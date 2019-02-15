TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı

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Yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında geliştirilen uçağın sahip olacağı tasarım ve özellikler hakkında bilgiler veren yeni bir video yayınlandı. Milli Muharip Uçak, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkarılması planlanan F-16’ların yerini alacak.

Milli Muharip Uçak kapsamında üretilen uçakların Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve 2070’li yıllara kadar envanterde kalması öngörülüyor. Azami hızı 2 mach (2450 km/s) olacağı belirtilen Milli Muharip Uçağı’nın tavan irtifası yaklaşık 17 bin metre olarak gösteriliyor. 19 metre uzunluğa sahip uçağın kanat açıklığı 12 metre, kanat alanı ise 60 m2 olacak.

Geçtiğimiz aylarda milli muharip uçağının yerli motorla uçmasına yönelik çalışmalar kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve TRMOTOR arasında anlaşma imzalanmıştı. Projeyle ilgili yeni detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.