Tayland'da yaşanan mağaradan kurtarma operasyonu Hollywood filmi oluyor

Tüm dünya, yaklaşık üç haftadır Tayland'da yaşanan bu korkunç olayı konuşuyor. 23 Haziran tarihinde çocuklardan oluşan 12 kişilik bir futbol takımı ve antrenörleri, girilmesi oldukça tehlikeli olan bir mağarada mahsur kalmış ve 3 hafta süren nefes kesen bir operasyonla kurtarılmışlardı. Holywood yapımcıları boş durmadı ve bu mucizevi kurtarma operasyonunun film haklarını satın aldı.

Pure Flix: Bu hikayeyi istismar etmeyeceğiz

Tham Luang Mağarası'nda sıkışan 13 kişilik futbol takımı, tüm dünyadan kurtarma ekiplerinin katılımıyla geçtiğimiz Salı günü herhangi bir can kaybı olmadan mağaradan kurtarılmış ve operasyonlar sırasında ise bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Benzerine Hollywood filmlerinde rastlanacak bu olayın tüm film haklarını Pure Flix'in aldığı ve yakın zamanda sinemaya uyarlanacağı açıklandı.

https://www.wsj.com/articles/race-begins-to-acquire-movie-and-book-rights-to-thai-cave-rescue-1531258134

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Konuyla ilgili açıklama yapan Pure Flix'in yönetici ortağı: "Bu akıl almaz hikaye benim için çok şey ifade ediyor. Buraya dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana ilham verecek bir filmin temellerini atmak için geldik. Bu olaya karşı oldukça duyarlıyız ve amacımız bu hikayeyi istismar etmek değil." ifadelerini kullandı. Ayrıca gelen haberlere göre bu kurtarma operasyonununiçin de oldukça fazla teklif var.