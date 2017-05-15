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TSK’ya 24 adet silahlı Hürkuş – C geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile TUSAŞ arasında 24 adetlik silahlı Hürkuş – C sözleşmesi imzalandı. Yüksek yerlilik oranı ile üretilecek uçaklarda Aselsan ve Roketsan da aktif görev alacak.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TSK’ya 24 adet silahlı Hürkuş – C geliyor
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Yerli eğitim uçağı Hürkuş’un silahlandırılmış versiyonu olan Hürkuş – C uzunca bir süredir test sürecindeydi. Başarıyla tamamlanan sürecin ardından TSK ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli entegrasyonlar yapılan Hürkuş – C, sonunda envantere girmek için ilk adımı attı.

TUSAŞ ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre 12 + 12 adet Hürkuş – C, TSK envanterine girecek. 12 adetlik alım kesinlik kazanmış durumda. Kalan 12 adetlik kısım ise ihtiyaçlar doğrultusunda tekrar değerlendirilerek envantere katılacak. Özellikle Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilmiş silah entegrasyonları ile dikkat çeken Hürkuş – C, TSK’nın beklentileri doğrultusunda silahlı yeteneklere kavuşturuldu.

L-UMTAS (2’li batarya), Cirit (dörtlü modül), TEBER lazer güdüm kiti ve hassas güdüm kiti, makineli top ve tüfek gibi entegrasyonlara sahip olacak olan Hürkuş – C, Aselsan tarafından geliştirilen elektronik harp sistemleri, aviyonikler ve dost düşman tanıma teknolojileri ile destekleniyor. Kritik önem taşıyan noktalarda zırh ile korunan Hürkuş –C, düşük uçuş maliyeti ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkin bir rol üstlenecek.

1500kg yük taşıma kapasitesi bulunan Hürkuş – C, SOM gibi ağırlığı 600kg, harp başlığı 230kg olan havadan karaya etkili füzeleri ise taşıyamayacak. Zaten geliştirilmesi noktasında da bu türde bir amaç güdülmüş değil. Bu arada Hürkuş – C, diğer keşif uçaklarında olduğu gibi Ankara’daki merkeze gerçek zamanlı olarak uçuş görüntüleri aktarabiliyor.


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FatihAsl 2 yıl en beğenilen
AKP iktidarının bir çok hatasını sayarım. ama sevdiğim iki icraatı var, birincisi kapalı alanlardaki sigara yasağı, ikincisi savunma sanayisi ne verdiği önem
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ITTF 2 yıl
1.Millet jet uçağı üretirken biz bunu mu üretiyoruz
cevap 1. Evet millet jet uçağı üretip, uzaya da araç yolluyor. Onlar bunu yapıyor diye hep seyretmemek için biz de bir yerden başladık. Bu tai için de önemli bir proje. TF-X için bir özgüven kaynağı olacak. Yerli demek kimseden izin almamak demek.
2. 21 yy da hala pervaneli araç üretiyoruz.
Cevap 2 . Bu uçak doğu ve güneydoğu da hava operasyonlarının maaliyetini ciddi oranda düşürecek. F-16'nın bir saatlik uçuşu 25 bin dolar.
Her ne kadar hürkuşun maliyeti daha açıklanmasa da 25 bin dolara oranla çok daha az olacağı aşikar.ABD 'de yine PERVANELİ ov-10 uçaklarını IŞİD'le mücadele için 2015 yılında kullandı.
3.Seçim çalışmaları, yandaşlık vs.
Cevap 3. En yakın seçim 2 yıl sonra. Türkiye'de her 4 yılda bir seçim var. Bu mantıkla bizim hiçbir zaman bu tür şeyleri haber yapmamamız gerekiyor.Hürkuş 2006 yılından beri gündemde.
1.Millet jet uçağı üretirken biz bunu mu üretiyoruzcevap 1. Evet millet jet uçağı üretip, uzaya da araç yolluyor. Onlar bunu yapıyor diye hep seyretmemek iç...
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2 Yanıt Yanıtla +59
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kozmoslu 2 yıl
f-16'nın yükü hafifler ve kullanım ömürleri uzar bu sayede. her yere koşuyorlardı...
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DH Misafiri 2 yıl
Silah savaşmak içindir,
Neden düne kadar yapamadiklarimizi
çok kısa sürede bu kadar hızlı yaptık ?
Kimler biz
savaşa ne
için hazirloyor.?
Bu işten kim para kazanıyor?
Zamanında Saddam a verdiler gazı
sonuç ortada.
Allah sonucunu Hayır eylesin
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HEKTOR-NG 2 yıl
en azından bir yerden başladık. ar-ge ile beş on yıl sonra jetlere doğru gider bu iş. bunu beğenmiyenler önce nuri demirağı engelliyenlerden hesap sonrsunda gelsin.
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DH Misafiri 2 yıl
Helal olsun.Böyle devam...
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sistemli adam 2 yıl
ama boyası yerli değil,
ama pervane simetrik değil,
ama fites kolu yok,
ama hede hödö,
ama eleştirmem lazım ama


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SHADQW 2 yıl
Bir yerden başlamak gerekiyor. Daha önce uçak fabrikamız, otomobil fabrikamız kapatılmasa bundan daha ileride olabilirdik. Ama şu durumda bu uçakların bize vereceği tecrübelere ihtiyacımız var.
Fakat omuzdan atılan uçaksavar füzelerine karşı savunma sisteminin ne derecede etkili olacağını bilmemek endişelendiriyor beni...
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kadirirdem 2 yıl
Son zamanlarda savunma sanayisine sağlam yatırım oluyor
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ArchloveKilled 2 yıl
Geç kalındı be bunlar için. Keske daha once, cok daha sistematik sekilde başlasaydiniz.
Ama bu demek değil ki, suan ise yaramazlar. Tabii ki yarar. Devami gelir umarim. Acilen tank uretmemiz lazim. Cunku ordu teneke tanklarla dolu.
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Bluflame 2 yıl
bu tip uçaklar çok tamir/bakım gerektirir, 24 bile bana az gibi geldi.
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travers 2 yıl
İnşallah kendi jetlerimizin uçtuğu günleri görmeden ölmeyiz.
Savunma sanayi tekerleğini iyice çevirmeye başladı. Esaslı ihracat hamleleri ile saçma sapan inşaat tekelinden kurtulur, gerçek anlamda ülkeye katkı sağlanmış olur.
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Cansimon 2 yıl travers
travers
İnşallah kendi jetlerimizin uçtuğu günleri görmeden ölmeyiz.
Savunma sanayi tekerleğini iyice çevirmeye başladı. Esaslı ihracat hamleleri ile saçma sapan inşaat tekelinden kurtulur, gerçek anlamda ülkeye katkı sağlanmış olur.

Buzdolabının hallettik bunlar kusur kaldı.

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ITTF 2 yıl Racer_ali
Senin mantığına göre adamlar maraton koşuyor diye biz bacağımızı mı keselim?
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Racer_ali 2 yıl ITTF
ITTF
Senin mantığına göre adamlar maraton koşuyor diye biz bacağımızı mı keselim?

Bacağını kesmezsin ama o yarışa giripte biz de koşuyoruz dersen,adamlar gülme eylemini ağzı ile yapmaz.
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