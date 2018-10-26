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Tansu Yeğen, UiPath Türkiye şefi oldu

Geliştirdiği robotik otomasyon yazılımlarıyla pek çok ülkede önemli bir müşteri portföyüne sahip olan UiPath, ülkemizdeki resmi ofisini Tansu Yeğen liderliğinde faaliyete geçirdi.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı teknoloji devlerinde 25 yıl çalıştıktan sonra son olarak Samsung Türkiye şefi olarak gördüğümüz tecrübeli isim Tansu Yeğen sürpriz bir açıklamayla lider robotik yazılım firması UiPath Türkiye şefi görevine atandı.

UiPath nedir?

UiPath firması uzun yıllardır kurumlara otonom robotik yazılım sistemleri tedarik ediyor. Bu sistemler tekrar eden süreçlerde görev alarak kurumlarda verimliliği arttırmaya ve maliyetleri azaltmaya odaklanıyor. Yaklaşık 1800 kuruma hizmet veren UiPath yılın ilk yarısında yüzde 238 büyüdü ve yıllık gelirin 100 milyon dolar olması bekleniyor.

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Ülkemizde sigortacılık, telekomünikasyon, bankacılık ve dağıtım ağları sektörlerinde faaliyet gösteren pek çok firma UiPath robotik yazılım çözümlerini kullanıyordu ancak Uipath henüz bu hafta itibariyle ülkemize resmi olarak giriş yaptı.

Tansu Yeğen liderliğinde İstanbul’da faaliyetlerine başlayan UiPath Türkiye ofisi daha geniş bir alana hitap etmeyi amaçlıyor. Özel şirketlerin yanında kamu kurumlarına da özel teklifler hazırlanacak.

 

https://www.businesswire.com/news/home/20181025005089/en/UiPath-Arrives-Turkey-Team-Led-Tansu-Yegen Yorum Yaz
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idiz 6 ay
Öncelikle hayırlı olsun..
Tansu beyi, kendisine sorulan sorulara "geri dönüş yapması" sayesinde tanıdık desem yalan olmaz. Aslında olması gereken fakat hiç alışık olmadığımız, hele hele Genel Müdür seviyesinde bir kişiden hiç beklemediğim bu davranış bende Tansu beye karşı bir olumlu bir yargı oluşmasını sağladı. İnşallah diğer yöneticiler ve çalışanlarda benzer bir davranış sergilerler..
Tansu bey'e yeni işinde başarılar diliyorum.
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sinanx 6 ay
Genel Müdür'a artık Şef'mi diyorlar ?
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Tengrist 6 ay
Galaxy tab e tablete güncelleme gelecek dedi 3 yıldır bekliyoruz ?? ipad aldım sayesinde
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