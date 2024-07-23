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    Anlık Bildirim

    iPhone SE 4'ün özellikleri ortaya çıktı

    iPhone 17 serisiyle ilgili yeni detayların ortaya çıkmasının ardından Ice Universe, iPhone SE 4'ün özelliklerine ve fiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.         
    iphone se 4 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Ice Universe, gelecek yılın iPhone modellerinin (iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) tasarımı, ekranı ve fiyatlandırmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Şimdi de 2025 baharında piyasaya sürülecek olan iPhone SE 4 modeli hakkında bilgiler paylaştı.

    Ice Universe’e göre iPhone SE 4 modeli, 6 inç OLED ekrana sahip olacak ancak ekran yenileme hızıyla (60Hz) hayal kırıklığı yaşatacak. Yeni nesil iPhone SE’nin 6GB veya 8GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefonun işlemcisi A18 olacak, arkada tek 48MP kamera olacak. Biyometrik güvenlik olarak Face ID’yi kullanacak. Tasarım olarak iPhone 16’ya benzeyeceği söylenen yeni modelde alüminyum çerçeve göreceğiz.

    iPhone SE 4 fiyatı ne kadar olacak?

    Hatırlatma açısından, mevcut iPhone SE, Mart 2022’de Peek Performance etkinliğinde tanıtılmış ve 11.000 TL fiyat etiketiyle çıkış yapmıştı. Telefonun Apple Store'daki güncel fiyatı; 29.000 TL. iPhone SE, 64GB, 128GB ve 256GB depolama seçeneğiyle geliyor. Apple’ın iPhone SE 4’ü 120 dolar fiyat artışıyla satışa sunacağı söyleniyor. Yurt dışında bütçe dostu/uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtılsa da ülkemizde yine öyle olmayacak.

    iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.06 inç, 60Hz, OLED
    • İşlemci: Apple A18
    • Bellek: 6GB/8GB RAM
    • Arka kamera: 48MP
    • Güvenlik: Face ID
    • Port: USB-C
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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