Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından sağlanan TR uzantılı alan adlarının ODTÜ’nün elinden alınması gündemde. Peki ODTÜ yetkiyi kime devredecek? Çalışmalar neler?
3 yıl
10,4b
1
170
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Anonymous tarafından Aralık ayından itibaren sürdürülen saldırılar, hizmet alt yapısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından sağlanan TR uzantılı alan adlarına erişimi sekteye uğratmıştı. Bu konuda bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı, ODTÜ’nün risk yönetimi noktasında başarısız olmuş olabileceğine atıfta bulunmuştu.

Türk Bankaları saldırı altında!

27 Aralık 2015 Pazar gecesi itibariyle de saldırıların boyutu daha da artmış ve Anonymous’un resmi Twitter hesabından da paylaşılan bilgilere göre 5 nic.tr sunucusuna eş zamanlı olarak saldırılar gerçekleştirilmiş. TR uzantılı sitelere erişimi neredeyse durma noktasına getiren bu saldırı 5 sunucuda aynı anda 40Gbps trafik oluşturan saldırılar toplamda 200Gbps seviyelerine yakın bir değer ile sunucuları yanıt veremez hale getirmiş.

TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı?


2000 yılından bu yana Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İnternet Kurulu’na bağlı olarak görevini sürdüren DNS Çalışma Grubu, .tr alan adlarına ilişkin politikaları ve kuralları belirleme noktasında yetkilendirilmiş durumda. Alan adlarının tahsisi noktasında yürütüme görevini uygulama işi ise işin en başından itibaren olduğu gibi ODTÜ’nün elinde. Teknik alt yapı da haliyle ODTÜ tarafından sağlanıyor. Türkiye’nin internete bağlandığı 1991 yılından bu yana ICANN ve ODTÜ .tr uzantılı alan adı sağlamakta yetkili durumda.

Son dönemde ODTÜ’nün böylesine sert eleştirilere maruz kalmasının altında ise saldırılar noktasında kurumun gerekli tedbirleri alamadığına yönelik iddialar yatıyor. Devlet eliyle yürütülen bir hizmet olmadığı için de alt yapının verimliliği noktasında hesap sorulamayacağı düşünülüyor.

Kim Yetkilendirilecek?

Nic.tr sisteminin tahsis yetkisini elinde bulundura ODTÜ olsa da aslında yetki BTK’nın elinde. Yani bir anlamda ODTÜ işi BTK’nin yerine gerçekleştiriyor. Devir halinde ise Nic.tr alt yapısı tamamen BTK’ya geçecek ve teknik alt yapıdan, hizmet sağlayan personele kadar kapsamlı bir değişim yaşanacak. Bu süreçte hizmetteki olası bir aksamanın boyutları çok ciddi olabileceği için aslında önemli bir risk unsuru da söz konusu.

