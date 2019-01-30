TSMC'nin yaşadığı üretim sorunu Kirin yonga seti tedariğini etkileyebilir

Yarıiletken devi TSMC, altı aydan daha kısa bir süre içerisinde ikinci kez yonga üretiminde sorun çıktığını açıkladı. Bildiğiniz üzere şirket Huawei, Apple, Qualcomm, MediaTek gibi teknoloji devleri için son derece önemli bir üretim ortağı konumunda.

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TSMC, yonga hattında sorun çıkmasına neden olan son problemin, yeni yonga üretiminde kullanılan wafer'ların verimini düşüren hatalı bir kimyasaldan kaynaklandığını belirtti. Şirketin fabrikada yaşadığı bu sorun, muhtemelen Huawei’nin Kirin yonga seti tedariğini de etkileyecek.

Geçen yıl da virüs yüzünden üretim aksamıştı

TSMC, sorunların nedenini belirleme ve finansal sonuçlarını araştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket 2018'in Ağustos ayında da iPhone'lar için yonga üretimi yapan fabrikasında, üç gün boyunca üretimi etkileyen bir bilgisayar virüsü yüzünden sıkıntı yaşamıştı.

Mevcut sorunun yaklaşmakta olan Huawei amiral gemisi telefonlardan herhangi birini geciktirip geciktirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

https://www.gizchina.com/2019/01/28/tsmc-announced-that-a-problem-will-delay-its-chips-production-huaweis-kirin-chips-to-be-affected/