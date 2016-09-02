TSK, Cobra Helikopterinden atılan UMTAS füzeli video yayınladı

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Roketsan’ın tüm zırhlı tehditlere karşı kullanılmak üzere öncelikli olarak ATAK helikopteri için geliştirdiği UMTAS füzesi TSK envanterinde test edilmeye devam ediliyor. Havadan karaya ve karadan karaya kullanılabilen UMTAS füzesi, kızıl ötesi arayıcı başlık ve lazer arayıcı başlık opsiyonları ile kullanılabiliyor.

8 kilometre atış menzili bulunan UMTAS, atış öncesi ve atış sonrası kilitlenme ile at-unut, at-güncelle gibi özelliklere sahip. Bu sayede hedefe ulaşma noktasında son derece gelişmiş niteliklerdeki UMTAS, reaktif korumalı zırhlara karşı etkili harp başlığı ile görev yapıyor.





Milli Atak helikopteri T-129’un resmi tanksavar sistemi olarak kullanılan UMTAS, ilerleyen dönemde bir çok araca entegre edilebilecek ve zırhlı tehditlere karşı kullanılmak üzere görev yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Cobra helikopterinden ateşlenmiş ağır çekim görüntüleri ve hedefi vurma anı da bulunan bir video paylaşıldı. Paylaşılan o videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: