Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

THY’den Lego’lu uçuş emniyet videosu

Türk Hava Yolları, yolculuklardan önce izlettiği uçuş emniyet videosunu yeniledi. Vine yıldızı Zach King tarafından hazırlanan video kaldırılacak. Lego Filmi kahramanlarının videosu izletilecek
9 ay
2,1b
1
18
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

THY’den Lego’lu uçuş emniyet videosu
Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin en değerli ikinci şirketi konumundaki Türk Hava Yolları, dünyanın en değerli oyuncak markası Lego ile işbirliğine gitti. THY yolculuklarında Lego Filmi kahramanlarıyla hazırlanan emniyet videosu oynatılacak.

Türk Hava Yolları, hâlihazırda uçuşlarında Vine yıldızı Zach King tarafından hazırlanan uçuş emniyet videosunu yolcularına izletiyor. Yaklaşık iki yıldır her uçuştan önce oynatılan bu video sonunda yenilendi.

Geçtiğimiz ay fragmanı yayınlanan ve 2019 yılında çıkacağı açıklanan "Lego Filmi 2" kahramanlarını videoda görüyoruz. Batman, Superman ve Joker gibi önemli kahramanlar da Lego karakteri olarak uçuş emniyet videosunda yer alıyor. Türk Hava Yolları’nın YouTube kanalına yüklenen video, önümüzdeki günlerde tüm uçuşlardan önce yolculara izletilecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Captain_Ivy 9 ay en beğenilen
Dünya genelinde fenomen olmuş mercileri kullanmayı iyi biliyor THY.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 9 ay
Valla çok eğlenceli olmuş
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 9 ay
muazzam.
3d rendermi, stop motionmu anlamadım
çok kaliteli
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Suzuya.Juuzou 9 ay
türkiyede iyiye giden tek şey bu firma sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
secrecy 9 ay
Çok güzel reklam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 9 ay
süper olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burgfb 9 ay
Süper olmuş :D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YalamaYapanVida 9 ay
Çöp olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Booker DeWitt 9 ay
İşi bilmeyeni güzel kandırıyorlar böyle reklamlarla. Batmasalar bari.

Edit: Videoyu izledim. "Can yeleklerinizi giyince hemen şişirin" demiş. Nasıl topluca intihar ederiz temalı bir video olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gambit666 9 ay
THY ve TGS acaba uçuş güvenliğine ve emniyetine dikkat ediyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 9 ay gambit666
THY baya dikkat ediyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus626emre 9 ay
Mükemmel
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 9 ay
Efsane olmuş :) birde lego oyuncak ucak yapsalarmis tam olurmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 9 ay en beğenilen
Dünya genelinde fenomen olmuş mercileri kullanmayı iyi biliyor THY.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2104 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türk Hava Yolları, lego ve
7 etiket daha lego filmi lego filmi 2 turkish airlines THY sosyal medya Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti 2019'da geliyor 9 ay Bir Android telefona iPhone ile aynı parayı verir misiniz? 9 ay Yeni silahlar, oyun modları ve daha fazlasıyla Fortnite v5.10 güncellemesi! 9 ay The Walking Dead oyunu Final sezonunun 15 dakikalık demosu çıktı 9 ay A101'de satılacak Honor 9 Lite'ı inceledik! 9 ay Microsoft'un Your Phone uygulaması ile Android cihazınızdaki dosyalara kolayca erişebileceksiniz 9 ay Playstation Plus Ağustos 2018 ücretsiz oyunları açıklandı 9 ay Filipinler Başkanı 6 milyon dolar değerindeki lüks otomobilleri parçalattı 9 ay Google, Çin'e özel ''sansürlü arama motoru'' geliştiriyor 9 ay ASUS Rog Strix B450F Gaming Anakart İncelemesi 9 ay Fransa okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı 9 ay Turkcell Kopilot, sürücülerin en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor 9 ay NASA'nın "Mars evi" yarışmasında finale kalan 5 tasarım 9 ay Huawei, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi oldu 9 ay Metrobüs 2.0 yükleniyor: Mercedes'in elektirkli otobüsü eCitaro 9 ay Youtube'un Android uygulamasına, videoları atlamak için ekran kaydırma özelliği geliyor 9 ay Silikon Vadisi'nin en önemli ölü şirketi: General Magic [Bölüm-2] 9 ay Microsoft Edge kullanıcıları artık kişisel hesaplarına Windows Hello ile girebilecekler 9 ay Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona dayandı 9 ay Dropbox profesyonel kullanıcılar için kapasiteyi yükseltiyor 9 ay GÖRÜNTÜLENEN THY’den Lego’lu uçuş emniyet videosu Sonraki Google’dan üreticilere: Çentik sayısı en fazla iki olacak 9 ay Ulaşımda tek kart dönemi için İstanbulkart, Türkiyekart oluyor 9 ay Google Clock'a Spotify desteği geldi! Artık alarmlarınızı Spotify parçalarınızla kurabileceksiniz 9 ay Çinli hackerlar bu kez ''geleneksel posta'' üzerinden saldırdı 9 ay Inno3D yeni Nvidia ekran kartları için hazırladığı soğutucusunu paylaştı 9 ay Tesettür abiyelerde hangi renkler yeni sezonda moda? 9 ay Apple'ın tarihi rekoruna sadece 1 dolar kaldı 9 ay Game of Thrones'un son sezonu hakkında yeni detaylar paylaşıldı 9 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin küçük çentiklisi geliyor 9 ay Logitech üst seviye mikrofon üreticisi Blue Microphones’u satın aldı 9 ay Yılın ikinci çeyreğinde Apple hedefleri tutturdu 9 ay Venom filminin yeni fragmanı yayımlandı 9 ay Tesla'nın büyüme stratejisi Amazon'u andırıyor 9 ay Nintendo Switch satışları 20 milyona ulaştı 9 ay Saç dökülmesinden sorumlu gen kanser tedavisinde kullanılabilir 9 ay Apple Pay kullananlar iki yıl içinde 225 milyona çıkacak 9 ay 2si1 | Buradayız! 9 ay Akıllı telefon boyutundaki dizüstü bilgisayar GPD Pocket'in yeni modeli çıktı! 9 ay Seat Arona ve İbiza da dijital gösterge paneline kavuşuyor 9 ay İnternet tabanlı servisler hava yolu şirketlerine 15 milyar dolar kazandırabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim