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TSMC'nin yaşadığı üretim sorunu Kirin yonga seti tedariğini etkileyebilir

TSMC, altı ay içerisinde ikinci kez yonga üretimini aksatacak bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yaşanan problem Huawei’nin Kirin yonga seti tedariğini de etkileyebilir.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yarıiletken devi TSMC, altı aydan daha kısa bir süre içerisinde ikinci kez yonga üretiminde sorun çıktığını açıkladı. Bildiğiniz üzere şirket Huawei, Apple, Qualcomm, MediaTek gibi teknoloji devleri için son derece önemli bir üretim ortağı konumunda.
Ayrıca Bkz. "Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor"
TSMC, yonga hattında sorun çıkmasına neden olan son problemin, yeni yonga üretiminde kullanılan wafer'ların verimini düşüren hatalı bir kimyasaldan kaynaklandığını belirtti. Şirketin fabrikada yaşadığı bu sorun, muhtemelen Huawei’nin Kirin yonga seti tedariğini de etkileyecek.

Geçen yıl da virüs yüzünden üretim aksamıştı

TSMC, sorunların nedenini belirleme ve finansal sonuçlarını araştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket 2018'in Ağustos ayında da iPhone'lar için yonga üretimi yapan fabrikasında, üç gün boyunca üretimi etkileyen bir bilgisayar virüsü yüzünden sıkıntı yaşamıştı.
Mevcut sorunun yaklaşmakta olan Huawei amiral gemisi telefonlardan herhangi birini geciktirip geciktirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

https://www.gizchina.com/2019/01/28/tsmc-announced-that-a-problem-will-delay-its-chips-production-huaweis-kirin-chips-to-be-affected/ Yorum Yaz
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intel7mix 3 ay
Sanki o kadar ürün satılıyorda etkilensin.
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wolwes 3 ay
Aman amd nin yeni çıkacak ryzenlerini vurmasında kime vuruyorsa vursun.
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kankixx123 3 ay
Yongaları işleyen makinenin altına kedi kaçtı, üretim duracak. Maliyet artacak. Üretim yetersiz fiyatlara yansıyacak falan felan işte :P
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High Sierra 3 ay
Piyasada 2 farklı alternatif de var.
Samsung veya intel ile anlaşır Huawei.
Yapılmamış bir şey değil (bkz. Apple iPhone 6S).
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