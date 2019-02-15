Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı

2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi beklenen milli muharip uçağının tasarımı ve özelliklerini gösteren yeni bir video yayınlandı. İşte milli muharip uçağı:
3 ay
18,5b
1
151
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı
Tam Boyutta Gör
 

Yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında geliştirilen uçağın sahip olacağı tasarım ve özellikler hakkında bilgiler veren yeni bir video yayınlandı. Milli Muharip Uçak, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkarılması planlanan F-16’ların yerini alacak.

Milli Muharip Uçak kapsamında üretilen uçakların Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve 2070’li yıllara kadar envanterde kalması öngörülüyor. Azami hızı 2 mach (2450 km/s) olacağı belirtilen Milli Muharip Uçağı’nın tavan irtifası yaklaşık 17 bin metre olarak gösteriliyor. 19 metre uzunluğa sahip uçağın kanat açıklığı 12 metre, kanat alanı ise 60 m2 olacak.

Geçtiğimiz aylarda milli muharip uçağının yerli motorla uçmasına yönelik çalışmalar kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve TRMOTOR arasında anlaşma imzalanmıştı. Projeyle ilgili yeni detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
the_dedektif 3 ay en beğenilen
seçim is Loading.
1 Yanıt Yanıtla +141
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 3 ay
Hayaller yerli uçak, yerli otomobil. Hayatlar patates soğan kuyruğu.
1 Yanıt Yanıtla +127
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 3 ay
seçime özel video yapmışlar..
Yanıtla +75
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serseri006 1 ay
adamlar video yayınlamak için hawx 2 nin çıkmasını beklemiş :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_RaGoN_ 1 ay
Yine yurtdışından alıp üç beş parçasını değiştirip yerli ve milli uçak yaptık demesinler

