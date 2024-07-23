iPhone SE 4'ün özellikleri ortaya çıktı

Ice Universe’e göre iPhone SE 4 modeli, 6 inç OLED ekrana sahip olacak ancak ekran yenileme hızıyla (60Hz) hayal kırıklığı yaşatacak. Yeni nesil iPhone SE’nin 6GB veya 8GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefonun işlemcisi A18 olacak, arkada tek 48MP kamera olacak. Biyometrik güvenlik olarak Face ID’yi kullanacak. Tasarım olarak iPhone 16’ya benzeyeceği söylenen yeni modelde alüminyum çerçeve göreceğiz.
iPhone SE 4 fiyatı ne kadar olacak?
Hatırlatma açısından, mevcut iPhone SE, Mart 2022’de Peek Performance etkinliğinde tanıtılmış ve 11.000 TL fiyat etiketiyle çıkış yapmıştı. Telefonun Apple Store'daki güncel fiyatı; 29.000 TL. iPhone SE, 64GB, 128GB ve 256GB depolama seçeneğiyle geliyor. Apple’ın iPhone SE 4’ü 120 dolar fiyat artışıyla satışa sunacağı söyleniyor. Yurt dışında bütçe dostu/uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtılsa da ülkemizde yine öyle olmayacak.
iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.06 inç, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A18
- Bellek: 6GB/8GB RAM
- Arka kamera: 48MP
- Güvenlik: Face ID
- Port: USB-C
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.