T-Mobile'ın müşterilerini aldatan şeytani planına 40 milyon dolar ceza kesildi

Alman GSM operatörü T-Mobile'ın, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle kullanıcılarını aldattığı ortaya çıktı. Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden biri olan T-Mobile'ın, sinyal problemi yaşadığı kırsal alanlardaki müşterilerinin aramalarında, sahte çağrı sesi kullanarak telefonu çalıyormuş gibi gösterdiği belirlendi.

T-Mobile'ın sahte çağrı sesi skandalı

Aranan kişiye ulaşılamadığına dair bir bant kaydının dinletilmesi gerekirken, müşterilerin sahte çağrı sesini dinleyerek telefona cevap verilmiyormuş hissine kapılmasının sağlandığı bu sistem T-Mobile'a büyük ceza getirdi. ABD'de yaşanan bu olay, müşterilerin arama yaptıklarını ve karşı tarafta bu aramaların görünmediğine dair şikayetler yapması sonucundaki incelemelerden sonra ortaya çıktı.

Federal İletişim Kurulu (FCC) olaya el atarak T-Mobile'ın, özellikle kırsal alandaki müşterilerini kandırdığı gerekçesi 40 milyon dolar ceza ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca T-Mobile kırsal alanlardaki şebeke problemlerini gidereceğine dair bir sözleşmeye de imza attı.

https://www.slashgear.com/t-mobile-gets-40-million-fine-for-fake-ring-tones-connections-17527584/