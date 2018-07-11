Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tayland'da yaşanan mağaradan kurtarma operasyonu Hollywood filmi oluyor

Tayland'da bir mağarada sıkışan 12 kişilik futbol takımı ve antrenörleri üç hafta süren bir operasyonla kurtarılmıştı. Harekete geçen film yapımcıları bu olayı beyazperdeye aktarmaya hazırlanıyor.
10 ay
1,8b
1
18
Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tüm dünya, yaklaşık üç haftadır Tayland'da yaşanan bu korkunç olayı konuşuyor. 23 Haziran tarihinde çocuklardan oluşan 12 kişilik bir futbol takımı ve antrenörleri, girilmesi oldukça tehlikeli olan bir mağarada mahsur kalmış ve 3 hafta süren nefes kesen bir operasyonla kurtarılmışlardı. Holywood yapımcıları boş durmadı ve bu mucizevi kurtarma operasyonunun film haklarını satın aldı.

Pure Flix: Bu hikayeyi istismar etmeyeceğiz

Tham Luang Mağarası'nda sıkışan 13 kişilik futbol takımı, tüm dünyadan kurtarma ekiplerinin katılımıyla geçtiğimiz Salı günü herhangi bir can kaybı olmadan mağaradan kurtarılmış ve operasyonlar sırasında ise bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Benzerine Hollywood filmlerinde rastlanacak bu olayın tüm film haklarını Pure Flix'in aldığı ve yakın zamanda sinemaya uyarlanacağı açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pure Flix'in yönetici ortağı Michael Scott: "Bu akıl almaz hikaye benim için çok şey ifade ediyor. Buraya dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana ilham verecek bir filmin temellerini atmak için geldik. Bu olaya karşı oldukça duyarlıyız ve amacımız bu hikayeyi istismar etmek değil." ifadelerini kullandı. Ayrıca gelen haberlere göre bu kurtarma operasyonunun kitap hakları için de oldukça fazla teklif var.

