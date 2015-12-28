TR uzantılı alan adları ODTÜ’nün elinden alınacak mı?

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Anonymous tarafından Aralık ayından itibaren sürdürülen saldırılar, hizmet alt yapısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından sağlanan TR uzantılı alan adlarına erişimi sekteye uğratmıştı. Bu konuda bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı, ODTÜ’nün risk yönetimi noktasında başarısız olmuş olabileceğine atıfta bulunmuştu.27 Aralık 2015 Pazar gecesi itibariyle de saldırıların boyutu daha da artmış ve Anonymous’un resmi Twitter hesabından da paylaşılan bilgilere göre 5 nic.tr sunucusuna eş zamanlı olarak saldırılar gerçekleştirilmiş. TR uzantılı sitelere erişimi neredeyse durma noktasına getiren bu saldırı 5 sunucuda aynı anda 40Gbps trafik oluşturan saldırılar toplamda 200Gbps seviyelerine yakın bir değer ile sunucuları yanıt veremez hale getirmiş.2000 yılından bu yana Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İnternet Kurulu’na bağlı olarak görevini sürdüren DNS Çalışma Grubu, .tr alan adlarına ilişkin politikaları ve kuralları belirleme noktasında yetkilendirilmiş durumda. Alan adlarının tahsisi noktasında yürütüme görevini uygulama işi ise işin en başından itibaren olduğu gibi ODTÜ’nün elinde. Teknik alt yapı da haliyle ODTÜ tarafından sağlanıyor. Türkiye’nin internete bağlandığı 1991 yılından bu yana ICANN ve ODTÜ .tr uzantılı alan adı sağlamakta yetkili durumda.Son dönemde ODTÜ’nün böylesine sert eleştirilere maruz kalmasının altında ise saldırılar noktasında kurumun gerekli tedbirleri alamadığına yönelik iddialar yatıyor. Devlet eliyle yürütülen bir hizmet olmadığı için de alt yapının verimliliği noktasında hesap sorulamayacağı düşünülüyor.Nic.tr sisteminin tahsis yetkisini elinde bulundura ODTÜ olsa da aslında yetki BTK’nın elinde. Yani bir anlamda ODTÜ işi BTK’nin yerine gerçekleştiriyor. Devir halinde ise Nic.tr alt yapısı tamamen BTK’ya geçecek ve teknik alt yapıdan, hizmet sağlayan personele kadar kapsamlı bir değişim yaşanacak. Bu süreçte hizmetteki olası bir aksamanın boyutları çok ciddi olabileceği için aslında önemli bir risk unsuru da söz konusu.Yıllardır bu işi sağlayan ODTÜ, hem bilgi birikimi hem de oturmuş alt yapısı sayesinde küçük aksaklıkların dışında sorunsuz bir şekilde hizmet sunuyordu. Şimdi hükümet ile üniversite arasındaki bir restleşme, ön görülemeyecek problemlere de sebep olabilir. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir çalışmanın yapılması hükümetin gündemine gelecektir.