TAI'den Rusların yeni gözdesi ile önemli sivil havacılık anlaşması

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ile Rusya merkezli IRKUT arasında Dubai Airshow 2017 kapsamında önemli bir anlaşmaya varıldı. Daha önce Cumhurbaşkanı’nın Rus şirket için ortaklık yapma çağrısına yanıt veren TAI, fuar kapsamında önemli işbirliği görüşmesini resmiyete dökmüş oldu.





TAI Genel Müdürü Temel Kotil’in de bizzat yer aldığı anlaşma ile iki şirket sivil havacılık alanında stratejik işbirliği ve ortaklık için bir metin imzaladı. Ruslar’ın MC-21 olarak adlandırdığı global pazarda ise MS-21 adıyla satılması planlanan yolcu uçağı MS-21’lerin üreticisi Irkut şirketi. Haliyle TAI Boeing firmasıyla olduğu gibi uçağın bazı birimlerinin üretilmesi aşamasında tedarikçi olarak bir rol üstlenebilir.





2016 yılında sertifikasyon testleri tamamlanan MS-21 yolcu uçağı için Türkiye’nin de satın alma planları yaptığı ifade edilmişti. Çift motorlu yolcu uçağı, 200 yolcu kapasiteli. Birim maliyeti içinse 72 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ruslar, uçağın ARGE çalışmalarına 4.6 milyar dolar seviyesinde bir para harcamış.





Rusya’nın uzun yıllardır kullandığı ve karıştığı kazalar nedeni ile uçan tabut diye ünlenen Tuploev TU-154’lerin yerini alması planlanan yolcu uçağı, yakıt tüketimi anlamında da bir hayli iddialı olarak gösteriliyor. TUSAŞ, Boeing 787 Dreamliner’ın irtifa dümeni, Airbus A320Neo’nun Pratt and Whitney tarafından geliştirilen Motor Kabuğu’nun tasarımı ve üretimi, Airbus A350 XWB’nin kanatçık tasarımı ve üretimi, Airbus A320’nin arka gövde üretimi gibi önemli işlerde tek başına projeyi yürüterek tecrübe kazandı.

Rusların yeni yolcu uçağından ilgi çekici görüntüler galerimizde;