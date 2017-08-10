TAI’den jet motorlu Hürkuş müjdesi!





Türkiye’nin yeni nesil temel eğitim uçağı olarak geliştirilen sonrasında silahlı versiyonu ile operasyonal görevler de üstlenmesi sağlanan Hürkuş projesi, ülkemize tecrübe kazanma adına çok önemli bir kilometre taşı oldu. Özellikle ülkemizdeki coğrafi koşullar gereği maliyeti düşürmesi adına büyük avantaj taşıyan silahlı Hürkuş (Hürkuş-C), Roketsan tarafından geliştirilen akıllı mühimmatları ile şimdiden bazı operasyonlarda görev almaya da başladı.

Pervaneli motora sahip uçak aslında birçok açıdan avantajlara sahip olsa da demode bulunup kamuoyu tarafından biraz acımasızca eleştirilmişti. Bu eleştirilere bir yanıt niteliği taşıması adına mıdır bilinmez, TUSAŞ, kendi iç kaynakları ile Hürkuş’un jet motorlu versiyonu için de çalışmalara başlamış.

Ne kadar gerekli olduğu tartışmaya açık bir konu olsa da sonuçta bu da TUSAŞ’ın tecrübe kazanması adına son derece önemli bir proje olacaktır ancak Türk Hava Kuvvetleri’nin TUSAŞ’tan böylesi bir isteği olmadığı da belirtiliyor Yine de ortaya konulacak ürün, ABD’nin tank avcısı diye ünlenen A-10’larına benzer bir model olacak ve üzerine konumlanacak silahlar ile niş bir kullanım alanı elde edebilir. ABD, A-10’ları modernize ederek 2040 yılına kadar kullanmayı planlıyor.

Hürkuş’un silahlı versiyonları 2018 yılında TSK envanterine girmiş olacak. Temel Kotil’in açıklamalarına göre geliştirilecek jet motorlu Hürkuş versiyonu da diğer modellerde olduğu gibi öncelikle eğitim uçağı olarak tasarlanacak. Sonrasında farklı amaçlar için geliştirilecek.