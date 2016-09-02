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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSK, Cobra Helikopterinden atılan UMTAS füzeli video yayınladı

Roketsan tarafından geliştirilen ve öncelikli olarak Cobra helikopterinde kullanılması planlanan UMTAS tanksavar füze sisteminin ateşleme anının ağır çekim görüntüleri ve hedefi vurma anı paylaşıldı.
2 yıl
8,3b
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25
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TSK, Cobra Helikopterinden atılan UMTAS füzeli video yayınladı
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Roketsan’ın tüm zırhlı tehditlere karşı kullanılmak üzere öncelikli olarak ATAK helikopteri için geliştirdiği UMTAS füzesi TSK envanterinde test edilmeye devam ediliyor. Havadan karaya ve karadan karaya kullanılabilen UMTAS füzesi, kızıl ötesi arayıcı başlık ve lazer arayıcı başlık opsiyonları ile kullanılabiliyor.

8 kilometre atış menzili bulunan UMTAS, atış öncesi ve atış sonrası kilitlenme ile at-unut, at-güncelle gibi özelliklere sahip. Bu sayede hedefe ulaşma noktasında son derece gelişmiş niteliklerdeki UMTAS, reaktif korumalı zırhlara karşı etkili harp başlığı ile görev yapıyor.


Milli Atak helikopteri T-129’un resmi tanksavar sistemi olarak kullanılan UMTAS, ilerleyen dönemde bir çok araca entegre edilebilecek ve zırhlı tehditlere karşı kullanılmak üzere görev yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Cobra helikopterinden ateşlenmiş ağır çekim görüntüleri ve hedefi vurma anı da bulunan  bir video paylaşıldı. Paylaşılan o videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:


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EVO64 2 yıl en beğenilen Crauls
Crauls

Uzun menzil..8 km mi?

Anti-tank füzelerinde 8 km uzun bir menzildir.
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Quard 2 yıl
Geç kaldık ve her şeyin başındayız ama tüketicilikten,alıcılıktan, üreticiliğe,( olursa satıcılığa) geçmek keyif verici.
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umut_baris 2 yıl
ABD ülkeyi yönettikten sonra, Amerikan sömürgesine kulluk ettikten sonra, füze yapmışsın kime ne?

Ki ciddi bir yanı olsa üretilenlerin, ABD çoktan yapacağını yapardı.

Kaç yıllık intihar haberlerini günümüze mâl etmeyin de.
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Kuheylan12 2 yıl
Yeni ismi MIZRAK-U.
Bu füze üzerinden koca bir füze ailesi üretilecek. Bunlar yeni görüntüler de değil. Atışlar uzun süredir yapılıyor.
Ayrıca ATAK helikopteri 5 pallidir.
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kadirirdem 2 yıl
güzel gelişmeler güzel...
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koyunsavar 2 yıl
Atak
[separator]
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koyunsavar 2 yıl
B
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urazs 2 yıl
İşte böyle böyle başlar herşey.

Önce füze yaparsın, sonra tank yaparsın, sonra milli savaş uçağı yapmaya başlarsın...

Günün birinde de bunu yaparsın işte.
http://https://www.youtube.com/watch?v=FuD8KXPD3HI

Aşk bu aşk, F-22 Raptor beaah. :D
1 Yanıt Yanıtla +3
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ardicli2000 2 yıl urazs
urazs

İşte böyle böyle başlar herşey.

Önce füze yaparsın, sonra tank yaparsın, sonra milli savaş uçağı yapmaya başlarsın...

Günün birinde de bunu yaparsın işte.
http://https://www.youtube.com/watch?v=FuD8KXPD3HI

Aşk bu aşk, F-22 Raptor beaah. :D

F22 lerle arası dertte ABD'nin. Senato masrafların 3 4 katına çıkması ve bakım masraflarının inanılmaz olması nedeniyle alım anlaşmasını onaylamadı. Ellerinde az sayıda var. İncelemesi için de 2 tane İngiltereye verdiler. Satışı yok. Rakibi yok. Ama tek başına o uçağı ğretim bakımını ve devamını getirmek çok zahmetli. O nedenle ABD f35 lere yöneliyor. Yarın öbürgün ölüm kalım savaşı olursa o zaman F22 gibi uçaklara ağırlık verir.