Hatırlarsanız bir ara 1991'de ilk uçuşunu yapmış Dornier 328 tipi uçağı Almanya'dan alıp yenileyip yüzde yüz yerli ve milli yolcu uçağı yaptık diye millete kakalayacaklardı olmadı.
Atak helikopterini de İtalyanlar izin vermedi diye satamıyorduk. Bir de Hürkuş'un temelinin Güney Kore'nin 1988 geliştirmeye başladığı ve ilk uçuşunu 1991 yapmış olan KT-1 Woongbi olması var tabi. Bu uçağın temeli hangi ülkeden gelecek bakalım.
Tamam böyle şeylerin yapılması da güzel ama en azından açık açık söyleyin şu kısımlarını şu ülkeden aldık üzerinde şöyle değişiklikler yaptık diye belirtin. Yüzde yüz yerli ve milli demekle olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Phantom II 1 ay
Bu projenin basarisiz olacagini dusunuyorum,5. nesil diye yola çıkıldı ama 4. nesille bitebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyuzuak 3 ay
Admin Başlığı Değiştirirmisin Lütfen .......
TUSAŞ, milli muharip uçak prototipinin yeni bir videosunu yayınladı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
F22 oyunundan bir sahne lan bu. Ben de ortada uçak var zannettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
zaten de oyumuzu bu uçağı 2030 larda yapacağız diye veriyoruz ya.. 2003 de bu vaat yok du
meclisin yarısından çoğunu kazandı oy verenlere sorun bakalım bu vaadi bilerek kaç kişi oy
vermiş bu zamana kadar... şurada yorumları okuyunca ak parti neden kolay seçim kazanıyor anlıyorum
muhalefet de kimse yok kazanmama şansı yok yani..
bu muhalefete karşı kağıt uçak yapacağız dese bile kazanır sor nie de çünkü muhalefet de model uçak vaadi bile yok kağıt uçak vaadi nasıl kazanmasın
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 ay DH Misafiri
Yüzsüzlüğün kanıtı bir yorum yapmışsın.
Senin gibi nemacıların yeni ve son moda argumanı da ,muhalefet muhalefet değilkiy miş miş.
Doğru,en azından muhalefet bile bu Ülke de,mevcut konjonktür de neyin yapılabilir,yapılamaz olduğu konusunda haddini biliyor.Hitap ettiği kesimin neye inanıp,inanmayacağının farkında.Ama senin savunduğun kesim öylemi,adayımıza oy verirseniz bunlar sizin beraat belgeniz olacak sözünü sarf edip,buna inanacak bir güruhun önüne ne atsan inanır,16-17 sene de iktidarda olup, fi tarihinde olanları eleştirip,kentsel dönüşüm,yol köprü vb.lerini bir e on, bir e yüz katına mağledip rant sağlayan,devlet kasasını boşaltmakda üstlerine olmayan adamlarla,
Devlet imkanları ile oyunu oynarken kendi kurallarını koyan,dün ak dediğine bugün kara diyen,tükürdüğünü yalayarak seçim propagandası yapanlara ,istesen de muahalefet yapamazsın.
Hatta bundan sonra hiç seçime bile gerek kalmadan ,iktidarda kalmalarını sağlayacak projeler yolda dır eminim.
Sizi gidi KABZIMALLAR sizi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
İnşallah olacak!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
seçim is Loading.yazmış 132 kişide onaylamış beğenmiş her neyse yani en beğenilen yoruma bakarmısın seçimle ne alakası var seçime daha kaç ay var seçimde oy kullanaacak kaç kişi burada bu haberle oyunu verecek bu sitede bu haberi okuyup oyunu kaç kişi değiştirecek kuş kadar beyni olan şu yorumu beğenir mi ya yazık birde teknoloji sitesi takip ediyor bu insancıklar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 3 ay
uçak fabrikamizi kapattiranlarin suan bize ucak urettirmeye izin vereceklerinimi saniyorsunuz?
bir darbe bir ic savas cikartirlar hooop ulke 40 50 sene geri gider. bu asamada degil ucak araba kaportasi dahi uretemeyiz. yanlis anlasilmasin buna kapasitemiz yok demiyorum illaki uretiriz amaaa urettirmezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cronus75 3 ay
Hürkuş videoları planları açıklanınca : Olur mu lan, maket o, başka uçak modeli, ne boka yarar?
Yapılınca : Pervaneli lan bu, pırpır bu...
ABD'de de var, Tucano denilince : Tısssss...
T129 videoları yayınlanınca : İtalyan lan bu, yalan, olmaz, Yerli değil hede hödö...
Yapılınca: E yerli değil, boktan bu küçük, ne işe yarar?
Yabancı ülkeler de ilgilenip almaya başlayınca: E motoru itilyin amaaaa..
Daha Hisar füze sistemleri, alçak irtifa hava savunma, radar sinyal bozucu sistemler, elektronik harp sistemleri vs. saymıyorum.
Cahilsiniz, bir boktan anlamadığınız gibi her boku da biliyor zannediyorsunuz kendinizi. Alcatel'de TAI'de çalışan emek veren mühendislerin "kılı" olamazsınız uyuz klavye kemirgenleri. Ulan adam olun adam, adam gibi muhalefet yapın, sizin yaptığınız muhalefeti Yunan'lılar kendi tv'lerinde bile yapmıyor yalayıklar!
Hemen şikayet edin kifayetsiz cahiller.
Not:Kimsenin yandaşı, hele hele iktidar yanlısı değilim ama bu forumdaki cehalet tiksindirici boyutta.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18548 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tusaş, tusaş tf-x ve
6 etiket daha milli muharip uçak Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay 2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor 3 ay Yapay zeka sahte olduğu anlaşılamayan haberler yazabiliyor 3 ay Xiaomi Mi 9’un fiyat etiketi ortaya çıkmış olabilir [Güncellendi] 3 ay Müjde! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix’te yayınlandı 3 ay Avrupa'nın prototip uydusu, zıpkınla 'uzay çöpü' yakaladı (VİDEO) 3 ay 18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop duyuruldu 3 ay Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor 3 ay Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı 3 ay NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx" 3 ay Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor 3 ay Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi” 3 ay Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir 3 ay Nvidia’nın Ray Tracing ve DLSS teknolojisi nedir? Avantajları ve diğerleri haberimizde 3 ay İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta! 3 ay WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek 3 ay Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor 3 ay Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı 3 ay Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda 3 ay Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı Sonraki New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme 3 ay Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor 3 ay MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor 3 ay Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor 3 ay Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor 3 ay Mi 9 Explorer Edition dört arka kamera ile gelebilir 3 ay Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarıyor 3 ay Dacia Duster, yeni 1.3 TCe benzinli motoruyla satışta: İşte fiyatları 3 ay Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor 3 ay Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı 3 ay 1TB oyuncu SSD fiyatları yarı yarıya düştü 3 ay Samsung'un yeni tableti Geekbench'te göründü 3 ay Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı 3 ay Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay The Division 2'yi ön sipariş verenlere ücretsiz oyun hediyesi 3 ay Aynasız Fujifilm X-T30 duyuruldu 3 ay Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu 3 ay Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak? 3 ay Netflix, Apple'ın video akış platformuna katılmayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim