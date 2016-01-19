TSMC, bu yıl 10nm sürecine geçiyor





Son yıllarda üretim geometrileri açısından büyük bir yarış söz konusu. Daha verimli yongalar elde edebilmek adına, tasarımcılar ve dökümcüler en iyi üretim geometrisini yakalamanın mücadelesini veriyor. Döküm alanında iki ismin öne çıktığını görüyoruz.





Geçen yıl Exynos 7420 yonga setini 14nm geometrisi ile üreten Samsung büyük ses getirmeyi başarmıştı. Bir süre sonra TSMC de 16nm geometrisi ile üretime başladı. Rakam bakımından TSMC'nin biraz daha geride olduğu düşünülse de, aksine firmanın yeni optimizasyonlarla aynı hatta daha iyi seviyede döküm yapabildiği, Apple A9 yonga setinde ortaya çıktı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden TSMC, 10nm sürecinde de büyük mesafe kat etti.





Firmadan yapılan açıklamalara göre, 10nm fabrikasyon sürecindeki ilk geliştirme safhası tamamlanmak üzere. Bahar aylarından itibaren, firmanın yonga tasarımlarını döküme başlaması bekleniyor. Tasarımların son halini alarak döküm bandından çıkması ise yıl sonlarını bulacak.





Bu tarihler, tam de Apple A10 yonga setinin piyasaya çıkışına denk geliyor. Zaten Apple'ın bu yıl A10 yonga seti ile 10nm geometrisine geçiş yapması bekleniyordu. Eğer bir aksilik olmazsa, sektördeki ilk 10nm sürecine sahip yonga Apple A10 olacak. Samsung'un da bu yıl 10nm sürecine geçmesi bekleniyor ancak muhtemelen firmanın gelecek yıl ki Exynos yonga setlerinde bu mümkün olabilecek. Zira firma bu yıl Exynos 8890 ve Snapdragon 820 yonga setlerini ikinci nesil 14nm LPP süreci ile üretecek.





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Geçen yıl Samsung biraz daha ön plana çıksa da, 14nm süreciyle üretilen ilk yonga Intel Broadwell işlemcileriydi ancak firma en erken 2017 yılının ortalarında 10nm sürecine geçmeyi planlıyor. Bu bakımdan sahneye ilk çıkan TSMC ve Apple olacak. Samsung ve GlobalFoundries ise onu takip edecek. Üretim geometrisinin gelişmesi ile yonga setlerinin daha iyi performansı daha düşük enerji tüketimi ile sunduğuna şahit olacağız.





TSMC üretim geometrisi olarak çok ileri gitmiş olsa da, halen önceki versiyonları da aktif bir şekilde kullanıyor. Firmanın 90nm süreci gelirinin yüzde 7'sini oluştururken, 65nm süreci yüzde 11'ini, 40/45nm süreci ise yüzde 14'ünü oluşturuyor. Bununla birlikte 28, 20 ve 16nm süreçleri toplamda yüzde 49 civarında bir paya sahip. Firma geçen yıl, faaliyet karında yüzde 16.2 artış yaşayarak 9.15 milyar dolara ulaşmayı başardı.

http://wccftech.com/apple-a9-tsmc-10nm/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push