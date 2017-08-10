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TAI’den jet motorlu Hürkuş müjdesi!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den Hürkuş’un jet motorlu versiyonu için müjde geldi. TAI, kendi özkaynakları ile Hürkuş’un jet motorlu versiyonunu geliştirmek için çalışmalara başladı.
1 yıl
12,2b
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104
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TAI’den jet motorlu Hürkuş müjdesi!

Türkiye’nin yeni nesil temel eğitim uçağı olarak geliştirilen sonrasında silahlı versiyonu ile operasyonal görevler de üstlenmesi sağlanan Hürkuş projesi, ülkemize tecrübe kazanma adına çok önemli bir kilometre taşı oldu. Özellikle ülkemizdeki coğrafi koşullar gereği maliyeti düşürmesi adına büyük avantaj taşıyan silahlı Hürkuş (Hürkuş-C), Roketsan tarafından geliştirilen akıllı mühimmatları ile şimdiden bazı operasyonlarda görev almaya da başladı.

Pervaneli motora sahip uçak aslında birçok açıdan avantajlara sahip olsa da demode bulunup kamuoyu tarafından biraz acımasızca eleştirilmişti. Bu eleştirilere bir yanıt niteliği taşıması adına mıdır bilinmez, TUSAŞ, kendi iç kaynakları ile Hürkuş’un jet motorlu versiyonu için de çalışmalara başlamış.

Ne kadar gerekli olduğu tartışmaya açık bir konu olsa da sonuçta bu da TUSAŞ’ın tecrübe kazanması adına son derece önemli bir proje olacaktır ancak Türk Hava Kuvvetleri’nin TUSAŞ’tan böylesi bir isteği olmadığı da belirtiliyor Yine de ortaya konulacak ürün, ABD’nin tank avcısı diye ünlenen A-10’larına benzer bir model olacak ve üzerine konumlanacak silahlar ile niş bir kullanım alanı elde edebilir. ABD, A-10’ları modernize ederek 2040 yılına kadar kullanmayı planlıyor.

Hürkuş’un silahlı versiyonları 2018 yılında TSK envanterine girmiş olacak. Temel Kotil’in açıklamalarına göre geliştirilecek jet motorlu Hürkuş versiyonu da diğer modellerde olduğu gibi öncelikle eğitim uçağı olarak tasarlanacak. Sonrasında farklı amaçlar için geliştirilecek.


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İl teber 1 yıl NoobEater
NoobEater
öncelikle hürkuş yerli filan değildir.
bu korenin kt-1'i:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu da bizim hurkus:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

muhtemelen bunun jet motorlu verisiyonu da korelilerden alınacak :)

Vay anasını ikisinde de pervane ve kanat var. Aynı uçak bunlar.
NoobEateröncelikle hürkuş yerli filan değildir.bu korenin kt-1'i:bu da bizim hurkus:
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Emre The Sorcerer 1 yıl NoobEater
Vay be harikasınız. Renkleri benziyor, pervaneleri var, kanatları benziyor. Gerçekten aynısı.
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ilkerinanç 1 yıl
lan arkadaş bir kere de yapanı yapılanı eleştirmeyin de ya bunu biz bu güne kadar niye yapmadıkta sene 2017 olmuş bunları konuşuyoruz diye sorgulayın be,şaşırtın beni bi kere...
lan arkadaş bir kere de yapanı yapılanı eleştirmeyin de ya bunu biz bu güne kadar niye yapmadıkta sene 2017 olmuş bunları konuşuyoruz diye sorgulayın be,şaşırt...
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Yanıtla +34
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Lotusx 1 yıl
SNC-TAI'nin ABD T-X projesi için sunduğu Freedom Aircraft'ın prototipi/modeli (Hürjet de diyebiliriz):
twitter.com/...
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cepniturk 1 yıl
Jet uçak projelerimize güzel bir ilk adım.
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RavenoLL 1 yıl
önce 1.3 dizel motor üretelim de jet motoru eksik kalsın
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Stadhouder 1 yıl
Kimin jet motorunu kullnacaklar acaba ?Guneyimizde PKK devleti kurdurtmaya calisan Abdden mi yoksa teroristlerin pkk pacavralarini alip sokaklarinda ozgurce dolasabildikleri , fetoculeri saklayan avrupa ulkelerinden mi ?Rus motoru demeyin rus motorlari demode , alamayiz , ayrica yakiti likir likir iciyor.
Ben tek alternatifin Rolls Royce grubu yani İngiltere oldugunu dusunuyorum.Ancak uzun vadede -15 20 sene - kendimiz yuksek itki ureten bir motor yapabiliriz.
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DH Misafiri 1 yıl
Tai nin videosu var yerli tasarım detaylı bakarsanız farklıdır. Simdi ben onlara tesla aslında mercedesten araklamış desem bana gülerler kızarlar savaş açarlar çunki onlar Türk olmamakla birlikte bu ülkeyede düşmanlar nokta!
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beyazsoy 1 yıl
Tamam AKP satın alıp geliştirerek Türkleştiriyor peki, adamların ellerine 100 yıllık modernleşme diye yuturdugunuz akımdan adam akıllı mühendis mi verdiniz de adamları eleştiriyorsunuz. hangi üniversiteniz bilim üretiyor AKP gelene (ilk on senesi de dahil) kadar başörtüsü ile uğraşan üniversiteleriniz bilime ne katkı sunmuş .. oturup bunları tartisacaginiza tek bilenen beyaz Türk geleneği ile eleştiri.. başka bir şey Yok )))
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` quaD. 1 yıl
Konu ucak
Biri demis laik biri demis basortu biri demis aynisi . Bravo size .
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BekirHan 1 yıl

Yav güzel hoşta haber başlığına niye A10 fotoğrafı koyuyorsunuz. Bari kendi fotosunu koyun uçağın nasıl olsa Hürkuş tan üretilecek.
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Pal 1 yıl
Pır pır uçak yapmışız yıl 2017. Onu da koreden araklamışız. Ahalimizi tebrik ederim.
Jet de yaparız eminim üstelik hoşafla çalışanını.
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Bir Sevdadır Türkiye 1 yıl
Uçurtmanın ucuna kalaşnikof bantlasam bundan daha tehditkar olur
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