Tayvan Donanması süpersonik füzeyle balıkçı teknesini vurdu, bir kişi hayatını kaybetti

Tayvan'da Mach 2 (ses hızının iki katı) hızına ulaşabilen Hsiung Feng III süpersonik füzesinin ateşlenmesi ve bir balıkçı teknesini vurması sonucu bir balıkçı hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Ateşlenen füze, denizin 74 km açığında bulunan balıkçı teknesini ise tamamen yok etmedi.

Donanma Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mei Chia-shu tarafından yapılan açıklamada Tayvan Donanması’nın Penghu’ya yapılacak bir saldırının tatbikatının yapıldığı ancak bu sırada operasyonun gerekli prosedürden farklı bir şekilde icra edildiğini fark ettiklerini ifade etti. Bu arada, Penghu'nun Tayvan'ın yaklaşık 50 km batısında bulunan, 100.000 kadar nüfusa sahip, 64 adadan meydana gelen bir yerleşim yeri olduğunu belirtmekte fayda var. Koramiral Mei sözlerine gerçekleşen olayın insan hatasından meydana geldiğini ekleyerek devam etti.

Olayın ilginç yanı Tayvan Donanması’nın bölgede son dönemlerde artış gösteren balıkçılık faaliyetlerinden habersiz olması. Zira hem ulusal hem de uluslararası kaynaklarca, son dönemlerde yasal ve yasa dışı balıkçılığın bölgede artış gösterdiğine dikkat çekilmişti. Atışı gerçekleştirilen füzenin ise 6 metre uzunluğunda, 45 cm çapında ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olduğunu eklemekte fayda var.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21639/taiwan-supersonic-missile-accident-kills-one/