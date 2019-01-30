Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor

Reuters’a konuşan yönetici, aşırı değerli dolar karşısında Türk Lirası’nın %33 değer kaybetmesi nedeni ile 700 milyon dolarlık bir satış kaybı yaşadıklarını ifade ediyor. Kurdaki farklılık nedeni ile yaşanan bu durumları absorbe edebilmek adına gelişmekte olan pazarlarda özel bir fiyatlandırmaya gidileceği belirtilmiş.
Dolar karşısında aşırı değer kaybederek alım gücüne kıyasla aşırı pahalılaşan iPhone ve diğer Apple ürünleri için Apple’ın ne zaman ve nasıl bir hamle yapacağına dair bir bilgi paylaşılmış değil ancak bu konuda sürecin çok da uzamadan net bir karar varılmış olacağını tahmin ediyoruz. Bu arada fiyatlardaki indirimin servis ücretlerini kapsamayacağı paylaşıldı.
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An itibariyle Apple Store’da iPhone XR başlangıç fiyatı 7399 seviyesinde. Amiral gemisi modellerden iPhone XS 9899, XS Max ise 10.799 liradan başlayan fiyatlar ile tüketicilere sunuluyor. Bunun dışında 4K Apple TV 2499, AirPods 1349, iPad Pro 12.9 6649, Apple Watch Series 4 ise 3099 liradan başlayan fiyatlar ile satışta. Apple ürünlerinin Apple Türkiye Garantili ürün satan birçok teknoloji mağazasında bu fiyatların altında konumlandığını da görüyoruz.
Peki sizce Apple ne kadarlık bir indirime giderse satışlarda bir hareketlilik yakalayabilir?
https://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-prices/apple-lowers-some-iphone-prices-outside-u-s-to-offset-strong-dollar-idUSKCN1PO06G Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vergi oranlarında indirim olmayacağına ve Apple store da dolar kuru 6 TL ye düşmeyeceğine göre
Tek çare Apple ın Türkiye için indirim yapması görünüyor.
Yoksa bu gidişle "yenilenmiş telefonlar" piyasası revaçta olacak.
Değerini koruyan ve değer kazanan ev, arsa, araba ya bir de Apple telefonları ekleyeceğiz anlaşılan.
2018 yılında 6000 tl olan telefon 2019 yılında 7000 tl oluyor.
Bir telefona da 8.000 - 12.000 TL verilir mi orası ayrı.
Aslında 8.000 TL ye alıp bir sene sonra 7.000 tl ye de okutabilirsiniz. Çok da zarar etmemiş oluyorsunuz.
Aü 2000 olacak, 2500 3000 tl veren patron kendini ilah sanacak tövbe haşa, satarlar o telefonları .......
Neyse indirim falan yapmasınlar, herşey için geçerli bu dediğim, dolar artıyorsa bana mı atıyor, Ben tl ile iş yapıyorum diyenler, görsün günlerini, dost acı söyler...
Kapış kapış gidecek galiba!
Google gelsin Pixel serisi telefonlar da gelmiş olur.
Hem ağlayıp zırlayıp, hemde koştura koştura 2666641 taksitle tüketici kredisi çekip iphone'lara gömmezsek , Apple bile olsa fiyatları "Ülkene Özel" kırarmış.
10 yıldır söylediklerimizi, 10 ayda dolar kafamıza vura vura öğretti.
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