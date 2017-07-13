Tarantino yeni filminde Charles Manson cinayetlerini işleyecek

Sinema tarihinin en iyi yönetmenleri arasında yer alan Quentin Tarantino, yeni bir proje ile geri dönüyor. Son olarak 2015 yılında vizyona giren The Hateful Eight ile sinemaseverlerin karşısına çıkan usta yönetmen, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Amerikan tarihinin en kanlı seri katillerinden biri olan Charles Manson ve takipçilerinin cinayetlerini anlatacak film hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Ünlü yönetmen Roman Polanski'nin eşi olan aktris Sharon Tate'in de aralarında bulunduğu 8 kişiyi öldüren Charles Manson ve takipçilerinin hikayesni anlatacak yeni filminin senaryosunu tamamlayan Tarantino, filmde rol almaları için ünlü oyuncular ile görüşmeye başladı.

Hollywood Reporter'ın haberine göre Tarantino, filmdeki başrollerden ikisi için yıldız oyuncular Brad Pitt ve Jennifer Lawrence'e teklif götürdü. Ayrıca ünlü yönetmenin Sharon Tate'i canlandırması için Suicide Squad ile yıldızı parlayan Margot Robbie ile görüştü ortaya çıktı. Tarantino'nun hemen hemen her filminde rol verdiği usta oyuncu Samuel L. Jackson'ın da yönetmenin yeni filminde önemli bir rol üstleneceği söyleniyor.

Variety'nin haberine göre Brad Pitt, Charles Manson davasındaki savcıyı canlandıracak. Bu da Tarantino'nun filminde sadece Manson'ın tarikatını kurmasını ve cinayetleri değil, bu cinayetleri takip eden yasal süreci de işleyeceğini gösteriyor.

http://deadline.com/2017/07/quentin-tarantino-margot-robbie-sharon-tate-manson-murders-brad-pitt-1202127045/