, havacılık, elektronik, makine ve endüstri gibi bölümlerden oluşan 200’e yakın öğrenci yarı zamanlı olarak merkezde çalışmaya başlayacak. Bu sayede okuldan mezun olduklarında hem sektörel anlamda tecrübe sahibi olacaklar hem de direkt TAI’de çalışma imkanı bulmuş olacak. Ayrıca akademik anlamda yapılacak çalışmaları da destekleyecek olan TAI, uzay ve havacılık anlamındaki çalışmalar için TAI’nin Görükle Kampüsü’ndeki merkezi ve diğer üretim tesisleri kullanıma açılacak. Bir başka deyişle TAI, uzay ve havacılık alanında yetişmiş iş gücüne katkı sağlamak adına elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor.





Bilindiği üzere Türkiye’nin gelecek adına şimdilik en büyük proje Milli Muharip Uçak. Bu süreçte de ciddi bir iş gücüne ihtiyaç olacak. İngiltere’den gelecek 450 adam yılı kapsayan Tornada ekibindeki mühendisler için 156 milyon dolar ödeme yapacağız. Bunun dışında 1000 adam yıllık mühendis diğer ülkelerden gelerek ülkemizde istihdam edilecek. Ayrıca yetişmek üzere de 3000 - 4000 kişilik bir kadronun istihdamı ön görülüyor. Eğer siz de uzay alanında bir kariyer hedefliyorsanız tünelin ucunun aydınlık olduğunu belirtebiliriz.