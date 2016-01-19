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TSMC, bu yıl 10nm sürecine geçiyor

Üretim geometrisi yarışının iyice kızıştığı son dönemde, TSMC önemli bir hamle yaptı ve 10nm süreci ile üretim konusunda geliştirme evresini tamamlamaya çok yaklaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC, bu yıl 10nm sürecine geçiyor


Son yıllarda üretim geometrileri açısından büyük bir yarış söz konusu. Daha verimli yongalar elde edebilmek adına, tasarımcılar ve dökümcüler en iyi üretim geometrisini yakalamanın mücadelesini veriyor. Döküm alanında iki ismin öne çıktığını görüyoruz. 

Geçen yıl Exynos 7420 yonga setini 14nm geometrisi ile üreten Samsung büyük ses getirmeyi başarmıştı. Bir süre sonra TSMC de 16nm geometrisi ile üretime başladı. Rakam bakımından TSMC'nin biraz daha geride olduğu düşünülse de, aksine firmanın yeni optimizasyonlarla aynı hatta daha iyi seviyede döküm yapabildiği, Apple A9 yonga setinde ortaya çıktı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden TSMC, 10nm sürecinde de büyük mesafe kat etti. 

Firmadan yapılan açıklamalara göre, 10nm fabrikasyon sürecindeki ilk geliştirme safhası tamamlanmak üzere. Bahar aylarından itibaren, firmanın yonga tasarımlarını döküme başlaması bekleniyor. Tasarımların son halini alarak döküm bandından çıkması ise yıl sonlarını bulacak.  

Bu tarihler, tam de Apple A10 yonga setinin piyasaya çıkışına denk geliyor. Zaten Apple'ın bu yıl A10 yonga seti ile 10nm geometrisine geçiş yapması bekleniyordu. Eğer bir aksilik olmazsa, sektördeki ilk 10nm sürecine sahip yonga Apple A10 olacak. Samsung'un da bu yıl 10nm sürecine geçmesi bekleniyor ancak muhtemelen firmanın gelecek yıl ki Exynos yonga setlerinde bu mümkün olabilecek. Zira firma bu yıl Exynos 8890 ve Snapdragon 820 yonga setlerini ikinci nesil 14nm LPP süreci ile üretecek. 

>>Apple iPhone 6c artık çalışır halde

Geçen yıl Samsung biraz daha ön plana çıksa da, 14nm süreciyle üretilen ilk yonga Intel Broadwell işlemcileriydi ancak firma en erken 2017 yılının ortalarında 10nm sürecine geçmeyi planlıyor. Bu bakımdan sahneye ilk çıkan TSMC ve Apple olacak. Samsung ve GlobalFoundries ise onu takip edecek. Üretim geometrisinin gelişmesi ile yonga setlerinin daha iyi performansı daha düşük enerji tüketimi ile sunduğuna şahit olacağız. 

TSMC üretim geometrisi olarak çok ileri gitmiş olsa da, halen önceki versiyonları da aktif bir şekilde kullanıyor. Firmanın 90nm süreci gelirinin yüzde 7'sini oluştururken, 65nm süreci yüzde 11'ini, 40/45nm süreci ise yüzde 14'ünü oluşturuyor. Bununla birlikte 28, 20 ve 16nm süreçleri toplamda yüzde 49 civarında bir paya sahip. Firma geçen yıl, faaliyet karında yüzde 16.2 artış yaşayarak 9.15 milyar dolara ulaşmayı başardı.  

http://wccftech.com/apple-a9-tsmc-10nm/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
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cyberfalcon 3 yıl
Seefoo
Bu nm ile belirtilen değerin işlemci içerisinde tam olarak neyin boyutu olduğunu bilen var mı?Benim bildiğim kadarı ile bu konuda bir standart yok dünyada.Yani 14 nm derken Intel transistör boyutunu,TSMC transistör arası boşluğu,Samsung gate uzunluğunu veriyor olabilir.Dolayısı ile direk litografiye bakıp küçük olan daha performanslı demek her zaman geçerli olmuyor herhalde.

