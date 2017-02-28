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İkinci el araçlara garanti şartı geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2. El kara taşıtlarının ticareti konusunda yeni düzenlemeler getirecek yönetmelik taslağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İşte tüm detaylar:
2 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İkinci el araçlara garanti şartı geliyor
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Gümürk ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uzunca bir süredir konuşulan ikinci el araçların alınıp satılmasında aldatılmaların önüne geçmek ve koruma sağlamak adına birtakım kuralları hayata geçirecek düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Çalışmanın tamamlandığını ve referandumdan sonra yayınlanacağını belirten bakan, garanti kapsamının sınırlarını ve şartlarını belirlediklerini ifade ediyor. Buna göre ikinci el araç satışı yapan galeriler, 10 bin kilometre boyunca araca garanti vermek zorunda kalacak. Tüketicileri korumak ve sektörü disiplinize etmek adına bu kararın alındığını aktaran bakan, satılan araçların sorunları, satıcı tarafından alıcıya söylenecek ve alıcı da bunları bilerek aracı satın alacak veya almayacak. Söylemediği olası sorunlar için de 10 bin kilometre boyunca araca kefil olmuş olacak.

Artık her önüne gelenin galericilik yapamayacağını ve bu düzenlemenin hem alıcıları hem de satıcıları koruduğunu belirten Tüfenkci’nin bu açıklamaları sektörde yıllardır yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçmek adına ciddi bir önlem olacaktır. Tabi burada sürecin sıkı takip edilmesi de kritik bir önem taşıyor. Ne kadar verimli olabileceğini zamanla göreceğiz. Sizin bu süreçle ilgili düşünceleriniz neler?


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zQrba 2 yıl en beğenilen
Galerilerde "2. El garantisi istemezsen şu fiyata" is loading
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kymelria 2 yıl
sanki tüm galericiler sattıkları araçları üzerlerine alıyorlar.
dükkanına koyduğu araca müşteri çıkınca araç sahibini arayacak. noterde kişiler arası devir yapılacak. galerici komisyonunu alacak.
galericiyi bağlayan bir şey yok.
sanki tüm galericiler sattıkları araçları üzerlerine alıyorlar.dükkanına koyduğu araca müşteri çıkınca araç sahibini arayacak. noterde kişiler arası devir...
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frender 2 yıl
ne bu şimdi anlamak mümükn değil, ikinci elde garanti olmaz, 10 bin km garanti nedemek? zaten alıcı aracı alırken komple detaylı incelemeye sokarsa motordan şanzımana ne var ne yok ortaya çıkıyor, ben nereden bileceğim alan kişini aracı nasıl kullandığını, benden sonra 10 bin km içinde neler yaptığını? çakalların cirit attığı ikinci el araç piyasasına böyle 10 bin km garanti getirmek satıcıyı sömürmek ve zora sokmaktan başka birşey değildir, ha birde alıcı tarafından bakalım, gariban seviniyor 10 bin km garantisi var aracın diye, hadi biryerde arıza çıktı, şimdi git satıcıya resmi işlerle evraklarla formalitelerle uğraş, aracı başka ilden aldıysa nasıl toparlayacak işleri evrakları, satıcı arızaya itiraz edecek olay Türk filimlerindeki gibi bitmek tükenmek bilmeyen mahkeme davaları seanslarına dönüşecek, iş içinden çıkılamaz bir hal alacak, vs vs... böyle saçma bir düzenleme, şuan işlerin tıkır tıkır sorunsuz işlediği ikinci el araç satış piyasasını yok yere karıştırıp, zorlaştırıp, alıcıyı da satıcıyı da gereksiz ve boş işlerle uğraştırmak, boşyere meşgul etmekten başka birşey değil, böyle saçma sapan işlerle uğraşacaklarına daha yaralı işlerle-düzenlemelerle uğraşsalar diyorum....
ne bu şimdi anlamak mümükn değil, ikinci elde garanti olmaz, 10 bin km garanti nedemek? zaten alıcı aracı alırken komple detaylı incelemeye sokarsa motordan şa...
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5 Yanıt Yanıtla +17
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frender 2 yıl
arkadaşlar bu yasanın sadece galericiler için değil, tüm satıcıları kapsadığını duyuyorum acaba doğrumu? şimdi ben sıradan vatandaş olarak arabamı satacakken böyle garanti verecekmiyim vermeyecekmiyim, net birşey bilen varmı?
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DH Misafiri 2 yıl
Nedense şu galericilere bi de emlakçılara hiç acımadım acımam da.Yıllarca sömürdünüz lan milleti şimdi kuyruğunuza basıldı diye bağırıyosunuz az zıkkımlanın biraz.Milleti kandıra kandıra bi hal oldunuz sizde ki yalan efsanelerde bile yok
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TUG10 2 yıl
Bence bu da göz boyama ya referandumdan sonra falan filan diyolar. Büyük ihtimal olmaz olmasında zaten bunları çoluk çocuk mu atıyor ortaya saçmalığa bak.
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axaxa 2 yıl
Dh galericileri bunu beğenmedi
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reguse 2 yıl
Bu olay şey gibi olmuş;
Hayat sigortası yapacağım ama 10 yıl içinde ölmeme garantisi vereceksiniz
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Experimentation 2 yıl
keşke olsa öyle birşey
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shifisitert 2 yıl
Bu haber bayadir var ama halen gerceklesmedi. Atiyorum araci aldim yolda antoforiz motor yagiba karisti motoru yedi bunu simdi kullanici hatasi sayarlarsa nolacak? Volkswagenin dsg arizasini bile garanti kapsamina almadigi bir ulkede yasiyoruz hatirlatirim. Hepsi fasa fiso
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Carsever 2 yıl
Millet niye geriliyor anlamış değilim.
Burada GALERİDEN araba alınmaz diye onlarca konu açılıyor, simdi de Bakanlık bu kuruluslara garantili arac satma zorunlulugu getiriyor.
Yine sikayet eden kullanıcılar.[>:]
Size ne arkadasım?
Bırakın bu isin ticaretini yapanlar dusunsünler.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Amaç ikinci el araç satışını bitirip insanları sıfır araca yöneltmek. Böylelikle vergi adı altında daha çok haraç kesmek..
Bu ülkeden bi cacık olmaz..
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frender 2 yıl eSSelamuAleykum
Orijinalden alıntı: eSSelamuAleykum
Amaç ikinci el araç satışını bitirip insanları sıfır araca yöneltmek. Böylelikle vergi adı altında daha çok haraç kesmek..
Bu ülkeden bi cacık olmaz..

buda olabilir, çoğu ülkelerde ABD almanya gibi mesela, taşıt alım vergisi adı altında ötv diye yutturulan fahiş vergi yok, bu ötv öyle birşey ki, fabrika çıkışı satış fiyatı 40 bin tl olan arabaya neredeyse 40 binde vergi alınıyor, böylece vatandaş bir raba kendine alırken, bir de devlete hediye araba alıyor... resmen yuh ötesi... buna rağmen doymuyorlar... ötv sözde özel tüketim vergisi, artık bu işin özelliği mi kaldı? herkeste araba var, bu ötv soygunu kaldırılmalı....
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Berkæn 2 yıl
Bizim toplumda ahlaklıdan çok ahlaksız olduğundan bunada bir cambazlık bulurlar
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