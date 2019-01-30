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Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor

Dolar karşısında para birimi aşır değer kaybeden ülkelerde iPhone satışlarının düşmesi nedeniyle sorun yaşayan Apple, bu ülkelerde fiyatları düşürmeye hazırlanıyor. İşte Tim Cook’un resmi açıklamaları
3 ay
19,4b
1
247
iPhone
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor
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12 yıllık tarihinde kötü iPhone satışları nedeni ile global ölçekte ilk kez fiyatlarını 2 kez geri çekmek zorunda kalan Apple, önlenemeyen kötü tablo nedeni ile yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Bu noktada bir röportajında samimi ifadeler kullanan Tim Cook, ülkemizdeki ekonomik gelişmelere de atıfta bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

Reuters’a konuşan yönetici, aşırı değerli dolar karşısında Türk Lirası’nın %33 değer kaybetmesi nedeni ile 700 milyon dolarlık bir satış kaybı yaşadıklarını ifade ediyor. Kurdaki farklılık nedeni ile yaşanan bu durumları absorbe edebilmek adına gelişmekte olan pazarlarda özel bir fiyatlandırmaya gidileceği belirtilmiş.

Dolar karşısında aşırı değer kaybederek alım gücüne kıyasla aşırı pahalılaşan iPhone ve diğer Apple ürünleri için Apple’ın ne zaman ve nasıl bir hamle yapacağına dair bir bilgi paylaşılmış değil ancak bu konuda sürecin çok da uzamadan net bir karar varılmış olacağını tahmin ediyoruz. Bu arada fiyatlardaki indirimin servis ücretlerini kapsamayacağı paylaşıldı. 

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı"
An itibariyle Apple Store’da iPhone XR başlangıç fiyatı 7399 seviyesinde. Amiral gemisi modellerden iPhone XS 9899, XS Max ise 10.799 liradan başlayan fiyatlar ile tüketicilere sunuluyor. Bunun dışında 4K Apple TV 2499, AirPods 1349, iPad Pro 12.9 6649, Apple Watch Series 4 ise 3099 liradan başlayan fiyatlar ile satışta. Apple ürünlerinin Apple Türkiye Garantili ürün satan birçok teknoloji mağazasında bu fiyatların altında konumlandığını da görüyoruz.

Peki sizce Apple ne kadarlık bir indirime giderse satışlarda bir hareketlilik yakalayabilir?

 

https://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-prices/apple-lowers-some-iphone-prices-outside-u-s-to-offset-strong-dollar-idUSKCN1PO06G Yorum Yaz
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Ned_Starkk 3 ay en beğenilen
Yakında bizim gibi fakir ülkeler için kısıtlı özelliklere sahip iphone üretirler, otomobil sektöründe bu yapılıyor
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TiRaNTx 3 ay
Yahu elin emperyalist adamları bile "ekonomi kötü bak ne kadar değer kaybetti ve bu benim çıkarlarına bile ters düştü" diyor. Bizim ülkeyi yönetenler ve onun destekçileri hala "egonomi çoh iyi"
Yahu elin emperyalist adamları bile "ekonomi kötü bak ne kadar değer kaybetti ve bu benim çıkarlarına bile ters düştü" diyor. Bizim ülkeyi yönetenler ve onun ...
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1 Yanıt Yanıtla +175
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erkanerk 3 ay
Almayın daha da düşürsün. ??
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Fashionality 2 ay
Apple once Appstore'daki kurlari bi duzeltsin... kuru 1 dolar = 7 TL olarak belirledigi icin hersey cok daha pahali
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heavyy 2 hf. Fashionality
Vergi oranlarında %25 artış ve applestore kuru 7 tl olunca fiyatlar iyice uçtu.
Vergi oranlarında indirim olmayacağına ve Apple store da dolar kuru 6 TL ye düşmeyeceğine göre
Tek çare Apple ın Türkiye için indirim yapması görünüyor.
Yoksa bu gidişle "yenilenmiş telefonlar" piyasası revaçta olacak.
Değerini koruyan ve değer kazanan ev, arsa, araba ya bir de Apple telefonları ekleyeceğiz anlaşılan.
2018 yılında 6000 tl olan telefon 2019 yılında 7000 tl oluyor.
Bir telefona da 8.000 - 12.000 TL verilir mi orası ayrı.
Aslında 8.000 TL ye alıp bir sene sonra 7.000 tl ye de okutabilirsiniz. Çok da zarar etmemiş oluyorsunuz.
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mustang_88 2 ay
Ya isterse 20.000 e satsınlar, alan olmadıktan sonra satanı öpeyim derler bizde.
Aü 2000 olacak, 2500 3000 tl veren patron kendini ilah sanacak tövbe haşa, satarlar o telefonları .......
Neyse indirim falan yapmasınlar, herşey için geçerli bu dediğim, dolar artıyorsa bana mı atıyor, Ben tl ile iş yapıyorum diyenler, görsün günlerini, dost acı söyler...
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dark dragon 2 ay
3.5 senedir kullandığım 6s bozulduktan sonra 5 kuruş para kazandırmam bu firmaya. Zaten aklı olan şu an 2000 TL’den fazla para verip telefon almaz.
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heavyy 2 ay
10bin tl lik telefon 9bin tl olsa ne olacak?
Kapış kapış gidecek galiba!
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seyhmus21 2 ay
Dolar 5.5 oldu seçime yakın 6 olur apple indirimi güme gitti şaka gibi ya
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Hayaletcasper 2 ay
Apple ülkeden pılını pırtını topla ve kaybol.
Google gelsin Pixel serisi telefonlar da gelmiş olur.
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Belo Betty 2 ay yeni yorumcu
Demekki neymiş ?
Hem ağlayıp zırlayıp, hemde koştura koştura 2666641 taksitle tüketici kredisi çekip iphone'lara gömmezsek , Apple bile olsa fiyatları "Ülkene Özel" kırarmış.
10 yıldır söylediklerimizi, 10 ayda dolar kafamıza vura vura öğretti.
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veysel_lowe 2 ay
25 martta etkinliği var en geç o zamana kadar bi haber gelir
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Moribito 2 ay
Ayfon max halen 10.800 TL, 10.000 TL ye iner mi acaba bu yil?
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[__Zahid__] 2 ay Moribito
psikolojik sınırın altı olan 9.999 TL olmasını bekliyorum
daha dün gibi hatırlıyorum psikolojik sınır 2000'di ne hallere geldik. Bu arada android işleri devam mı hocam. 10 yıl önce o işlerle uğraşıyordunuz.
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scorpion20 2 ay
hani nerde indirim?
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