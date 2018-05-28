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TAI, yeni insansız hava aracı ANKA-S için etkileyici bir tanıtım videosu yayınladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI), uydudan kontrol kabiliyeti ve tam otonom yetenekleriyle öne çıkan yeni insansız hava aracı ANKA-S'in yeteneklerini tanıtan yeni bir video yayınladı. İşte ANKA-S:
12 ay
7,7b
1
30
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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TAI, yeni insansız hava aracı ANKA-S için etkileyici bir tanıtım videosu yayınladı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI), uydudan kontrol kabiliyeti gibi pek çok kayda değer özelliğe sahip olarak geliştirdiği ANKA-S için yeni bir tanıtım videosunu yayınladı. Geçtiğimiz aylarda kabul testleri başarıyla tamamlanan ve THK’ya teslim edilen ANKA-S, 30.000 feet irtifaya kadar yükselebiliyor.

TAI tarafından yayınlanan videoya göre ANKA-S, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda 18 saat kesintisiz görev kabiliyetine sahip. 3 kişi ile 45 dakikada göreve hazır hale getirilebilen ANKA-S’in görüntüleme sisteminde ASELSAN üretimi yüksek çözünürlüklü FLIR (Forward Looking InfraRED) olan CATS kullanılıyor.

Link kaybı durumunda tanımlı meydanlara otonom iniş yapabilme gibi otonom özelliklere sahip olan ANKA-S, sahip olduğu sistem sayesinde 6 km uzaktan insan teşhisi yapabiliyor. 17.5 metre kanat açıklığına ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-S, taşıdığı telsiz rölesi ile farklı alanlarda görev yapmakta olan kara birliklerinin birbirleri ile iletişimine de destek sağlıyor.

İşte TAI tarafından ANKA-S için hazırlanan etkileyici tanıtım videosu:

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zx636 12 ay en beğenilen
TAI dünya çapında bir marka olma yolunda ilerliyor , gurur duyuyorum kendileriyle
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1Teknik 12 ay
"Kuyruk ucundaki boyayı süren fırçanın Çin üretimi olduğu belli oluyor. Demek ki yerli ve Milli değil. Banane ya indirip kırın bunu, istemezük" diyen biri çıkmadı mı ? Çok şaşırdım :)))
"Kuyruk ucundaki boyayı süren fırçanın Çin üretimi olduğu belli oluyor. Demek ki yerli ve Milli değil. Banane ya indirip kırın bunu, istemezük" diyen biri çıkm...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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AKTeknisyen 12 ay interwap
İlk versiyonlar için bu geçerli idi sonra PD-170 adı ile motor geliştirildi.
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DH Misafiri 11 ay
herkes alacak
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muammer816 11 ay
emeği geçen herkesi tebrik ederim ayrıca teşekkür ederim.umarım bir an evvel üst düzey silahlarla donatılabilir ve ordumuza teslim edilebilir.
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a.f.y. 12 ay
Niye yerli diyenler olmuş. Tek cümle: " Yerli olarak yapmadığın, dışarıdan aldığın her şey aslında senin değildir. "
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lvlono 12 ay
Çin üretimi bir fırçayla göz boyamak.
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lvlono 12 ay
Biz buna; YERLİ montaj ve YERLİ yazılım tercümesi diyelim. Ama MİLLİ diyemeyiz. Yerli üretim bir İHA mı daha ucuz, yoksa dışarıdan komplesini almak mı? bunun muhasebesini yapmalıyız.
Öte yandan; Savaşarak, kan dökülerek kazanılan bu toprakların kurumlarını satmak da MİLLİyetçilik derecesinin gerçek bir göstergesi.
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xabc 12 ay lvlono
bunların da karın ağrısı bitmedi bir türlü. yapıyorlar işte, çatlasanız da yapıyorlar, patlsanız da.
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wtersad 12 ay
@Smart1978 Bu yerli takıntısı nerden geliyor bilmiyorum ama global dünyada bu kadar yerli yerli diye tutturmanın manasız olduğunu düşünüyorum. Yeterki dünyadaki iha lardan daha üstün bir iha üretelim neresi ne kadar yerli önemsiz. Mühim olan kesintisiz ve Türkiyede üretim. Yazılım da yeni baştan bir yazılım yazma programı icat edilmediği sürece tabiki de yazılım çeviri olmaya devam edecek. Boş konuşmak yerine iha nın camını bile silecek micro fiber bez üretin ondan sonra konuşun
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1BilimAdamı 12 ay
Tai hernekadar devlet elinde sayılsada tarafsız kalmaya devam etmeli , bayraktar gibi olmamalı
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FatihAsl 12 ay
Bunun neresi Milli, Proje daha hazırlık aşamasında Latin alfabesi ile hazırlanmış. CHP iktidarında Milli Alfabe ile %100 milli uçak üretilecek :)
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1Teknik 12 ay
"Kuyruk ucundaki boyayı süren fırçanın Çin üretimi olduğu belli oluyor. Demek ki yerli ve Milli değil. Banane ya indirip kırın bunu, istemezük" diyen biri çıkmadı mı ? Çok şaşırdım :)))
1 Yanıt Yanıtla +31
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Spider_hip 12 ay 1Teknik
Bunlar gururumuz bizim. Ama bazen de tam tersi oluyor, bir tek boyayı süren fırça yerli oluyor ama %100 yerli diye tanıtılıyor, ona da millet tepki göstermekte haklı yani. Örneğin şu yerli arama motoru fiyaskolarında fırça bile yerli değilken bir milli sömürüsü denendi durdu.
2 Yanıt Yanıtla +3
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Ulfast 12 ay
Yalnız videodaki logo muazzam olmuş.
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