Tamamen çerçevesiz Vivo X27 duyuruldu

Mekanizmalı kamera modülüyle çerçevesiz ekran tanımına yeni bir boyut getiren Vivo NEX kendinden sonrakilere ilham vermeye devam ediyor. Vivo X27 modeli de benzer bir tasarım çizgisiyle geliyor.

Vivo X27 özellikleri ve fiyatı

6.4 inçlik Super AMOLED ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunan Vivo X27 modeli mekanizmalı ön kamera modülü sayesinde tamamen çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş. Alt çene çok ince tutulurken parmak izi okuyucu da ekrana entegre edilmiş. Arka taraf ise geçişli ve parlak cam malzemeden imal.

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2+6 Kryo 360 çekirdekli 10nm sürecindeki Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alan modele 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Yazılım tarafında oyun performansı, sistem performansı ve bağlantı performansını arttıran farklı modlar yer alıyor. Büyük ekrana rağmen telefona 4000mAh kapasiteli bir batarya yeterli görülmüş. Batarya 22.5W hızlı şarj ile destekleniyor.

Telefonun mekanizmalı kısmında 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Mekanizma 0.68 saniyede çekime hazır hale geliyor. Arka tarafta ise 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör yer alıyor ve 4 pikseli bir araya getirerek 12MP çözünürlüğünde yüksek kaliteli fotoğraflar üretiyor. Yanında ise 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Firma yapay zeka desteği ile çeşitli otomatik sahne modları ve ayarlamalar eklemiş.

Üst sınıf özelliklerle gelen Vivo X27 haliyle pahalı bir telefon. Düşük versiyon 485$ civarında. Orijinal versiyon 535$ olarak belirlenmiş. Samsung’un gelecek ay piyasaya süreceği üst seviye Galaxy A90 modeli sıkı bir rakip olabilir.

Vivo X27 Pro özellikleri ve fiyatı

Vivo X27 Pro daha iyi özelliklere sahip bir telefon. Farklı olarak 6.7 inçlik Super AMOLED ekran görüyoruz. Arka üçlü kamera kasanın ortasına konumlandırılmış. Mekanizmalı modülde ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera ve LED flaş yer alıyor. Vivo X27 Pro modeli ise 595$ civarında. Yeni serinin satışı Nisan ayında başlayacak.