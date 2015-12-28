TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı?

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Anonymous tarafından Aralık ayından itibaren sürdürülen saldırılar, hizmet alt yapısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından sağlanan TR uzantılı alan adlarına erişimi sekteye uğratmıştı. Bu konuda bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı, ODTÜ’nün risk yönetimi noktasında başarısız olmuş olabileceğine atıfta bulunmuştu.
Türk Bankaları saldırı altında!
27 Aralık 2015 Pazar gecesi itibariyle de saldırıların boyutu daha da artmış ve Anonymous’un resmi Twitter hesabından da paylaşılan bilgilere göre 5 nic.tr sunucusuna eş zamanlı olarak saldırılar gerçekleştirilmiş. TR uzantılı sitelere erişimi neredeyse durma noktasına getiren bu saldırı 5 sunucuda aynı anda 40Gbps trafik oluşturan saldırılar toplamda 200Gbps seviyelerine yakın bir değer ile sunucuları yanıt veremez hale getirmiş.
2000 yılından bu yana Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İnternet Kurulu’na bağlı olarak görevini sürdüren DNS Çalışma Grubu, .tr alan adlarına ilişkin politikaları ve kuralları belirleme noktasında yetkilendirilmiş durumda. Alan adlarının tahsisi noktasında yürütüme görevini uygulama işi ise işin en başından itibaren olduğu gibi ODTÜ’nün elinde. Teknik alt yapı da haliyle ODTÜ tarafından sağlanıyor. Türkiye’nin internete bağlandığı 1991 yılından bu yana ICANN ve ODTÜ .tr uzantılı alan adı sağlamakta yetkili durumda.
Son dönemde ODTÜ’nün böylesine sert eleştirilere maruz kalmasının altında ise saldırılar noktasında kurumun gerekli tedbirleri alamadığına yönelik iddialar yatıyor. Devlet eliyle yürütülen bir hizmet olmadığı için de alt yapının verimliliği noktasında hesap sorulamayacağı düşünülüyor.
Kim Yetkilendirilecek?
Nic.tr sisteminin tahsis yetkisini elinde bulundura ODTÜ olsa da aslında yetki BTK’nın elinde. Yani bir anlamda ODTÜ işi BTK’nin yerine gerçekleştiriyor. Devir halinde ise Nic.tr alt yapısı tamamen BTK’ya geçecek ve teknik alt yapıdan, hizmet sağlayan personele kadar kapsamlı bir değişim yaşanacak. Bu süreçte hizmetteki olası bir aksamanın boyutları çok ciddi olabileceği için aslında önemli bir risk unsuru da söz konusu.
Yıllardır bu işi sağlayan ODTÜ, hem bilgi birikimi hem de oturmuş alt yapısı sayesinde küçük aksaklıkların dışında sorunsuz bir şekilde hizmet sunuyordu. Şimdi hükümet ile üniversite arasındaki bir restleşme, ön görülemeyecek problemlere de sebep olabilir. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışmanın yapılması hükümetin gündemine gelecektir.
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Türk Bankaları saldırı altında!
27 Aralık 2015 Pazar gecesi itibariyle de saldırıların boyutu daha da artmış ve Anonymous’un resmi Twitter hesabından da paylaşılan bilgilere göre 5 nic.tr sunucusuna eş zamanlı olarak saldırılar gerçekleştirilmiş. TR uzantılı sitelere erişimi neredeyse durma noktasına getiren bu saldırı 5 sunucuda aynı anda 40Gbps trafik oluşturan saldırılar toplamda 200Gbps seviyelerine yakın bir değer ile sunucuları yanıt veremez hale getirmiş.
2000 yılından bu yana Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İnternet Kurulu’na bağlı olarak görevini sürdüren DNS Çalışma Grubu, .tr alan adlarına ilişkin politikaları ve kuralları belirleme noktasında yetkilendirilmiş durumda. Alan adlarının tahsisi noktasında yürütüme görevini uygulama işi ise işin en başından itibaren olduğu gibi ODTÜ’nün elinde. Teknik alt yapı da haliyle ODTÜ tarafından sağlanıyor. Türkiye’nin internete bağlandığı 1991 yılından bu yana ICANN ve ODTÜ .tr uzantılı alan adı sağlamakta yetkili durumda.
Son dönemde ODTÜ’nün böylesine sert eleştirilere maruz kalmasının altında ise saldırılar noktasında kurumun gerekli tedbirleri alamadığına yönelik iddialar yatıyor. Devlet eliyle yürütülen bir hizmet olmadığı için de alt yapının verimliliği noktasında hesap sorulamayacağı düşünülüyor.
Kim Yetkilendirilecek?
Nic.tr sisteminin tahsis yetkisini elinde bulundura ODTÜ olsa da aslında yetki BTK’nın elinde. Yani bir anlamda ODTÜ işi BTK’nin yerine gerçekleştiriyor. Devir halinde ise Nic.tr alt yapısı tamamen BTK’ya geçecek ve teknik alt yapıdan, hizmet sağlayan personele kadar kapsamlı bir değişim yaşanacak. Bu süreçte hizmetteki olası bir aksamanın boyutları çok ciddi olabileceği için aslında önemli bir risk unsuru da söz konusu.
