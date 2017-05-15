TSK’ya 24 adet silahlı Hürkuş – C geliyor

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Yerli eğitim uçağı Hürkuş’un silahlandırılmış versiyonu olan Hürkuş – C uzunca bir süredir test sürecindeydi. Başarıyla tamamlanan sürecin ardından TSK ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli entegrasyonlar yapılan Hürkuş – C, sonunda envantere girmek için ilk adımı attı.

TUSAŞ ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre 12 + 12 adet Hürkuş – C, TSK envanterine girecek. 12 adetlik alım kesinlik kazanmış durumda. Kalan 12 adetlik kısım ise ihtiyaçlar doğrultusunda tekrar değerlendirilerek envantere katılacak. Özellikle Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilmiş silah entegrasyonları ile dikkat çeken Hürkuş – C, TSK’nın beklentileri doğrultusunda silahlı yeteneklere kavuşturuldu.

L-UMTAS (2’li batarya), Cirit (dörtlü modül), TEBER lazer güdüm kiti ve hassas güdüm kiti, makineli top ve tüfek gibi entegrasyonlara sahip olacak olan Hürkuş – C, Aselsan tarafından geliştirilen elektronik harp sistemleri, aviyonikler ve dost düşman tanıma teknolojileri ile destekleniyor. Kritik önem taşıyan noktalarda zırh ile korunan Hürkuş –C, düşük uçuş maliyeti ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkin bir rol üstlenecek.

1500kg yük taşıma kapasitesi bulunan Hürkuş – C, SOM gibi ağırlığı 600kg, harp başlığı 230kg olan havadan karaya etkili füzeleri ise taşıyamayacak. Zaten geliştirilmesi noktasında da bu türde bir amaç güdülmüş değil. Bu arada Hürkuş – C, diğer keşif uçaklarında olduğu gibi Ankara’daki merkeze gerçek zamanlı olarak uçuş görüntüleri aktarabiliyor.