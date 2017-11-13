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TAI'den Rusların yeni gözdesi ile önemli sivil havacılık anlaşması

TAI, Rusya’nın önemli havacılık şirketlerinden olan IRKUT firması ile stratejik işbirliği ve ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor? IRKUT neler yapıyor?
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TAI'den Rusların yeni gözdesi ile önemli sivil havacılık anlaşması
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ile Rusya merkezli IRKUT arasında Dubai Airshow 2017 kapsamında önemli bir anlaşmaya varıldı. Daha önce Cumhurbaşkanı’nın Rus şirket için ortaklık yapma çağrısına yanıt veren TAI, fuar kapsamında önemli işbirliği görüşmesini resmiyete dökmüş oldu.


TAI Genel Müdürü Temel Kotil’in de bizzat yer aldığı anlaşma ile iki şirket sivil havacılık alanında stratejik işbirliği ve ortaklık için bir metin imzaladı. Ruslar’ın MC-21 olarak adlandırdığı global pazarda ise MS-21 adıyla satılması planlanan yolcu uçağı MS-21’lerin üreticisi Irkut şirketi. Haliyle TAI Boeing firmasıyla olduğu gibi uçağın bazı birimlerinin üretilmesi aşamasında tedarikçi olarak bir rol üstlenebilir.


2016 yılında sertifikasyon testleri tamamlanan MS-21 yolcu uçağı için Türkiye’nin de satın alma planları yaptığı ifade edilmişti. Çift motorlu yolcu uçağı, 200 yolcu kapasiteli. Birim maliyeti içinse 72 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ruslar, uçağın ARGE çalışmalarına 4.6 milyar dolar seviyesinde bir para harcamış.


Rusya’nın uzun yıllardır kullandığı ve karıştığı kazalar nedeni ile uçan tabut diye ünlenen Tuploev TU-154’lerin yerini alması planlanan yolcu uçağı, yakıt tüketimi anlamında da bir hayli iddialı olarak gösteriliyor. TUSAŞ, Boeing 787 Dreamliner’ın irtifa dümeni, Airbus A320Neo’nun Pratt and Whitney tarafından geliştirilen Motor Kabuğu’nun tasarımı ve üretimi, Airbus A350 XWB’nin kanatçık tasarımı ve üretimi, Airbus A320’nin arka gövde üretimi gibi önemli işlerde tek başına projeyi yürüterek tecrübe kazandı.

Rusların yeni yolcu uçağından ilgi çekici görüntüler galerimizde; 


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stalker(1979) 1 yıl
Bence de daha mantıklı. Hükümetin Dornier 328'den yerli yolcu uçağı yapma olayı hataydı bence. 1993 şartlarına göre tasarlanmış bir uçak 2020'li yıllarda Türkiye ye ne kadar hitap edebilirdi ki? Rusların IRKUT MS-21'i günümüz şartlarına göre yapılmış.
irkut ms-21'nin rakipleri airbus a320 ve Boeing 737-8. Türkiye'de buna benzer bir uçak yapmalı.
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bytradm 1 yıl
asyanın önde gelen ülkeleri ;avrupanın airbus'u gibi şirket kursa
hiç fena olmazdı.
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