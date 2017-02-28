İkinci el araçlara garanti şartı geliyor

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Gümürk ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uzunca bir süredir konuşulan ikinci el araçların alınıp satılmasında aldatılmaların önüne geçmek ve koruma sağlamak adına birtakım kuralları hayata geçirecek düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Çalışmanın tamamlandığını ve referandumdan sonra yayınlanacağını belirten bakan, garanti kapsamının sınırlarını ve şartlarını belirlediklerini ifade ediyor. Buna göre ikinci el araç satışı yapan galeriler, 10 bin kilometre boyunca araca garanti vermek zorunda kalacak. Tüketicileri korumak ve sektörü disiplinize etmek adına bu kararın alındığını aktaran bakan, satılan araçların sorunları, satıcı tarafından alıcıya söylenecek ve alıcı da bunları bilerek aracı satın alacak veya almayacak. Söylemediği olası sorunlar için de 10 bin kilometre boyunca araca kefil olmuş olacak.

Artık her önüne gelenin galericilik yapamayacağını ve bu düzenlemenin hem alıcıları hem de satıcıları koruduğunu belirten Tüfenkci’nin bu açıklamaları sektörde yıllardır yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçmek adına ciddi bir önlem olacaktır. Tabi burada sürecin sıkı takip edilmesi de kritik bir önem taşıyor. Ne kadar verimli olabileceğini zamanla göreceğiz. Sizin bu süreçle ilgili düşünceleriniz neler?