Yıllardır bu işi sağlayan ODTÜ, hem bilgi birikimi hem de oturmuş alt yapısı sayesinde küçük aksaklıkların dışında sorunsuz bir şekilde hizmet sunuyordu. Şimdi hükümet ile üniversite arasındaki bir restleşme, ön görülemeyecek problemlere de sebep olabilir. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışmanın yapılması hükümetin gündemine gelecektir.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sefil_Arbaletçi 3 yıl en beğenilen
ODTÜ deki düşünce sırf bazılarının çıkarlarına ters düşünce allem ettiler kallem ettiler kampüsünde 3-4 olay çıkardılar sonra vay efendim gördünüz mü ODTÜ böyle bir üniversite işte.nedenini söyliyeyim ODTÜ de bilginin yanında düşünmeyi de öğretiyorlar bundan korkuyorlar.yoksa Türkiyedeki üniversitelerin yarısını toplasan ODTÜ etmezler diye düşünüyorum.bide o toplasan yarısı etmez dediğim üniversitelerdeki öğrencilerin bazıları "ODTÜ yıkılsın yerine üniversite yapılsın" diye eylem yapmazlar mı,insanın yüzünde bir tebessüm beliriyor :)
ODTÜ deki düşünce sırf bazılarının çıkarlarına ters düşünce allem ettiler kallem ettiler kampüsünde 3-4 olay çıkardılar sonra vay efendim gördünüz mü ODTÜ böyl...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +72
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VeZiLay 3 yıl
DDOS saldırısı sonrasında sistemin tıkanması altyapıda ve tecrübede ciddi eksiklik olduğunu gösteriyor odtü bunlara daha saldırı gerçekleştirmeden kafa yormalıydı saldırı sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar bence bunlar ne odtüye verilsin nede btk ya çok daha profesyonel bir birim kurulsun çünkü bu çok önemli bir konu.
DDOS saldırısı sonrasında sistemin tıkanması altyapıda ve tecrübede ciddi eksiklik olduğunu gösteriyor odtü bunlara daha saldırı gerçekleştirmeden kafa yormalıy...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
sizin dagıtılmalı hainler yuvası diye bahsettiginiz okul dünyadaki en iyi 100 üniversite arasına girebien tek üniversitemiz.dagıtılmalı dediginiz okul türkiyenin teknoloji bilim ve ilerlemelerinin yüzde 50 den fazlasını oluşturuyor.sayın sözde milliyetçi insanlar o üniversitedekiler ülkemizmin her alanda gelişmesi için senden çok çabalıyo bil istedim sen napıyorsun ulusal imajdan bahsedip klavye delikanlılıpı yapmaktan başka
sizin dagıtılmalı hainler yuvası diye bahsettiginiz okul dünyadaki en iyi 100 üniversite arasına girebien tek üniversitemiz.dagıtılmalı dediginiz okul türkiyeni...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 3 yıl
O alan adları ODTÜ'nün elinden alınınca nasıl korunmuş olacak, İman gücüylemi saldırıdan korunacak TR uzantıları? Bakanlık bunu da açıklasın bir zahmet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 3 yıl
konuyu siyasete çekmeden önce bir anlayabilsek :)
benim bildiğim ddos saldırıları engellenemiyor ,abd. dahi engelleyemiyor (diye biliyorum)
ama hack türevi saldırılar çok büyük önem taşıyor ,bunu engelleyemiyorlarsa sorun gerçekten büyük demektir (gerçi microsoft bile hacklenebiliyorsa)

yok vazgeçtim bu konu bence siyasi :)
yani odtü nün başarmadığını başkası ne yaparak başaracak onu bir anlatın
yeterli bir teknolojik alt yapımızın olduğunu zannetmiyorum ,ddos saldırılarının etkisi az olsun isteniyorsa sunuculara yatırım yapmak daha mantıklı gibi geliyor
dün abd. ye çinin yaptığı saldırıları bir müddet izledim ,resmen bilgisayar oyunu gibi adamlar hiç durmadan veriyorlar odunu :)
buna rağmen sistem çökmüyorsa işte başarı budur ,diğer türlü süpermen mi getirilecek de saldırıları engelleyecek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nycha 3 yıl
Soyle bir gercek vardir ki milliyetcilerin bu ulkeye zarari komunistlerden fazla dokunmustur 1940li yillarda yine koyluleri gelistiren bilinclendiren egitimlerini saglayan koy enstitulerini cahilce bir yaklasimla komunist yetistiriyor diye kapattirdiniz simdi de yine onlarin cocuklarini torunlarinin egitimlerini saglayan odtuyu yine ayni sebeple kapattirmak istiyorsunuz ulkemizde o cok az olan bilim faaliyetlerini de bitirilmesini istemekmidir milliyetcilik madem vataninizi seviyorsunuz o zaman bilim faaliyetlerine tumden destek vermeniz lazim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
malibo 3 yıl
Yahu millet küfür hakaret argo herşeyi yazmış sorun yok ama benim yorumum düzeysiz içerik öylemi.Admin koçum ne içiyon söylede biz onu içmeyelim.....Belliki zekaya olumsuz etkisi var.
Konuya yaptığım yorum silinmiş yorumu ve silinme gerekçesini paylaşıyor ve takdiri size bırakıyorum.

""Merhaba, bir mesajınız 'Düzeysiz içeriğinden dolayı mesaj silinmiştir.' nedeniyle silindi. Bu özel mesaj sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Silinen mesajınızın adı: "Cevap: TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı?", içeriği aşağıdadır:

quote:

Orijinalden alıntı: malibo

Şu Odtü denen terörist yuvasını övüp duranlar; rica etsem söylermisiniz? Odtü'nün kaç tane uluslar arası başarısı var ve dünyada başarılı üniversiter sıralamasında Odtü kaçıncı sırada?""

