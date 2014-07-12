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TÜBİTAK'ın Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi proje çağrısı sona erdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TÜBİTAK'ın Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi proje çağrısı sona erdi


Ülkemizde müthiş bir mobil cihaz ithalatı yaşandığı herkesin malumu ve ülkemizde sınırlı üretim olduğu için harcanan paralar da yurtdışındaki bu firmalara gidiyor. Bazı firmaların bu alanda çalışmaları mevcutken, TÜBİTAK da yerli firmalara gerekli desteği sağlamak için bir proje çağrısı başlatmıştı.

Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi başlığı ile Şubat ayında açılan çağrı geçen hafta sona erdi ve yapılan duyuruya göre 17 firmadan 15 proje başvurusu geldi. Bu bakımdan ülkemizde yerli mobil cihaz teknolojisi geliştirmek isteyen pek çok firmanın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genelde sermaye eksikliği nedeniyle projelerini hayata geçiremeyen bu firmalara TÜBİTAK bir nevi öncülük etmiş olacak. 

Bahse konu proje çağrısı ile belirtilen alanlarda yerli teknolojilerin oluşmasına veya gelişmesine imkan sağlamak, uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihaz veya bileşenlerinin yurtiçinde geliştirmek, güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz veya bileşenleri geliştirmek hedefleniyor. 

Çağrıya projesi ile katılan firmaların şu beş alanda teknoloji geliştirmesi gerekiyor. Bunlar;

1. Uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihaz geliştirilmesi, 
2. Katma değeri yüksek, yeni kullanım alanları oluşturabilecek akıllı mobil cihaz bileşenlerinin 
(kamera, algılayıcılar, dokunmatik ekran, 3G/4G modem vb.) geliştirilmesi, 
3. Güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz geliştirilmesi, 
4. Güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz bileşenlerinin geliştirilmesi, 
5. Farklı kullanıcı tiplerinin (Görme engelli, İşitme Engelli, Çocuk vb) ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilmiş bütünleşik cihaz geliştirilmesi şeklinde sıralanıyor. 

Projelerin en fazla 36 ay içerisinde tamamlanması gerekiyor ve 5 milyon TL bütçe sağlanıyor. TÜBİTAK'ın ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra alanına göre hibe almaya hak kazanacak projeleri belirleyecek.  

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bit-_mobil_iletisim._1511-bit-2014-mi-04.pdf Yorum Yaz
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marooned 5 yıl en beğenilen
Tubitak bence kısa süre önce bilim dünyasına hediye ettiği "heceli ses montajı" buluşuna ağırlık vermeli. Bütün bilim dünyası bu muhteşem buluşu konuşuyor çünkü.
Tubitak bence kısa süre önce bilim dünyasına hediye ettiği "heceli ses montajı" buluşuna ağırlık vermeli. Bütün bilim dünyası bu muhteşem buluşu konuşuyor çünkü...
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2 Yanıt Yanıtla +66
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Umutcan 5 yıl
Kurum tamamen malum siyasi partinin kadrolaşması altındayken(ki önceden de başka bir kadrolaşma vardı malumunuz), malesef bu partiye yakın olan şirketlerin -projeleri işe yaramaz olsa bile- bu işe ayrılan maddi kısımdan büyük pay alacağını düşünmemek elde değil.
Ülkemizde işler böyle yürüyor malesef. Kurullar değerlendirme konusunda %100 adil ve şeffaf olacaksa amenna.
Kurum tamamen malum siyasi partinin kadrolaşması altındayken(ki önceden de başka bir kadrolaşma vardı malumunuz), malesef bu partiye yakın olan şirketlerin -pr...
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oktayakgoz 5 yıl
Bizde ki bu kafa ile hiç bir şey olmaz. Haber yapıp kendinizi kandırmayın. Siyasi gücü eline alanın kadrolaştığı yerlerde ilerleme olmaz.
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Excision 5 yıl
Biz yapamayiz kafasi degismedikce hicbir zaman gelisemeyecegiz.
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ardarda45 5 yıl
Ulen onu bunu geçtim de hazıra 4 milyar buna 5 milyon yok arkadaş olmaz bu kafadan...
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CertificatedStaff 5 yıl
Güzel haber
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SteveMeade 5 yıl
Bu tübitak geçtiğimiz yıllarda ultra zeki çocuğun buluşuna "hadi len ordan zibidi bunu sen bulmuş olamazsın" diyip geri çeviren seviyesiz kuruluş değil mi ?
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deadric 5 yıl
Bu konuya bile siyaset soktunuz diyen arkadaşlar.

TÜBİTAK'ı siyasete kim soktu?

Bu arada biz ara eleman ülkesiyiz, bizden mucit çıkmaz!
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Sta1ker 5 yıl
Yorumlara bak ya harbi beyin kırıntısı yok, güzel bir proje ve ülkemizdeki çılgınca telefon tüketimini düşününce tübitak ı tebrik etmek gerekirken işe yine siyaseti katmışlar. sizin kafa yapınıza sahip kişiler başımızda olmadığı için mutluyum.
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sis651 5 yıl
Zamanında yurtdışına olan İnternet trafiğini yurtiçine çekip hem hızlarımız artsın hem dışarıya para vermeyelim derlerdi. Yabancı şirketleri çekeceklerdi vs. Ne yaptılar her siteyi engelleyerek İnternet girişimcisini burada iş açmaya ürker hale getirdiler. Google bile koskoca ülke varken gitti Bulgaristan'a kurdu veri merkezini, Yahoo vs. de aynısını yaptı tabi. Akamai cesaret edip geldi, diğer şirketler de böyle gelebilseydi daha farklı olurdu işler.
Bu proje de biraz öyle. Bir taraftan destek, öteden köstek.
Kendi mikroişlemcimiz yarışması vardı hani. Şu an nerede o mikroişlemciler?
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Virtual Reality 5 yıl
Türkiye de hükumet değişmeden, bilim ve yerli malı üretim sanayisi konusunda ciddi bir gelişme beklemeyin. Mevcut yerli malı sanayimizde, 12 yıllık süre içinde içinde yabancılara devredildi. Yabancılar ne yaptı, Türkiye ye bilimimi getirdi, fiyatlarımı aşağı çekti, kaliteyi mi artırdı. Tabi ki hayır. Bu milletin kanını emmeye devam ediyorlar. Bu arada, Türkiye yi bir gün farklı bir parti yönetmeye başlarsa, o hükumetin de bu bilim ve yerli malı üretim sanayisi konusunda başarılı olacağına zerre umudum yok. Bu durumun düzelmesi içinde ne yapılması gerektiği konusunda da en ufak bir fikrim yok, daha okuldan mezun olunca, evrensel dil İngilizceyi sökememiş bir millet, bilim de nasıl ilerleyecek, Mesut Çevik'in dediği gibi, nereden tutsanız kırılıyor.
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HyperAkif 5 yıl
Yeter be burayada siyaseti soktunuz ya aferin size iyi iş başardınız
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MoRTaLSouL 5 yıl
Bizimkiler yapsa yapsa televizyondakiler gibi yaparlar
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General. 5 yıl
Umarım herzaman olduğu gibi lafta kalmaz.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Aklıma ilk gelen bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz cümlesi oldu.

Ülkedeki gerçekten kendini kanıtlayabilecek insanların önünde dağ gibi bürokrasi var o bile yeter.

Anlayacağınız böyle gelmiş böyle gider.
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