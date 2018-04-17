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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

T-Mobile'ın müşterilerini aldatan şeytani planına 40 milyon dolar ceza kesildi

T-Mobile, sinyal problemi yaşadığı bölgelerde müşterilerine sahte çağrı sesi dinlettiği gerekçesiyle 40 milyon dolar ceza ödeyecek. Şeytanın bile aklına gelmeyecek planın detayları haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Alman GSM operatörü T-Mobile'ın, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle kullanıcılarını aldattığı ortaya çıktı. Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden biri olan T-Mobile'ın, sinyal problemi yaşadığı kırsal alanlardaki müşterilerinin aramalarında, sahte çağrı sesi kullanarak telefonu çalıyormuş gibi gösterdiği belirlendi.

T-Mobile'ın sahte çağrı sesi skandalı

Aranan kişiye ulaşılamadığına dair bir bant kaydının dinletilmesi gerekirken, müşterilerin sahte çağrı sesini dinleyerek telefona cevap verilmiyormuş hissine kapılmasının sağlandığı bu sistem T-Mobile'a büyük ceza getirdi. ABD'de yaşanan bu olay, müşterilerin arama yaptıklarını ve karşı tarafta bu aramaların görünmediğine dair şikayetler yapması sonucundaki incelemelerden sonra ortaya çıktı.
Federal İletişim Kurulu (FCC) olaya el atarak T-Mobile'ın, özellikle kırsal alandaki müşterilerini kandırdığı gerekçesi 40 milyon dolar ceza ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca T-Mobile kırsal alanlardaki şebeke problemlerini gidereceğine dair bir sözleşmeye de imza attı.

https://www.slashgear.com/t-mobile-gets-40-million-fine-for-fake-ring-tones-connections-17527584/ Yorum Yaz
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AI Programmer 1 yıl en beğenilen
Bizde aynısı olsa firma yoluna aynen devam eder
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s_mail 1 yıl
bizdekilere vergi affı gelir. elalemin kafir! ülkesinde ise adalet tıkır tıkır işler.
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Kerim5100 1 yıl
"Kandırıldık" diyememişler mi?
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Quota 10 ay
Vay şerefsizler.
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mahmut716 1 yıl
volkswagen 'dan sonra 2. vurgun
o değil de hep amerikalılar ortaya çıkarıyor, ne iş?
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Vega 1 yıl
Daha öncede kullanıcıların internetini yavaşlattığı için ceza yemişti T-mobile.
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snoppy 1 yıl
Avukatları savunamamış mı? "Fetö yaptı" de geç.
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igetsky 1 yıl
Tmob = metropcs
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jasonn123 1 yıl igetsky
kırsal kesin diyo yani arizona dahil
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zolzauza 1 yıl
Almanlar cozuttu. Siemens ve Mercedes rüşvet skandalı, VW emisyon ve dsg skandalı...
Şimdide T-Mobile.
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AMC 1 yıl
Bizde olsa ödül verirlerdi
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Kerim5100 1 yıl
"Kandırıldık" diyememişler mi?
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idombayci 1 yıl
Türkiyede çok mu farklı. Birkaç kez çağrı sesinden sonra karşı tarafın telefonu yeni çalıyor. Avea kullanıyorum.
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ezimuse 1 yıl idombayci
Volte kullanın çalmadan kapatın. Karşı tarafta da çalmadan cevapsız çağrı görünsün
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ezimuse 1 yıl
Almanlar skandallar ile anılır oldu artık. 😂
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t-mobile, gsm operatörü ve
5 etiket daha cep telefonu sinyal problemi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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