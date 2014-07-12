TÜBİTAK'ın Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi proje çağrısı sona erdi









Ülkemizde müthiş bir mobil cihaz ithalatı yaşandığı herkesin malumu ve ülkemizde sınırlı üretim olduğu için harcanan paralar da yurtdışındaki bu firmalara gidiyor. Bazı firmaların bu alanda çalışmaları mevcutken, TÜBİTAK da yerli firmalara gerekli desteği sağlamak için bir proje çağrısı başlatmıştı.





Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi başlığı ile Şubat ayında açılan çağrı geçen hafta sona erdi ve yapılan duyuruya göre 17 firmadan 15 proje başvurusu geldi. Bu bakımdan ülkemizde yerli mobil cihaz teknolojisi geliştirmek isteyen pek çok firmanın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genelde sermaye eksikliği nedeniyle projelerini hayata geçiremeyen bu firmalara TÜBİTAK bir nevi öncülük etmiş olacak.





Bahse konu proje çağrısı ile belirtilen alanlarda yerli teknolojilerin oluşmasına veya gelişmesine imkan sağlamak, uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihaz veya bileşenlerinin yurtiçinde geliştirmek, güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz veya bileşenleri geliştirmek hedefleniyor.





Çağrıya projesi ile katılan firmaların şu beş alanda teknoloji geliştirmesi gerekiyor. Bunlar;





1. Uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihaz geliştirilmesi,

2. Katma değeri yüksek, yeni kullanım alanları oluşturabilecek akıllı mobil cihaz bileşenlerinin

(kamera, algılayıcılar, dokunmatik ekran, 3G/4G modem vb.) geliştirilmesi,

3. Güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz geliştirilmesi,

4. Güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz bileşenlerinin geliştirilmesi,

5. Farklı kullanıcı tiplerinin (Görme engelli, İşitme Engelli, Çocuk vb) ihtiyaçlarına göre

özelleştirilmiş bütünleşik cihaz geliştirilmesi şeklinde sıralanıyor.





Projelerin en fazla 36 ay içerisinde tamamlanması gerekiyor ve 5 milyon TL bütçe sağlanıyor. TÜBİTAK'ın ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra alanına göre hibe almaya hak kazanacak projeleri belirleyecek.

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bit-_mobil_iletisim._1511-bit-2014-mi-04.pdf