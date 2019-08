THQ Nordic önemli bir stüdyoyu bünyesine kattı

Grid, Red Faction, Generation Zero ve This War of Mine gibi başarılı yapımların geliştiricisi olan THQ Nordic önemli bir adım atıyor ve uzun dönem ortağı olan Gunfire Games stüdyosunu bünyesine katıyor.

Önemli adım

Gunfire Games stüdyosu 2014 yılında Vigil Games ekibi tarafından kuruldu ve 2015 yılında Darksiders II: Deathinitive Edition için THQ Nordic ile iş birliği yaptı. Bu dönemde yıldızı yükselen stüdyo 2018 yılında Darksiders 3 oyununu piyasaya sürmüştü.

Ayrıca Bkz.

"Google Play uygulamalarına etiket desteği geliyor"

Gunfire Games geleneksel oyunların yanı sıra sanal gerçeklik konusunda da başarılı. Chronos yapımı Game Informer tarafından yılın en iyi VR oyunu seçilmişti. Stüdyo ağırlıklı olarak aksiyon RPG ve sanal gerçeklik alanlarında çalışıyor.

THQ Nordic satın alım ile birlikte bu iki alanda güçlü bir ekibe sahip olmuş oldu. Gerçi bir ortaklık uzun süredir vardı ancak bu sayede lisanslar ve oyun motorları da THQ Nordic bünyesine geçmiş oldu. Gunfire Games ayrı bir iştirak olarak hayatına devam edecek.

THQ Nordic önümüzdeki dönemde etkileyici aksiyon RPG ve VR oyunları piyasaya süreceğini belirtti. Bu da muhtemel bir Darksiders 4 yapımı için umut ışığı doğurmuş oldu.