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Helalinden 10 3 yıl
trapspeed
Parola_18
ürüng ayıg toyon Yakında odtüyü yöneten kadroyu imam kadrosundan seçerseler şaşırmayın, Aselsan gibi yerlerin baş mühendisleri felan ya odtü yada itü mezunudur...Ünide terör destekçisi varsa kanun çıkarır alırsın içeri bu kadar basit, İkincisi üniversite ibated yeri değil eğitim yuvası
İkincisi üniversite ibated yeri değil eğitim yuvası ula elin gavuru bile kimsenin ibadetine karışmıyor sorsam müslümanım dersin size ne oluyor ? yukarda tarif ettigim işgalde düşmana el sallayacaklar taifesindensiniz bide işkembeden sallayıp aselsanın başmühendine de iftira atıyor
15 mescit 1 camisi olan okulda basketbol sahasında namaz kılıcam dersen agzını burnunu kırarlar. Bu ibadet özgürlüğü değildir siyasi propagandadır dini kullanmaktır. İktidarın oyunudur.

Hocam kusura bakmayın da 15 mescit nerede 1 cami olduğunu biliyorum tamam da 2 mescit var bildiğim birisi kütüphanenin orda olay çıkartılan yer diğeri hazırlığın altındaki kazan dairesinden bozma oda o kadar mescit varsa öğrenelim biz de kullanırız.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
transverse 3 yıl Helalinden 10
Helalinden 10
trapspeed
Orijinalden alıntı: Parola_18
Orijinalden alıntı: ürüng ayıg toyon Yakında odtüyü yöneten kadroyu imam kadrosundan seçerseler şaşırmayın, Aselsan gibi yerlerin baş mühendisleri felan ya odtü yada itü mezunudur...Ünide terör destekçisi varsa kanun çıkarır alırsın içeri bu kadar basit, İkincisi üniversite ibated yeri değil eğitim yuvası
İkincisi üniversite ibated yeri değil eğitim yuvası ula elin gavuru bile kimsenin ibadetine karışmıyor sorsam müslümanım dersin size ne oluyor ? yukarda tarif ettigim işgalde düşmana el sallayacaklar taifesindensiniz bide işkembeden sallayıp aselsanın başmühendine de iftira atıyor
15 mescit 1 camisi olan okulda basketbol sahasında namaz kılıcam dersen agzını burnunu kırarlar. Bu ibadet özgürlüğü değildir siyasi propagandadır dini kullanmaktır. İktidarın oyunudur.

Hocam kusura bakmayın da 15 mescit nerede 1 cami olduğunu biliyorum tamam da 2 mescit var bildiğim birisi kütüphanenin orda olay çıkartılan yer diğeri hazırlığın altındaki kazan dairesinden bozma oda o kadar mescit varsa öğrenelim biz de kullanırız.

Kusura bakma dersliklerdeki sıra yetersizliğinden ayakta duran uçlu amfide yerlerde oturup ders dinleyen ogrencilerin olduğu bir okulda sizlere altın kaplamalı bol minareli şatafatlı ibadethaneler sunamıyoruz. Kazandairesinden bozma odalarda kılmak zorunda kalıyosunuz. Ne kadar da dramatik :))

Bu arada görsellere odtu mescitler diye arama yaparsan görürsün 15 mescitin nerelerde olduğunu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61gün 3 yıl
durumun odtü eğitim kalitesi ile alakası yok niye herkes odtü iyi okul mu kötü okul mu onu tartışıyor anlamıyorum. tr uzantılı domainler başta neden odtüde onu bilen var mı? belki gerçekten de odtü de olmamalı. Ya da belki de odtüden başka yerde olmamalı. yani direk neden tr uzantılar şuan odtüde onun cevabını merak ettim.