https://www.wsj.com/articles/race-begins-to-acquire-movie-and-book-rights-to-thai-cave-rescue-1531258134 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ShaNexxx 10 ay en beğenilen
Meğersem mağarada mutant bir at sineği varmış. Gruptan uzaklaşan çocuk tek başına ilerlerken aniden sinek bunu ısırıyormuş.Sonrada HorseMan doğuyormuş.Diğer 11 kişiyide oradan kurtaran HorseMan ilk icraatını burada yapmış oluyormuş.
İçeriden sızan bir kaç bilgi.
Meğersem mağarada mutant bir at sineği varmış. Gruptan uzaklaşan çocuk tek başına ilerlerken aniden sinek bunu ısırıyormuş.Sonrada HorseMan doğuyormuş.Diğer 11 ...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 10 ay
Olayın açıklandığı haberde bir arkadaş yorum yaptı bunun filmi çıkar diye. Bu kadar çabuk geldi haberi
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 10 ay
Konu bulamayınca Hollywood. Tabi ki istismar edecek.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MehmetNY 10 ay
Ota moka film yapıyorlar bunlar da!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 10 ay
Yalnız olay gerçekten de kan dondurucu. İyi ellerde çok güzel bir gerilim filmi ortaya çıkarılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 10 ay
Konuyu istismar etmek istemiyorlarsa mahsur kalan ekibi toplayıp neler yaşandığını çaresizliklerini ve yaşadıkları duyguları dialogları ayrıntılı bir şekilde anlatmaları gerek ki gerçekçiliğini koruyup iyi bir film olarak izleyicinin beğenesini kazansın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel Eyes 10 ay
The 33 guzel film olmuştu, bu da öyle olir belki. Herkes gömmüş hemen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 10 ay
IMDB: 3,7
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zukov 10 ay
Yapsınlar izlerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 10 ay
Bu olay film olmayacakmış denseydi daha şaşırtıcı olurdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elonardo 10 ay
Pure Flix: Bu hikayeyi istismar etmeyeceğiz aknfaskd kesin öyle olur
çöp bi film olacağına eminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bladeGny 10 ay
başrolde tabiki, malum dwayne johnson.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 10 ay
127 Saat geldi aklıma .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1813 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
7 etiket daha hollywood tayland mağara kurtarma operasyonu Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Honor 10 Türkiye fiyatı açıklandı 10 ay Huawei Nova 3 resmi lansman öncesinde görselleri ve tüm özellikleriyle açığa çıktı 10 ay Opera dünyanın ilk tarayıcı bazlı kripto cüzdanını duyurdu 10 ay Android P'nin tam adının Pistachio (Antep Fıstığı) olacağı ortaya çıktı 10 ay Cooler Master performans odaklı CM310 oyuncu faresini duyurdu 10 ay Samsung 96 katmanlı 3D V-NAND yongalarının üretimine başladı 10 ay Tek hamlede 2400MHz'den 3200MHz'e O.C! "ADATA XPG Spectrix D40 incelemesi" 10 ay Clash Royale toplamda 2 milyar gelir barajını aştı 10 ay Huawei Talkband B5 duyuruldu 10 ay Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı 10 ay WhatsApp sahte haberler için gazete ilanı yayınladı 10 ay Galaxy Tab S4 en net görselleriyle karşınızda 10 ay Düşük ışıkta çekilen fotoğrafları kaliteli hale dönüştüren yapay zeka: Noise2Noise 10 ay Elektrikli BMW iX3'ün Çin'de üretileceği resmi olarak onaylandı 10 ay WhatsApp’ta yönlendirilmiş mesajlara "İletildi" uyarısı geldi 10 ay Sony Xperia XA2 Plus resmi olarak duyuruldu: 6 inç ekran, Snapdragon 630 işlemci 10 ay ABD donanmasına ait belgeleri Dropbox hesabında tutan mühendis yakalandı 10 ay Çalışanların performansını yapay zekâ tahmin edecek 10 ay Facebook, alışveriş modelini değiştirecek artırılmış gerçeklik reklamlarını test ediyor 10 ay Assan Hanil, "Teknoloji Günleri" etkinliğinde Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini sergiledi 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Tayland'da yaşanan mağaradan kurtarma operasyonu Hollywood filmi oluyor Sonraki HTC'nin Exodus adlı blockchain telefonu sonbaharda çıkacak 10 ay Nike, yeni modeli Zoom Pegasus Turbo'yu duyurdu 10 ay Taylandlı kurtarma ekibi, Elon Musk'ın denizaltı tasarımını "kullanışsız" buldu 10 ay Meizu M6s elimizde: Samsung'un 6 çekirdekli işlemcisi onda 10 ay Apple'ın eski mühendisi, otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalandı 10 ay Apple, Google'ın eski yapay zeka uzmanını işe aldı 10 ay Rusya, 3 ton kargoyu uzaya taşıdı: Yeni bir rekora imza attı 10 ay Android 8 tabanlı EMUI 8 güncellemesi alacak yeni Huawei cihazları duyuruldu 10 ay Samsung bu yılki Geliştirici Konferansı'nın tarihini açıkladı 10 ay Japonya'da Apple'a haksız rekabet incelemesi başlatıldı 10 ay Xiaomi, Türkiye'deki ilk resmi mağazasını İstanbul'da açıyor 10 ay Mercedes-Benz, elektrikli şehir otobüsü eCitaro'yu duyurdu 10 ay Booking.com'un erişim engelinin kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi 10 ay Sidney Havalimanı'nda pasaport yerine yüz tanıma sistemi kullanılacak 10 ay Lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olma yolunda 10 ay Çentikli tasarıma sahip Nokia 5.1 Plus'ın görselleri sızdı 10 ay Apple kurumsal olarak 1Password kullanmaya başlıyor 10 ay 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi satışa çıkıyor 10 ay Resmi Samsung Galaxy Note 9 görseli sızdırıldı iddiası 10 ay Tesla Türkiye'de fabrika açacak iddiası! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim