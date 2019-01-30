Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor

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12 yıllık tarihinde kötü iPhone satışları nedeni ile global ölçekte ilk kez fiyatlarını 2 kez geri çekmek zorunda kalan Apple, önlenemeyen kötü tablo nedeni ile yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Bu noktada bir röportajında samimi ifadeler kullanan Tim Cook, ülkemizdeki ekonomik gelişmelere de atıfta bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

Reuters’a konuşan yönetici, aşırı değerli dolar karşısında Türk Lirası’nın %33 değer kaybetmesi nedeni ile 700 milyon dolarlık bir satış kaybı yaşadıklarını ifade ediyor. Kurdaki farklılık nedeni ile yaşanan bu durumları absorbe edebilmek adına gelişmekte olan pazarlarda özel bir fiyatlandırmaya gidileceği belirtilmiş.

Dolar karşısında aşırı değer kaybederek alım gücüne kıyasla aşırı pahalılaşan iPhone ve diğer Apple ürünleri için Apple’ın ne zaman ve nasıl bir hamle yapacağına dair bir bilgi paylaşılmış değil ancak bu konuda sürecin çok da uzamadan net bir karar varılmış olacağını tahmin ediyoruz. Bu arada fiyatlardaki indirimin servis ücretlerini kapsamayacağı paylaşıldı.

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An itibariyle Apple Store’da iPhone XR başlangıç fiyatı 7399 seviyesinde. Amiral gemisi modellerden iPhone XS 9899, XS Max ise 10.799 liradan başlayan fiyatlar ile tüketicilere sunuluyor. Bunun dışında 4K Apple TV 2499, AirPods 1349, iPad Pro 12.9 6649, Apple Watch Series 4 ise 3099 liradan başlayan fiyatlar ile satışta. Apple ürünlerinin Apple Türkiye Garantili ürün satan birçok teknoloji mağazasında bu fiyatların altında konumlandığını da görüyoruz. Peki sizce Apple ne kadarlık bir indirime giderse satışlarda bir hareketlilik yakalayabilir?

https://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-prices/apple-lowers-some-iphone-prices-outside-u-s-to-offset-strong-dollar-idUSKCN1PO06G