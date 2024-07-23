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Tam Boyutta Gör Ice Universe, gelecek yılın iPhone modellerinin (iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) tasarımı, ekranı ve fiyatlandırmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Şimdi de 2025 baharında piyasaya sürülecek olan iPhone SE 4 modeli hakkında bilgiler paylaştı.

iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Ice Universe’e göre iPhone SE 4 modeli, 6 inç OLED ekrana sahip olacak ancak ekran yenileme hızıyla (60Hz) hayal kırıklığı yaşatacak. Yeni nesil iPhone SE’nin 6GB veya 8GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Telefonun işlemcisi A18 olacak, arkada tek 48MP kamera olacak. Biyometrik güvenlik olarak Face ID’yi kullanacak. Tasarım olarak iPhone 16’ya benzeyeceği söylenen yeni modelde alüminyum çerçeve göreceğiz.

iPhone SE 4 fiyatı ne kadar olacak?

Hatırlatma açısından, mevcut iPhone SE, Mart 2022’de Peek Performance etkinliğinde tanıtılmış ve 11.000 TL fiyat etiketiyle çıkış yapmıştı. Telefonun Apple Store'daki güncel fiyatı; 29.000 TL. iPhone SE, 64GB, 128GB ve 256GB depolama seçeneğiyle geliyor. Apple’ın iPhone SE 4’ü 120 dolar fiyat artışıyla satışa sunacağı söyleniyor. Yurt dışında bütçe dostu/uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtılsa da ülkemizde yine öyle olmayacak.

iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.06 inç, 60Hz, OLED

: 6.06 inç, 60Hz, OLED İşlemci : Apple A18

: Apple A18 Bellek : 6GB/8GB RAM

: 6GB/8GB RAM Arka kamera : 48MP

: 48MP Güvenlik : Face ID

: Face ID Port: USB-C

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iPhone SE 4'ün özellikleri ortaya çıktı