Tansu Yeğen, UiPath Türkiye şefi oldu

Farklı teknoloji devlerinde 25 yıl çalıştıktan sonra son olarak Samsung Türkiye şefi olarak gördüğümüz tecrübeli isim Tansu Yeğen sürpriz bir açıklamayla lider robotik yazılım firması UiPath Türkiye şefi görevine atandı.

UiPath nedir?

UiPath firması uzun yıllardır kurumlara otonom robotik yazılım sistemleri tedarik ediyor. Bu sistemler tekrar eden süreçlerde görev alarak kurumlarda verimliliği arttırmaya ve maliyetleri azaltmaya odaklanıyor. Yaklaşık 1800 kuruma hizmet veren UiPath yılın ilk yarısında yüzde 238 büyüdü ve yıllık gelirin 100 milyon dolar olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple Akasya en iyi Today at Apple etkinlikleri için yenilendi"

Ülkemizde sigortacılık, telekomünikasyon, bankacılık ve dağıtım ağları sektörlerinde faaliyet gösteren pek çok firma UiPath robotik yazılım çözümlerini kullanıyordu ancak Uipath henüz bu hafta itibariyle ülkemize resmi olarak giriş yaptı.

Tansu Yeğen liderliğinde İstanbul’da faaliyetlerine başlayan UiPath Türkiye ofisi daha geniş bir alana hitap etmeyi amaçlıyor. Özel şirketlerin yanında kamu kurumlarına da özel teklifler hazırlanacak.