Yıllardır bu işi sağlayan ODTÜ, hem bilgi birikimi hem de oturmuş alt yapısı sayesinde küçük aksaklıkların dışında sorunsuz bir şekilde hizmet sunuyordu. Şimdi hükümet ile üniversite arasındaki bir restleşme, ön görülemeyecek problemlere de sebep olabilir. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışmanın yapılması hükümetin gündemine gelecektir.
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benim bildiğim ddos saldırıları engellenemiyor ,abd. dahi engelleyemiyor (diye biliyorum)
ama hack türevi saldırılar çok büyük önem taşıyor ,bunu engelleyemiyorlarsa sorun gerçekten büyük demektir (gerçi microsoft bile hacklenebiliyorsa)
yok vazgeçtim bu konu bence siyasi :)
yani odtü nün başarmadığını başkası ne yaparak başaracak onu bir anlatın
yeterli bir teknolojik alt yapımızın olduğunu zannetmiyorum ,ddos saldırılarının etkisi az olsun isteniyorsa sunuculara yatırım yapmak daha mantıklı gibi geliyor
dün abd. ye çinin yaptığı saldırıları bir müddet izledim ,resmen bilgisayar oyunu gibi adamlar hiç durmadan veriyorlar odunu :)
buna rağmen sistem çökmüyorsa işte başarı budur ,diğer türlü süpermen mi getirilecek de saldırıları engelleyecek :)
Konuya yaptığım yorum silinmiş yorumu ve silinme gerekçesini paylaşıyor ve takdiri size bırakıyorum.
""Merhaba, bir mesajınız 'Düzeysiz içeriğinden dolayı mesaj silinmiştir.' nedeniyle silindi. Bu özel mesaj sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Silinen mesajınızın adı: "Cevap: TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı?", içeriği aşağıdadır:
quote:
Orijinalden alıntı: malibo
Şu Odtü denen terörist yuvasını övüp duranlar; rica etsem söylermisiniz? Odtü'nün kaç tane uluslar arası başarısı var ve dünyada başarılı üniversiter sıralamasında Odtü kaçıncı sırada?""
Hocam kusura bakmayın da 15 mescit nerede 1 cami olduğunu biliyorum tamam da 2 mescit var bildiğim birisi kütüphanenin orda olay çıkartılan yer diğeri hazırlığın altındaki kazan dairesinden bozma oda o kadar mescit varsa öğrenelim biz de kullanırız.
Kusura bakma dersliklerdeki sıra yetersizliğinden ayakta duran uçlu amfide yerlerde oturup ders dinleyen ogrencilerin olduğu bir okulda sizlere altın kaplamalı bol minareli şatafatlı ibadethaneler sunamıyoruz. Kazandairesinden bozma odalarda kılmak zorunda kalıyosunuz. Ne kadar da dramatik :))
Bu arada görsellere odtu mescitler diye arama yaparsan görürsün 15 mescitin nerelerde olduğunu.
bir de ddos koruması ip üzerinden yapılır. ne biliyim cloudflare filan gibi sürüyle firma ddos önlemi için destek veriyor. domainle alakası yok ki ddos'un. domainleri odtüden alsan bile yine aynı dnsleri kullacaksın. ne yapacaksın ki yani siteyi yurt dışına mı kapatacaksın. ddos saldırıları ile .tr uzantılı sitelerin kimde olduğunun ne alakası var onu da anlamadım ddos saldırılarına karşı siteler daha çok hosting bölümleri savunma yapmalı dns yönlendiricisinin yapacağı ne var ki?
Okumak cehaleti alsada bazi seylerin baki kalacagini ispat eden bir kurum!
İlk 500 e girmek mi istiyorsun. Kendini eve kapatacan, sınav sisteminin ve test çözme sisteminin inceliğini kavrayana kadar ezberliyorsun. Çözeceğin test sorularıda ağırlıklı olarak çıkmış soruları çalışmak. Test çözme Mantığını ve kısayolları beynine kazıdın mı tamamdır. Artık ODTÜ ye mi İTÜ yemi Boğaziçi mi sana kalmış.
Ha zaten lise sonda sünepe adamlar Üniversite kazandı mı bir kişilik değişimi oluyor. Ergenler bir anda nasıl oluyorsa Üniversite birinci sınıfa geçtiler mi bütün dünya onların etrafında dönmeye başlıyor. Bazıları kayıt yaptırırken başlıyor değişimleri. Onlar zaten ayrı bi vaka.
Madem en üstün sizsiniz niye Kasımpaşalılar başa geliyor. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyecek akıl yok herhalde sizde.
Biz böyleyiz biz şöyleyiz, en akıllı biziz, kimse bizden daha akıllı olamaz, bize imkân verseler var yaaaa dünyayı değiştiririz. Bakkal hüseyin amcaya da imkan versen o da yapar yani en azından iddiası bu olur aynı senin gibi. ODTÜ son kaledir yıkamayacaksiniz. Yav he he. Orduya bile girdi adamlar size mi giremeyecek. Ağlamayın boşa.
Şu şurda kalsın arada bakıp güleyim
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