B2 de başlı başına bir makina. Maliyeti milyar dolara yaklaşıyor. Öyle basit bir alet değil yani :)).
52 metre de kanat açıklığı var. Yarım futbol sahası. Küçük falan da değil :))
1 Yanıt Yanıtla +2
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urazs 2 yıl
Atak canavar bir helikopter, ona da uygun hale getirirler, füze müze geliştirmeye başladık yav, iyi iyi.
O değilde gunship'imiz yok.
Yav bu ABD niye vermiyor abi bize Apache, dehşet helikopterdir.
Son derece dayanıklı ve güçlüdür, longbow sisteminin bir benzeri Atak'ta var.
Dünya ile paylaşmadığı bir jet-fighter'ları var ve sanırım yeniden üretimine başlayacaklar.
F-22 Raptor. Abi açın izleyin youtube'dan videolarını, yok böyle bir güzellik, aşık olursunuz o derece.
Çok pahalı namussuz, 150 milyon dolar, 1 saatlik uçuştan sonra 30 saat bakım gerektirir, yine bir saatlik uçuşu en pahalı jet sanırım.
Ama arkadaş yok böyle bir uçak.
Rus rakipleri daha iyi diyenler de var da tırışkadan teyyare, hala açık ara en güçlü avcı uçağıdır.
Ve hala tek 5. nesil avcı uçağıdır.
Adamlar satmıyor lan dünyaya asdasdasd. Sanırım aynı zamanda en büyük avcı uçağı, dünya gözüyle bir bundan bir de dünya üzerindeki en ölümcül, en güçlü silah kabul edilen B-2 bombardıman uçağını görmek lazım. B-2'ler başka bir dünya, kuyruksuz uçak, ABD'den kalkıp dünyanın her yerini 11.000 metre irtifadan vurup, radarlara görünmeden sessiz sedasız geri gelebiliyor. 16 Tane nükleer başlık taşıyabiliyor, 22 ton bomba taşıyabiliyor. Ki boyutlarına bakın bu uçağın, küçük abi bildiğin. Tarihin en büyük ve başarılı bombardıman uçaklarından biri olan uçan kaleler b-52'ler 30 ton bomba taşıyor, menzili bu kadar değil.
Bu uçağın bu kadar dehşet ötesi bir menzile, 22 ton bomba taşıyabilmesine akıl sır ermiyor açıkçası bu hacmi ile.
Bir tanesi ile dünyanın 16 farklı noktasına 16 nükleer başlık bırakıp sessiz sakin geri dönebilmek nedir 11 km irtifadan...
Pek çok teknolojik sırrı gizli tutuluyor bu B-2'lerin, insan işi değil gibi zaten.
İnsan düşünüyor, bu uçağı adamlar 30 sene mi ne oldu üreteli, eşi benzeri yok, adamların ellerinde bu uçaktan çok üstün neler neler vardır kim bilir.
Korkunç bir güç.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Krone 2 yıl urazs
Bir Gunship'imiz olsa tadından yenmezdi. Ayrıca B2 ufak değil hocam baya baya kocaman bir uçak.
2 Yanıt Yanıtla +1
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ardicli2000 2 yıl
ATAK 4 pervaneli. Yani videodaki Kobra helikopteri. Ki bu daha çnemli bir gelişme. Kendi ürettiğiniz helikoptere lisanslama işleminiz daha kolay olur. Kobradan ateşlenebiliyor olması uluslararası geçerliği olan lisanslama yapıldığını gösterir. Yurtdışı pazarına da satabilirsiniz. Nitekim Alman Tiger'a da takılacak.
1 Yanıt Yanıtla
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koyunsavar 2 yıl ardicli2000
ardicli2000

ATAK 4 pervaneli. Yani videodaki Kobra helikopteri. Ki bu daha çnemli bir gelişme. Kendi ürettiğiniz helikoptere lisanslama işleminiz daha kolay olur. Kobradan ateşlenebiliyor olması uluslararası geçerliği olan lisanslama yapıldığını gösterir. Yurtdışı pazarına da satabilirsiniz. Nitekim Alman Tiger'a da takılacak.

4 pervane neresinde? Ruslarda var 2 pervaneluu ka50 - ka52 bide asus var 3 pervane

Gtx1080
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BekirTemel 2 yıl
evet menzil artttırmak gerek
mutlaka bu konuda çalışmalar yapılıyordur gerçi.
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