bir de ddos koruması ip üzerinden yapılır. ne biliyim cloudflare filan gibi sürüyle firma ddos önlemi için destek veriyor. domainle alakası yok ki ddos'un. domainleri odtüden alsan bile yine aynı dnsleri kullacaksın. ne yapacaksın ki yani siteyi yurt dışına mı kapatacaksın. ddos saldırıları ile .tr uzantılı sitelerin kimde olduğunun ne alakası var onu da anlamadım
ddos saldırılarına karşı siteler daha çok hosting bölümleri savunma yapmalı dns yönlendiricisinin yapacağı ne var ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skyfall44 3 yıl
Bunlarin eline hiç bir yetki vermemek lazım.Icerde bu ulkenin çökmesi için eleman yetiştiren zihniyetler dolu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melinoz 3 yıl
Odtu;
Okumak cehaleti alsada bazi seylerin baki kalacagini ispat eden bir kurum!
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 3 yıl
odtü sistemi savunma konusunda iyi ihtimal isteksiz davranmıştır. Ülkede muhalif olmakla ülkesinde güvenlik açığına sebep olmak, hainleşmek sık sık karıştırılır hale geldi. şurda bile hemen abuk subuk mescid yorumları yapılmaya başlanmış. merdiven altında karton atılmış yerlere mescid diye gösterenler milleti aptal yerine koyup bir de ahkam kesiyor. kendilerinin en basit imkanı sekteye uğrasa ortalığı ayağa kaldıracak adamlar, merdiven altında namaz kılan adamlara büyük lütuf sağlamış havasına giriyor. yüzsüz bir kibir. bu kafalar gelip ilerici pozları kesiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 3 yıl
Adamlar Türkiye de bilgi seviyesini ölçmeyen sınavdan 500 aldı diye kendilerini Einstein sanıyorlar. Ben bile haftada toplasan 2 3 saat çalışmama(dışarda gezmek top oynamak benim için biraz daha öncelikli geliyordu) rağmen ÖSS den 306 aldım sözelden. Sözel diye geçmeyin soruları okuyana kadar sürenin yarısından çoğu gidiyor zaten. Okul puanimda 56 falandı. İnek misali günde 5 6 saat kafayı test kitaplarından kaldırmayan adam bu sınavdan ilk bine giremiyorsa zaten ortalamanın altında biridir. Bak ortalama diyorum.
İlk 500 e girmek mi istiyorsun. Kendini eve kapatacan, sınav sisteminin ve test çözme sisteminin inceliğini kavrayana kadar ezberliyorsun. Çözeceğin test sorularıda ağırlıklı olarak çıkmış soruları çalışmak. Test çözme Mantığını ve kısayolları beynine kazıdın mı tamamdır. Artık ODTÜ ye mi İTÜ yemi Boğaziçi mi sana kalmış.
Ha zaten lise sonda sünepe adamlar Üniversite kazandı mı bir kişilik değişimi oluyor. Ergenler bir anda nasıl oluyorsa Üniversite birinci sınıfa geçtiler mi bütün dünya onların etrafında dönmeye başlıyor. Bazıları kayıt yaptırırken başlıyor değişimleri. Onlar zaten ayrı bi vaka.
Madem en üstün sizsiniz niye Kasımpaşalılar başa geliyor. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyecek akıl yok herhalde sizde.
Biz böyleyiz biz şöyleyiz, en akıllı biziz, kimse bizden daha akıllı olamaz, bize imkân verseler var yaaaa dünyayı değiştiririz. Bakkal hüseyin amcaya da imkan versen o da yapar yani en azından iddiası bu olur aynı senin gibi. ODTÜ son kaledir yıkamayacaksiniz. Yav he he. Orduya bile girdi adamlar size mi giremeyecek. Ağlamayın boşa.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heymanberry 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Adamlar Türkiye de bilgi seviyesini ölçmeyen sınavdan 500 aldı diye kendilerini Einstein sanıyorlar. Ben bile haftada toplasan 2 3 saat çalışmama(dışarda gezmek top oynamak benim için biraz daha öncelikli geliyordu) rağmen ÖSS den 306 aldım sözelden. Sözel diye geçmeyin soruları okuyana kadar sürenin yarısından çoğu gidiyor zaten. Okul puanimda 56 falandı. İnek misali günde 5 6 saat kafayı test kitaplarından kaldırmayan adam bu sınavdan ilk bine giremiyorsa zaten ortalamanın altında biridir. Bak ortalama diyorum.
İlk 500 e girmek mi istiyorsun. Kendini eve kapatacan, sınav sisteminin ve test çözme sisteminin inceliğini kavrayana kadar ezberliyorsun. Çözeceğin test sorularıda ağırlıklı olarak çıkmış soruları çalışmak. Test çözme Mantığını ve kısayolları beynine kazıdın mı tamamdır. Artık ODTÜ ye mi İTÜ yemi Boğaziçi mi sana kalmış.
Ha zaten lise sonda sünepe adamlar Üniversite kazandı mı bir kişilik değişimi oluyor. Ergenler bir anda nasıl oluyorsa Üniversite birinci sınıfa geçtiler mi bütün dünya onların etrafında dönmeye başlıyor. Bazıları kayıt yaptırırken başlıyor değişimleri. Onlar zaten ayrı bi vaka.
Madem en üstün sizsiniz niye Kasımpaşalılar başa geliyor. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyecek akıl yok herhalde sizde.
Biz böyleyiz biz şöyleyiz, en akıllı biziz, kimse bizden daha akıllı olamaz, bize imkân verseler var yaaaa dünyayı değiştiririz. Bakkal hüseyin amcaya da imkan versen o da yapar yani en azından iddiası bu olur aynı senin gibi. ODTÜ son kaledir yıkamayacaksiniz. Yav he he. Orduya bile girdi adamlar size mi giremeyecek. Ağlamayın boşa.


