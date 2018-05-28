TAI, yeni insansız hava aracı ANKA-S için etkileyici bir tanıtım videosu yayınladı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI), uydudan kontrol kabiliyeti gibi pek çok kayda değer özelliğe sahip olarak geliştirdiği ANKA-S için yeni bir tanıtım videosunu yayınladı. Geçtiğimiz aylarda kabul testleri başarıyla tamamlanan ve THK’ya teslim edilen ANKA-S, 30.000 feet irtifaya kadar yükselebiliyor.

TAI tarafından yayınlanan videoya göre ANKA-S, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda 18 saat kesintisiz görev kabiliyetine sahip. 3 kişi ile 45 dakikada göreve hazır hale getirilebilen ANKA-S’in görüntüleme sisteminde ASELSAN üretimi yüksek çözünürlüklü FLIR (Forward Looking InfraRED) olan CATS kullanılıyor.

Link kaybı durumunda tanımlı meydanlara otonom iniş yapabilme gibi otonom özelliklere sahip olan ANKA-S, sahip olduğu sistem sayesinde 6 km uzaktan insan teşhisi yapabiliyor. 17.5 metre kanat açıklığına ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-S, taşıdığı telsiz rölesi ile farklı alanlarda görev yapmakta olan kara birliklerinin birbirleri ile iletişimine de destek sağlıyor.

İşte TAI tarafından ANKA-S için hazırlanan etkileyici tanıtım videosu: