TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı

Otomobil Editörü
Yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında geliştirilen uçağın sahip olacağı tasarım ve özellikler hakkında bilgiler veren yeni bir video yayınlandı. Milli Muharip Uçak, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkarılması planlanan F-16’ların yerini alacak.
Milli Muharip Uçak kapsamında üretilen uçakların Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve 2070’li yıllara kadar envanterde kalması öngörülüyor. Azami hızı 2 mach (2450 km/s) olacağı belirtilen Milli Muharip Uçağı’nın tavan irtifası yaklaşık 17 bin metre olarak gösteriliyor. 19 metre uzunluğa sahip uçağın kanat açıklığı 12 metre, kanat alanı ise 60 m2 olacak.
Geçtiğimiz aylarda milli muharip uçağının yerli motorla uçmasına yönelik çalışmalar kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve TRMOTOR arasında anlaşma imzalanmıştı. Projeyle ilgili yeni detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Hatırlarsanız bir ara 1991'de ilk uçuşunu yapmış Dornier 328 tipi uçağı Almanya'dan alıp yenileyip yüzde yüz yerli ve milli yolcu uçağı yaptık diye millete kakalayacaklardı olmadı.
Atak helikopterini de İtalyanlar izin vermedi diye satamıyorduk. Bir de Hürkuş'un temelinin Güney Kore'nin 1988 geliştirmeye başladığı ve ilk uçuşunu 1991 yapmış olan KT-1 Woongbi olması var tabi. Bu uçağın temeli hangi ülkeden gelecek bakalım.
Tamam böyle şeylerin yapılması da güzel ama en azından açık açık söyleyin şu kısımlarını şu ülkeden aldık üzerinde şöyle değişiklikler yaptık diye belirtin. Yüzde yüz yerli ve milli demekle olmuyor.
TUSAŞ, milli muharip uçak prototipinin yeni bir videosunu yayınladı
meclisin yarısından çoğunu kazandı oy verenlere sorun bakalım bu vaadi bilerek kaç kişi oy
vermiş bu zamana kadar... şurada yorumları okuyunca ak parti neden kolay seçim kazanıyor anlıyorum
muhalefet de kimse yok kazanmama şansı yok yani..
bu muhalefete karşı kağıt uçak yapacağız dese bile kazanır sor nie de çünkü muhalefet de model uçak vaadi bile yok kağıt uçak vaadi nasıl kazanmasın
Senin gibi nemacıların yeni ve son moda argumanı da ,muhalefet muhalefet değilkiy miş miş.
Doğru,en azından muhalefet bile bu Ülke de,mevcut konjonktür de neyin yapılabilir,yapılamaz olduğu konusunda haddini biliyor.Hitap ettiği kesimin neye inanıp,inanmayacağının farkında.Ama senin savunduğun kesim öylemi,adayımıza oy verirseniz bunlar sizin beraat belgeniz olacak sözünü sarf edip,buna inanacak bir güruhun önüne ne atsan inanır,16-17 sene de iktidarda olup, fi tarihinde olanları eleştirip,kentsel dönüşüm,yol köprü vb.lerini bir e on, bir e yüz katına mağledip rant sağlayan,devlet kasasını boşaltmakda üstlerine olmayan adamlarla,
Devlet imkanları ile oyunu oynarken kendi kurallarını koyan,dün ak dediğine bugün kara diyen,tükürdüğünü yalayarak seçim propagandası yapanlara ,istesen de muahalefet yapamazsın.
Hatta bundan sonra hiç seçime bile gerek kalmadan ,iktidarda kalmalarını sağlayacak projeler yolda dır eminim.
Sizi gidi KABZIMALLAR sizi.
bir darbe bir ic savas cikartirlar hooop ulke 40 50 sene geri gider. bu asamada degil ucak araba kaportasi dahi uretemeyiz. yanlis anlasilmasin buna kapasitemiz yok demiyorum illaki uretiriz amaaa urettirmezler.
Yapılınca : Pervaneli lan bu, pırpır bu...
ABD'de de var, Tucano denilince : Tısssss...
T129 videoları yayınlanınca : İtalyan lan bu, yalan, olmaz, Yerli değil hede hödö...
Yapılınca: E yerli değil, boktan bu küçük, ne işe yarar?
Yabancı ülkeler de ilgilenip almaya başlayınca: E motoru itilyin amaaaa..
Daha Hisar füze sistemleri, alçak irtifa hava savunma, radar sinyal bozucu sistemler, elektronik harp sistemleri vs. saymıyorum.
Cahilsiniz, bir boktan anlamadığınız gibi her boku da biliyor zannediyorsunuz kendinizi. Alcatel'de TAI'de çalışan emek veren mühendislerin "kılı" olamazsınız uyuz klavye kemirgenleri. Ulan adam olun adam, adam gibi muhalefet yapın, sizin yaptığınız muhalefeti Yunan'lılar kendi tv'lerinde bile yapmıyor yalayıklar!
Hemen şikayet edin kifayetsiz cahiller.
Not:Kimsenin yandaşı, hele hele iktidar yanlısı değilim ama bu forumdaki cehalet tiksindirici boyutta.
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