nm ile transistörün N-P eklemlerinin genişliği kastediliyor.
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1ses1 3 yıl
Aslında performans çok pil ömrününü uzatacak. Sonuçta telefonlarda render kimse yapmıyor gereksiz hızlı cihazlar. Hızlı olmasın demiyorum ama gereğinden fazla güç barındırıyor.
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Patren 3 yıl
tsmc hayatda yetişdiremez eylüle kaar daha yeni sürece geçiyor, üretim sürecine geçmiyor
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SEO-Uzmanı 3 yıl
belli bir kullanıcı profili ve bunun bir sayısı var ki !
adamlar şimdi atıyorum 15 lik ten satacağımız kadar sattık mı !? hım
şimdi 10 luklara geçelim şeklinde bir piyasa yönetimi var !
yoksa istenilse 1 lik sisteme 2 gün sonra geçilir mi !? buna engel bir durum yok
çünkü bu ebata optik lens ayarını değiştirip lazer buharlaştırma teknolojisi ile ulaşıyorlar ! yani bu kadar inceliği fiziksel bir donanım anlamıyla ince bir neşter ile değil, bildiğin lens mercekle odak mesafesi ve kanal derinliği ile yani bi anlık laser ışığı vererek devre şeması çıkartılıyor !

optik odaklamanın son geldiğin noktayı bir araştırın isterseniz !!!
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Seefoo 3 yıl
Bu nm ile belirtilen değerin işlemci içerisinde tam olarak neyin boyutu olduğunu bilen var mı?Benim bildiğim kadarı ile bu konuda bir standart yok dünyada.Yani 14 nm derken Intel transistör boyutunu,TSMC transistör arası boşluğu,Samsung gate uzunluğunu veriyor olabilir.Dolayısı ile direk litografiye bakıp küçük olan daha performanslı demek her zaman geçerli olmuyor herhalde.
1 Yanıt Yanıtla
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UML 3 yıl Seefoo
Seefoo

Bu nm ile belirtilen değerin işlemci içerisinde tam olarak neyin boyutu olduğunu bilen var mı?Benim bildiğim kadarı ile bu konuda bir standart yok dünyada.Yani 14 nm derken Intel transistör boyutunu,TSMC transistör arası boşluğu,Samsung gate uzunluğunu veriyor olabilir.Dolayısı ile direk litografiye bakıp küçük olan daha performanslı demek her zaman geçerli olmuyor herhalde.

Hepsinin bahsettiği aynı şey, zaten IEEE'nin bununla ilgili bir standardı var. İşlemci tarafında bahsedilen nm değerleri transistörün fin genişliğidir. Transistör arası boşluk 14 nm olursa bunu bugün üreten zaten rakipsiz olur, sanırım bu ancak 5 nm fin genişliği gibi bişeyde olur.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Crashlone 3 yıl
Güzel artık Galaxy s8'de iphone 7s'te bataryamız 1500mAh'a sabitlenir böylece incecik telefonlarımız olur. sonuçta telefonlarımızı her gece sarj ediyoruz ne olacak.
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MALTHAEL 3 yıl
Yavaştan nm nin sınırlarına yaklaşıyorlar . İleride ne olacak çok merak ediyorum nm yi bırakıp neye yoğunlaşılacak acaba .
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dr20mouse 3 yıl
Samsung değilde intel'in ne yapacağını merak ediyorum kesin fena bir üretim teknolojisi geri dönecekler intel nm seviyesini artık takmıyor gibi çünkü. Pikometre seviyesine inmek istiyorlar grafen ile galiba.
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BekirTemel 3 yıl
samsung da 4 nm konuşuluyordu diye hatırlıyorum ama..
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Windows10 3 yıl
Eğer bu yıl olursa çok iyi olur.
helio x30 16 nm çıkması bekleniyor. 14 nm olabilir bu.
helio x40 ise muhtemelen yine tmsc tarafından üretilecektir 10 nm olarak.
snapdragon 830un üretimi ve appleın işlemci üretimi ile tmsc bu yılın yıldızı olabilir.
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tsmc, apple a10 ve
7 etiket daha samsung exynos 8890 snapdragon 820 10nm finfet 14nm finfet Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
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