Şu şurda kalsın arada bakıp güleyim
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igetsky 3 yıl
Bence itu ye verilmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10411 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
btk, odtü ve
5 etiket daha nic.tr tr alan adı Web Siteleri Internet Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xiaomi Mi Pad 2 64GB bir dakikada tükendi 3 yıl CES 2016'da Sony'den iki yeni aksiyon kamerası gelebilir 3 yıl BMW, CES 2016'da "AirTouch" teknolojisini tanıtacak 3 yıl AlphaDog emekliye ayrıldı 3 yıl Fujifilm X-Pro 2 ortaya çıktı 3 yıl ET Solar, Türkiye'deki iki güneş enerjisi santralini birleştirdi 3 yıl Google'ın mobil uygulamaları arama anasayfasında 3 yıl Samsung Galaxy A9, benchmark testlerinde amiral gemilerine kafa tutuyor 3 yıl Dondurulan yağ damlaları şekilden şekile girdi 3 yıl Powercolor Devil R9 390X inceleme videosu 3 yıl Yeni Google Glass'ın "kurumsal" versiyonu görüntülendi 3 yıl Live Studio ile "Canlı Fotoğraf" üretimi kolaylaşıyor 3 yıl Kuzey Kore'nin işletim sistemi kendisi kadar kapalı 3 yıl Yılın "fiyat limitsiz" en iyi akıllı telefonları 3 yıl Apple’ın AirDrop işlevselliğini tarayıcınıza getiren web sayfası 3 yıl iOS cihazlarda Bildirim Merkezi'ni renklendirin! 3 yıl Samsung Galaxy J 2016 ile ilgili ilk sızıntılar başladı 3 yıl Android 6.0.1 için kayıp özellik ihbarı 3 yıl Çin artık şifrelenmiş verileri de istiyor 3 yıl Samsung'un hedefi ilk etapta 5 milyon Galaxy S7 satışı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı? Sonraki Hollywood, Matt Damon'ı kurtarmak için milyar dolarlar harcadı 3 yıl Apple'dan 2016'ya başlangıç için 20 uygulama ve 16 oyun 3 yıl Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından yeni parola sistemi 3 yıl NASA: “Sanal Gerçeklik ile Mars’a ayak basmaya hazırlanın” 3 yıl Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı 3 yıl Samsung Galaxy S6 mini bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı 3 yıl Comcast, kablo TV üzerinden ABD'de 1Gbps internet hizmetine başlıyor 3 yıl Uber'in rakibi Lyft'e Suudi desteği 3 yıl Yılın en iyi filmleri 3 yıl Xiaomi Mi 5 videosu sızdırıldı 3 yıl Biostar, Skylake işlemcilere hız aşırtma imkanı sunmaya başladı 3 yıl Mobilite: Samsung Galaxy A9, Lumia 950XL, HTC One X9 ve dahası... 3 yıl "Sanal gerçeklik yakında herkese hitap edecek" 3 yıl DNS internet hızını etkiler mi? 3 yıl Yeni bir Samsung tableti, sertifikasyon onaylarında görüldü 3 yıl Yılın en iyi yeni dizileri 3 yıl Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak? 3 yıl Lumia 950XL telefonu bilgisayara dönüştürdük: Windows 10 continuum izlenimleri 3 yıl Türk yapımı Traffic Rider, iOS platformunda yerini aldı 3 yıl LG V10, ABD'de 450 bin sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim