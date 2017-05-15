TSK’ya 24 adet silahlı Hürkuş – C geliyor

TUSAŞ ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre 12 + 12 adet Hürkuş – C, TSK envanterine girecek. 12 adetlik alım kesinlik kazanmış durumda. Kalan 12 adetlik kısım ise ihtiyaçlar doğrultusunda tekrar değerlendirilerek envantere katılacak. Özellikle Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilmiş silah entegrasyonları ile dikkat çeken Hürkuş – C, TSK’nın beklentileri doğrultusunda silahlı yeteneklere kavuşturuldu.
L-UMTAS (2’li batarya), Cirit (dörtlü modül), TEBER lazer güdüm kiti ve hassas güdüm kiti, makineli top ve tüfek gibi entegrasyonlara sahip olacak olan Hürkuş – C, Aselsan tarafından geliştirilen elektronik harp sistemleri, aviyonikler ve dost düşman tanıma teknolojileri ile destekleniyor. Kritik önem taşıyan noktalarda zırh ile korunan Hürkuş –C, düşük uçuş maliyeti ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkin bir rol üstlenecek.
1500kg yük taşıma kapasitesi bulunan Hürkuş – C, SOM gibi ağırlığı 600kg, harp başlığı 230kg olan havadan karaya etkili füzeleri ise taşıyamayacak. Zaten geliştirilmesi noktasında da bu türde bir amaç güdülmüş değil. Bu arada Hürkuş – C, diğer keşif uçaklarında olduğu gibi Ankara’daki merkeze gerçek zamanlı olarak uçuş görüntüleri aktarabiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cevap 1. Evet millet jet uçağı üretip, uzaya da araç yolluyor. Onlar bunu yapıyor diye hep seyretmemek için biz de bir yerden başladık. Bu tai için de önemli bir proje. TF-X için bir özgüven kaynağı olacak. Yerli demek kimseden izin almamak demek.
2. 21 yy da hala pervaneli araç üretiyoruz.
Cevap 2 . Bu uçak doğu ve güneydoğu da hava operasyonlarının maaliyetini ciddi oranda düşürecek. F-16'nın bir saatlik uçuşu 25 bin dolar.
Her ne kadar hürkuşun maliyeti daha açıklanmasa da 25 bin dolara oranla çok daha az olacağı aşikar.ABD 'de yine PERVANELİ ov-10 uçaklarını IŞİD'le mücadele için 2015 yılında kullandı.
3.Seçim çalışmaları, yandaşlık vs.
Cevap 3. En yakın seçim 2 yıl sonra. Türkiye'de her 4 yılda bir seçim var. Bu mantıkla bizim hiçbir zaman bu tür şeyleri haber yapmamamız gerekiyor.Hürkuş 2006 yılından beri gündemde.