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Tarantino yeni filminde Charles Manson cinayetlerini işleyecek

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino yeni filmi için hazırlıklara başladı. Charles Manson ve takipçilerinin cinayetlerini işleyecek filmi için yıldız oyuncuların ismi geçiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,1b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en iyi yönetmenleri arasında yer alan Quentin Tarantino, yeni bir proje ile geri dönüyor. Son olarak 2015 yılında vizyona giren The Hateful Eight ile sinemaseverlerin karşısına çıkan usta yönetmen, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Amerikan tarihinin en kanlı seri katillerinden biri olan Charles Manson ve takipçilerinin cinayetlerini anlatacak film hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
 
Ünlü yönetmen Roman Polanski'nin eşi olan aktris Sharon Tate'in de aralarında bulunduğu 8 kişiyi öldüren Charles Manson ve takipçilerinin hikayesni anlatacak yeni filminin senaryosunu tamamlayan Tarantino, filmde rol almaları için ünlü oyuncular ile görüşmeye başladı.
 
Hollywood Reporter'ın haberine göre Tarantino, filmdeki başrollerden ikisi için yıldız oyuncular Brad Pitt ve Jennifer Lawrence'e teklif götürdü. Ayrıca ünlü yönetmenin Sharon Tate'i canlandırması için Suicide Squad ile yıldızı parlayan Margot Robbie ile görüştü ortaya çıktı. Tarantino'nun hemen hemen her filminde rol verdiği usta oyuncu Samuel L. Jackson'ın da yönetmenin yeni filminde önemli bir rol üstleneceği söyleniyor.
Variety'nin haberine göre Brad Pitt, Charles Manson davasındaki savcıyı canlandıracak. Bu da Tarantino'nun filminde sadece Manson'ın tarikatını kurmasını ve cinayetleri değil, bu cinayetleri takip eden yasal süreci de işleyeceğini gösteriyor.

http://deadline.com/2017/07/quentin-tarantino-margot-robbie-sharon-tate-manson-murders-brad-pitt-1202127045/ Yorum Yaz
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Ohol Oula 2 yıl en beğenilen
Jennifer çöpüne teklif mi etmiş tüh sana
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Bülent Onaran 2 yıl
2019-2020 gibi vizyona gireceği konuşuluyor. heyecanla bekliyorum. ne jennifer ne brad pitt ne de margot robbie tek gerçek samuel l. jackson
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Master_Evil 2 yıl
jennifer lawrence için bile izlenir
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Trezegol17 2 yıl
İzlenir.
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Tom Waits 2 yıl
Lawrence için çöp diyen var ya la

Usta oyuncular takılıyor forumda, ne güzel.
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Physicist_Emre 2 yıl
The Hateful Eight gayet güzeldi. jennifer iyi oyuncu nesini sevmiyorsunuz.
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12 Angry Men 2 yıl
Jennifer lawrence hem iyi oyuncu hemde güzel bir bayan. Neden çöp oluyor ?

İcloud hesabındaki resimlerden dolayı diyorsan, o bizi ilgilendirmez kendi özel hayatı sonuçta.
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ozgkara 2 yıl
Kana doymadın Tarantino , bi kere de romantik komedi çek bee..
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Tom Waits 2 yıl ozgkara
Aslında bir korku filmi çekse...
Şöyle 70'ler Gore sineması soslu.
Tadından yenmez
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darkdiva 2 yıl
Kadın son 6 yılda 4 defa Oscar adayı olmuş, birini kazanmış, 3 defa Altın Küre kazanmış bizim sinema eleştirmeni üyelerimiz de Jennifer'ın oyunculuğunu tartışıyor. :D
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Guest-F8946C419 2 yıl
Yolda geçse imza alacak tipler gelmiş neler diyor..
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arel.gr 2 yıl
jennie 'yi taniyormusunuz cocuklar ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ohol Oula 2 yıl arel.gr
arel.gr
jennie 'yi taniyormusunuz cocuklar ?


Çocuklar? Ah, tamam tamam. Sana kızmayacağım.
Bu kokuşmuş düzende kendinden olmayan birini savunmak için DH'nin en saygıdeğer üyelerine hakaret edilen bir ortamdayız. Bu suç senin değil, bu sistemde altta kalmayı tercih etmek suçu herkesin aslında.
Şimdi o lanet karıyı al ve istediğini yap. Ödül almış olması beni bağlamıyor zira Oscar almış çoğu filmi izlemem bile. Önemli olan ödül değil, senin o filme biçtiğin değerdir.
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arel.gr 2 yıl
jennie 'yi taniyormusunuz cocuklar ?
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