THY’den Lego’lu uçuş emniyet videosu

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Türkiye’nin en değerli ikinci şirketi konumundaki Türk Hava Yolları, dünyanın en değerli oyuncak markası Lego ile işbirliğine gitti. THY yolculuklarında Lego Filmi kahramanlarıyla hazırlanan emniyet videosu oynatılacak.

Türk Hava Yolları, hâlihazırda uçuşlarında Vine yıldızı Zach King tarafından hazırlanan uçuş emniyet videosunu yolcularına izletiyor. Yaklaşık iki yıldır her uçuştan önce oynatılan bu video sonunda yenilendi.

Geçtiğimiz ay fragmanı yayınlanan ve 2019 yılında çıkacağı açıklanan "Lego Filmi 2" kahramanlarını videoda görüyoruz. Batman, Superman ve Joker gibi önemli kahramanlar da Lego karakteri olarak uçuş emniyet videosunda yer alıyor. Türk Hava Yolları’nın YouTube kanalına yüklenen video, önümüzdeki günlerde tüm uçuşlardan önce yolculara izletilecek.